取引先リスクの”見逃し”を防ぐ新機能｜4月20日より「反社チェックヒートマップ：アラーム通知」を提供開始

リスクモンスター株式会社

法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一）は、2026年4月20日より、新機能「反社チェックヒートマップ：アラーム通知」の提供を開始します。

近年、取引開始時には問題がなかった企業においても、後に反社会的勢力（反社）との関係やコンプライアンス違反、信用不安が顕在化するケースが増えています。一方で、こうしたリスクの継続的な把握は担当者任せになりやすく、見逃しや対応遅れが課題となっています。

本機能は、取引先に関する反社・コンプライアンスリスクの悪化を検知し、メールで自動通知するものです。通知から対象企業の詳細情報を即時確認できるため、取引開始後の継続監視（モニタリング）を実現し、初動対応の迅速化と適切な取引判断を支援します。

反社チェックヒートマップ：アラーム通知機能

背景：取引先リスクは「発生確認」から「変化の検知」へ

「反社会的勢力との接触」「セキュリティ事故」「法令違反」などに起因する信用不安や倒産は増加傾向にあり、企業間取引におけるリスクマネジメント体制の強化が一層求められています。こうした中、重要性が高まっているのが「取引開始後の継続的なリスク把握」です。取引先で発生した問題の兆候を早期に捉え、適切な対応することが、自社の信用維持や損失回避に直結します。

リスクモンスターはこれらのニーズに応え、取引先のリスク変化を見逃さない仕組みとして、「反社チェックヒートマップ：アラーム通知」を新たに提供開始します。

新機能概要：「反社チェックヒートマップ：アラーム通知」

取引先に関する反社・コンプライアンスリスク情報が悪化した場合、メール自動通知でお知らせします。通知メール内のリンクから、対象の取引先と内容を一覧で確認できます。必要に応じて反社チェックヒートマップを参照することで、リスクの程度や詳細情報を把握できます。

＜アラーム通知の内容＞

「反社チェックヒートマップ」で表示される 16マス（4つの情報区分 × 4つの法人・個人区分）において、リスクが悪化した場合に通知します。

情報区分（4分類）：反社警戒／事件事故／訴訟問題／行政処分

法人・個人区分（4分類）：商号／代表者／役員／グループ

これにより、「どの領域でリスクが発生・変化したのか」をリアルタイムで、直感的に把握でき、優先度に応じた対応が可能になります。

■サービスイメージ

サービスイメージ

既存機能との連携： 「モニタリングサービス」

リスクモンスターの「モニタリングサービス」では、

・RM格付の変化

・企業情報・決算情報の更新

・債権譲渡登記設定情報の入手

など、20項目以上の企業情報を継続的に監視し、その変化をメールで通知しています。

今回、新たに「反社チェックヒートマップ」に関する監視項目を追加することで、財務・信用情報に加え、反社・コンプライアンスリスクも含めた“取引中の自動監視”を実現します。

「反社チェックヒートマップ」とは

取引先の商号・代表者・役員情報をもとに、リスクモンスター独自のコンプライアンス関連データベースを横断検索し、反社関連情報を含む各種リスク情報を可視化するサービスです。ヒートマップ形式で直感的に把握でき、該当情報の詳細を迅速に確認できます。

■無料トライアル（最大10件）

申込ページ ： https://www.riskmonster.co.jp/inquire/monitor/(https://www.riskmonster.co.jp/inquire/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260414alarm)

料金（税抜）

■モニタリングサービス

40社：5万円～／月

■反社チェックヒートマップ取得

・ e-与信ナビ取得時のオプション料金：500円／件

・ 反社チェックヒートマップ単独取得時：1,000円／件

■セミナー情報：「基礎から学ぶ反社・コンプライアンスチェックの重要性」

企業にとって不可欠な反社・コンプライアンスリスクへの対応力強化について、弁護士が事例を交えて解説します。基礎知識から具体的な対応方法まで、実務に活かせる内容です。

・セミナー名 ：「基礎から学ぶ反社・コンプライアンスチェックの重要性」

・講師 ：弁護士法人 堂島法律事務所 弁護士 田邉愛 氏

・開催日時 ：2026年4月22日（水） 14:00～15:40

※申込締切は2026年4月20日（月）

※当日参加できない場合も約１週間視聴可能

▼視聴のお申込み・詳細はこちら

https://www.riskmonster.co.jp/post-20567/(https://www.riskmonster.co.jp/post-20567/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260414alarm)

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799（内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/