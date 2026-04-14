大人の推し活をもっと楽しく！スマホ初心者でも安心の推し活×デジタル活用術が満載の書籍『スマホで100倍楽しくなる！ 50歳からの推し活入門』を4月14日（火）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、大人世代の「推し活」を応援する書籍『スマホで100倍楽しくなる！ 50歳からの推し活入門』を2026年4月14日（火）に発売いたします。

■大人世代で広がる「推し活」、一方でスマホ操作に悩む声も

近年、仕事や子育てがいち段落した大人世代の間でも、アイドルや俳優、アーティストなどを熱心に応援する「推し活」を楽しむ人が増えています。自分の判断で自由にお金や時間を使える大人ならではの楽しみ方がある一方で、推し活に欠かせないスマホやSNSの操作に苦手意識を持つ方も少なくありません。本書は、そんな「スマホ操作に不安があるけれど、推し活をもっと楽しみたい」大人世代に向けて企画されました。

■大人の推し活に特化したスマホ実用書！ 情報収集からAI活用、安全対策まで網羅

本書は、「大人の推し活をもっと楽しむ」ことに特化したスマホ実用書です。推しのためなら不思議と湧いてくるエネルギーを生かし、SNSでの情報収集のコツやファン仲間との交流、思い出をきれいに残す撮影テクニック、さらには「生成AI」をコンシェルジュのように活用する方法まで、推し活に役立つスマホの使い方をわかりやすく解説しています。

本書を読むことで、スマホ操作への苦手意識を克服し、推し活ライフをより快適に楽しむことができます。また、チケット詐欺や著作権侵害、SNSでのトラブルから身を守るための対策も弁護士監修のもと詳しく解説しており、安心・安全に推し活を満喫できるようになります。

■本書は以下のような方におすすめです- これから推し活を始めたい人、推し活をもっと楽しみたい人- スマホやSNSの操作に苦手意識がある人- 生成AIなどの最新技術を推し活に活用してみたい人- チケット詐欺やSNSのトラブルを避け、安全に楽しみたい人■紙面イメージ推し活に役立つスマホやSNSの活用法を豊富に掲載しています生成AIを自分専用のコンシェルジュのように使う方法も解説しています巻末には「大人の推し活用語集」を掲載。耳慣れない用語への理解が深まります■本書の構成

推し活ライフ 1：推し活の第一歩！ スマホを快適に設定しよう

推し活ライフ 2：推しを追う！ SNSで情報を集めて楽しもう

推し活ライフ 3：推しに会いたい！ チケットやグッズを手に入れよう

推し活ライフ 4：頼れる専属秘書!? 生成AIを使おう

推し活ライフ 5：推しとの思い出を形に！ 撮影に挑戦しよう

推し活ライフ 6：好きを深める！ ファン同士で交流しよう

推し活ライフ 7：自宅がアリーナに！ ライブ配信を楽しもう

推し活ライフ 8：知って安心！ 推し活トラブルに気をつけよう

■書誌情報

書名：スマホで100倍楽しくなる！ 50歳からの推し活入門

著者：劇団雌猫

部分監修：松下真由美

発売日：2026年4月14日（火）

ページ数：192ページ

サイズ：A5判

定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）

電子版価格：1,760円（本体1,600円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02400-2

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295024007/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101097

◇書影ダウンロードページ：https://dekiru.net/press/502400.jpg

■著者プロフィール

劇団雌猫（げきだんめすねこ）

平成元年生まれのオタク女４人組（もぐもぐ、ひらりさ、かん、ユッケ）。2016年に発行を始めた同人誌『悪友』シリーズが話題になり、『浪費図鑑―悪友たちのないしょ話―』（小学館）として書籍化。『世界が広がる 推し活英語』『世界が広がる 推し活韓国語』（Gakken）『一生楽しく浪費するためのお金の話』（イースト・プレス）『毎日がもっとキラキラする！はじめての推し活』（高橋書店）など、編著や監修を多数手がけている。

公式X：@aku__you 公式Instagram：@gekidan_mesuneco

ポッドキャスト：「劇団雌猫の悪友ミッドナイト」（週1更新）

■監修者プロフィール

松下真由美（まつした・まゆみ）［法律監修：推し活ライフ 8］

弁護士（真和総合法律事務所）。

コンテンツビジネスを中心に、著作権・商標権に関する紛争対応や契約実務を手がけ、クリエイターやインフルエンサーの代理人として、訴訟活動や契約交渉など幅広い案件を取り扱う。

著書に『清く楽しく美しい推し活 推しから愛される術』（東京法令出版）

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。