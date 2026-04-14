【Eggs ’n Things】とろけるバター×はちみつ、至福のメニューが登場！「ハニーバターミルクパンケーキ」「ハニーマスタードチキン＆エッグス」4月21日（火）～ 5月21日（木）

EGGS ‘N THINGS JAPAN株式会社

2026年4月14日

報道関係者各位

EGGS ’N THINGS JAPAN株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長 石原一裕）は、4月21日（火）～ 5月21日（木）の期間中、『ハニーバターミルクパンケーキ』と『ハニーマスタードチキン＆エッグス』を国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗で販売いたします。

URL ：https://www.eggsnthingsjapan.com/news/260414.html

『ハニーバターミルクパンケーキ』2,050円（税込2,255円）

『ハニーマスタードチキン＆エッグス』1,600円（税込1,760円）

『ハニーミルクラテ』780円（税込858円）

販売期間：4月21日（火）～ 5月21日（木）

取扱店舗：国内店舗 ※六本木ヒルズ店を除く



バターを贅沢に使用した、背徳感あふれる『ハニーバターミルクパンケーキ』が登場。濃厚なバターミルククリームをたっぷりと纏わせ、仕上げに芳醇なハニーバターソースをあしらいました。相性抜群な「はちみつ×バター」が織りなす濃厚なコクを、心ゆくまでご堪能いただけます。添えられたサクサクのクッキーや甘酸っぱい苺、ホイップクリームとともに、多彩な味わいをお楽しみください。また、香ばしく焼き上げたチキンに特製ソースを合わせた『ハニーマスタードチキン＆エッグス』もご用意。はちみつの甘みとマスタードの刺激が絶妙にマッチしたソースが、チキンの旨味を最大限に引き立てます。優しい甘みが広がる『ハニーミルクラテ』とのペアリングもおすすめです。

◇バターに溺れる、至福の背徳感◇

ハニーバターミルクパンケーキ

●ハニーバターミルクパンケーキ

販売価格：2,050円（税込2,255円）

※テイクアウトはご利用いただけません。

バターを贅沢に染み込ませた生地に濃厚なバターミルククリームとハニーバターソースをかけた背徳感たっぷりのパンケーキ。はちみつとバターの甘じょっぱい味わいをご堪能ください。

◇濃厚ソースが絡む、香ばしチキン◇

ハニーマスタードチキン＆エッグス（イートイン）ハニーマスタードチキン＆エッグス（テイクアウト）

●ハニーマスタードチキン＆エッグス

販売価格：1,600円（税込1,760円）

テイクアウト販売価格：1,600円（税込1,728円）

香ばしく焼き上げたジューシーなチキンに、はちみつでまろやかに仕上げたハニーマスタードを合わせました。粒マスタードの酸味とはちみつの甘みがチキンの旨みをより一層引き立てます。



◇はちみつ香るクリーミーなラテ◇

ハニーミルクラテ（イートイン）ハニーミルクラテ（テイクアウト）

●ハニーミルクラテ [Hot or Iced]

販売価格：780円（税込858円）

テイクアウト販売価格：780円（税込842円）

ミルクにはちみつが溶け合う、優しい甘さのラテ。エスプレッソの香ばしさとはちみつのコクが相性抜群です。

＜Eggs ’n Thingsについて＞

Eggs ’n Thingsはハワイで1974年に生まれました。“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広くお食事をご用意しております。2010年には2号店であり、ハワイ以外では初となるEggs ’n Things 原宿店がオープンしました。その美味しさとマハロの心を日本中にお届けするために、現在は39店舗を展開しています。

Eggs ’n Things

＜Eggs ’n Things Coffeeについて＞

Eggs ’n Things の世界観を継承したカフェスタイルの店舗です。Eggs ’n Thingsならではの、パンケーキをはじめとしたボリュームたっぷりのハワイアンフードやフレンチプレスで丁寧に抽出する100%コナコーヒーなど、こだわりのドリンクが店内はもちろん、テイクアウトでもお楽しみいただけます。

Eggs ’n Things Coffee

【SNS情報】

■X (旧Twitter)：https://x.com/eggsn_harajuku

■Instagram：@eggsnthings_jp(https://www.instagram.com/eggsnthings_jp/)

■Facebook：https://www.facebook.com/eggsnthings.harajuku

※「Instagram」「Facebook」には各店舗にアカウントがございます。

【会社概要】

会社名：EGGS ’N THINGS JAPAN株式会社

設立：2009年10月23日

代表者：代表取締役 社長 石原 一裕

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7-2-29 VORT乃木坂I 2F

電話番号 ：03-6447-0380

事業内容 ：国内でのEggs ’n Things店舗運営

HP：https://www.eggsnthingsjapan.com/