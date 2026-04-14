5/11（月）～5/13（水）インドネシアの高校生ら15名が木曽町で森林・林業を学ぶ

公益財団法人 オイスカ

公益社団法人国土緑化推進機構（本部・東京都千代田区/理事長・濱田純一）と公益財団法人オイスカ（本部・東京都杉並区/理事長・中野悦子）は、世界の森林の持続可能な管理を担う次世代人材の育成と国際交流の促進を目的に、インドネシアで森林保全活動に取り組む高校生等※を日本に招き、「日本・インドネシア 緑の青年国際交流事業」を実施します。

今回は、高校生8名、教員5名、環境教育指導者2名の計15名が来日し、森林・林業の現状や、産官学の多様な主体による森林の保全・整備に関する取り組みなどについて実地で学びます。また日本の高校生や森林・林業に関わる多様な関係者との交流を通じて、森林資源の持続可能な管理や地域と森林の関わりについて理解を深めます。

その一環として、5月11日（月）～13日（水）に長野県木曽町を訪問します。木曽町では、森林・林業を学ぶ生徒が在籍する長野県木曽青峰高等学校や長野県林業大学校での交流授業、森林組合の現場見学などを予定しており、交流を深めながら、日本の森林・林業の現場や森林教育の取り組みについて体験的に学びます。また、赤沢自然休養林の散策や牧尾ダムの見学などを通じて、森林が水を育み、流域の暮らしを支えていることや、森林とともに暮らしてきた地域の歴史・自然環境について理解を深めます。

※インドネシアでオイスカが進める「子供の森」計画に参加する高校生および教員

■交流授業

１.長野県木曽青峰高等学校（長野県木曽郡木曽町福島1827－2)

日 時：2026年5月11日（月）10:30～15:00頃

内 容：双方による活動紹介、演習林での実習、木工体験など

２.長野県林業大学校(長野県木曽郡木曽町新開4385－1)

日 時：2026年5月12日（火）8:30～12:00頃

内 容：双方による活動紹介、森林実習など

【全体スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5065/table/51_1_6ad4d8eb805b739b71c4b90b896cd5e6.jpg?v=202604141151 ]

※この事業は国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」を活用して実施します

■「子供の森」計画

子どもたちが学校の敷地や近隣地域で行う植林活動を支援し、植林・育林活動や実践的な環境教育を通して、子どもたちの「自然を愛する心」や「緑を大切にする気持ち」を育みながら地球緑化を進めていこうというプログラム。現在37カ国の5,670の学校が参加しており、各地で緑化活動や環境教育が実施されています。本プログラムは、公益財団法人オイスカが事務局となり、広く一般に支援会員・支援学校・企業等を募り活動の支援を行っています。

【本リリースに関するお問い合わせ】

公益財団法人オイスカ 「子供の森」計画担当 諸江葉月 E-mail：moroe@oisca.org

〒168-0063 東京都杉並区和泉2-17-5 Tel： 03-3322-5161 URL： https://oisca.org/