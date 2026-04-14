【熊本市×港区】4月16日・17日に連携イベント「-熊本地震から10年-パネル展＆物産展」を開催

熊本市

東京都港区と熊本市は、令和8年（2026年）4月16日（木）・17日（金）の2日間、港区役所1階ロビーにて、熊本地震から10年の節目として『熊本市×港区連携イベント -熊本地震から10年-パネル展＆物産展』を開催いたします。2016年の震災発生当時、港区から寄せられた多大な支援に対し、熊本市からの深い感謝を伝えるとともに、江戸時代から続く両都市の歴史的なつながりを再確認する試みです。

会場には、熊本が誇る春の味覚「小玉すいか」や「いちご」、「デコポン」などの新鮮な農産物をはじめ、郷土の菓子や調味料など、熊本の「うまかもん（美味しいもの）」が勢ぞろいします。あわせて、震災の教訓を風化させないためのパネル展や、両自治体の連携による最新の防災取組を紹介。熊本地震から10年。東京にいながら熊本の本場グルメを楽しみ、地域を越えた「共助の絆」へとつなげる2日間となります。

１ 「熊本市×港区連携イベント -熊本地震から10年- パネル展＆物産展」開催概要

(1) イベント名：熊本市×港区連携イベント -熊本地震から10年-パネル展＆物産展

(2) 開催日時：令和8年（2026年）4月16日（木）/17日（金）午前10時～午後4時

(3) 開催場所：港区役所1階ロビー（東京都港区芝公園一丁目５-２５）

(4) 主 催：熊本市

(5) 協 力：港区

港区役所での出展の様子１.港区役所での出展の様子２.２ 熊本が誇る春の味覚が一度に集結！「うまかもん（美味しいもの）」が勢ぞろい！

東京都内ではなかなか味わうことのできない、熊本の「うまかもん（美味しいもの）」を取り揃えました！

主な販売品

栗好き（有限会社福田屋）

熊本は栗の生産量が日本トップクラス！そんな栗をふんだんに使用した人気の御菓子です。

販売価格（税込）：240円（個）

小玉すいか（イシモトファーム）

熊本はすいかの生産量が全国トップ。特に春すいかは甘味がのっており、道の駅では大人気です！

販売価格（税込）：3,500円（2L・2～3kg）

いちご「ゆうべに」（たかやす農園）

熊本はいちごの生産も盛ん。「ゆうべに」は熊本特有の品種で甘味と香りが素晴らしい一品です。

販売価格（税込）：600円（パック）

デコポン「不知火」（トミーズファーム）

熊本は柑橘の一大産地ですが、なかでも「不知火」は甘味が高く人気の品種です。

販売価格（税込）：240円（個）

3 「熊本地震から10年-防災パネル展-」を同時開催

本イベントでは、これまでの温かい支援に対する感謝を伝えると同時に、被災から復興へと歩んだ10年の記録と防災の教訓を展示。熊本市と東京都港区という地域を越えたつながりを通じて、都市部における防災意識の向上を目指します 。

４ 港区との交流や連携について

港区高輪一丁目には、かつて旧熊本藩細川家の下屋敷がありました。また白金台一丁目には、初代熊本藩主であり熊本城を築城した加藤清正公を祀る覚林寺があり、高輪地区と熊本市には、歴史的な深いつながりがあります。これまでも、港区が主催するイベントへの熊本市ブースの出展をはじめ、高輪地区の親子向けに熊本の郷土菓子である「いきなり団子教室」を実施するなどの交流事業を行っています。また、2025年8月10日から続いた記録的な大雨に伴い、本市では住宅の浸水被害等の甚大な被害が相次ぎました。この際、港区職員を派遣いただき、り災証明書の発行に関する受付業務にご支援を賜りました。

【主催者問い合わせ先】

熊本市 政策局 東京事務所（プロモーション班）

TEL：03-3262-3840 e-mail：toukyoujimusho@city.kumamoto.lg.jp