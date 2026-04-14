社会課題解決を、一過性の支援から持続的な「利益」へ。SOMPO、NTT-ME、JALらトップ層と探る、PoCの壁を越える真の社会実装。Beyondカンファレンス2026、虎ノ門で開催

NPO法人ETIC.

and Beyond カンパニー（事務局 NPO法人ETIC.、以下aBC）は、5月15日（金）・16日（土）の2日間、「第5回Beyondカンファレンス2026」を東京・虎ノ門ヒルズフォーラムおよびGlass Rockにて開催します。

WEBサイト：https://andbeyondcompany.com/bc2026/

Beyondカンファレンスは、aBCが主催する年に1回の「共創プロジェクトの見本市」です。持続可能な社会を模索する企業や大学、NPOが業界や規模の違いを超えて連携・協働を推進するユニークな場として、今回が5回目の開催となります。

少子高齢化や人口減少、気候変動など複雑化する社会課題に対し、企業やNPOが組織の枠を超えて協働する「共創」の場として、aBCは2018年より活動しています。

その実践の場である「Beyondカンファレンス」は、2022年の第1回（鎌倉・建長寺）を皮切りに、第2回（京都の里山）、第3回（羽田イノベーションシティ）、第4回（淡路島全土）と開催を重ね、これまで累計1,330名以上が参加。セクターを越えた共創事例も生まれています。

第5回目となる今年は、日本のビジネスの中心地・虎ノ門ヒルズおよびGlass Rockを舞台に開催。コンセプトは「個の意志に、組織の動力を。」。 複雑化する社会課題に対し、「社会を良くしたい」という個人の願い（きれいごと）と、組織の「利益」を対立構造で捉えるのではなく、互いに熱を与え合い共に進化する「両輪」として社会を動かす推進力にしていくことを目指します。

◼︎共催者・Glass Rock担当者のコメント

清水 香帆 さん（森ビル株式会社 新領域事業部 イノベーション施設運営室 Glass Rock担当）

Glass Rockは、ビジネスとソーシャルが交差する場所にこそ新しい価値創造があると考え、多様なセクターの人々が集い、共に社会課題に向き合う拠点として2025年に開業しました。

社会を大きく変革していくためには、個人の「意志」を持ちながらも、企業という「組織の動力」の両輪でビジネスを作っていくことが不可欠です。

今年のBeyondカンファレンスは、まさにその葛藤や挑戦に向き合う人々が全国から集結します。

一過性のイベントで終わらせず、日常的な共創へとつなげていく。

新しい社会変革のうねりが、ここから始まることを期待しています。

開催概要

日 時：

5月15日(金) 13:00～17:00（11時～先行セッションあり ※別途懇親会あり）

5月16日(土) 9:30～17:15

場 所：虎ノ門ヒルズ

定 員：500名／日

参加費：2日通し券 一般 24,000円 ／ 学生 10,000円

※1日券の選択も可能

WEB：https://andbeyondcompany.com/bc2026/ (https://andbeyondcompany.com/bc2026/)

主 催：and Beyond カンパニー（事務局 NPO法人ETIC.）

共 催：Glass Rock

パートナー・協賛：アビームコンサルティング、日立製作所、ENEOSリニューアブル・エナジー、ETIC.、日本郵政、日本航空、YUIDEA、ミズ、セイノーホールディングス、ロート製薬、マネックスグループ、電通PRコンサルティング、ヤマハ発動機、NTT（順不同）

Beyondカンファレンス2026の主なプログラム

※タイムテーブルは変更になる可能性があります。詳細はWEBでご確認ください。

【DAY1：5月15日（金）】

11:00～12:20｜闇研セッション：意志ある個の企み「作戦会議」

※先行セッション。公式オープニングは13時から開始。

13:00～13:45｜オープニングセッション

- 登壇- - 溝上泰興さん／株式会社ミズ 代表取締役・一般社団法人佐嘉再興パートナーズ 理事- - 高橋博之さん／株式会社雨風太陽 代表取締役社長

13:45～14:45｜トップマネジメントセッション

「いまなぜ、資本主義に社会課題解決／共創が必要なのか？」

- 登壇- - 酒井香世子さん／ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 グループＣＳｕＯ 執行役員専務 ／損害保険ジャパン株式会社 専務執行役員 ＣＣｕＯ、ＣＳｕＯ- - 笹原優子さん／株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ 代表取締役CEO&CCO- - 葉田甲太氏／エレコム株式会社 執行役員・エレコムヘルスケア株式会社 取締役社長・認定NPO法人あおぞら 理事長・医師

15:00～17:00｜共創セッション Round 1（分科会）

- 関係人口／企業×地域共創：「なぜ都市と地方がかきまざらないのか？～経済合理性の非合理性、マーケットインからライフアウトへ～」- ネイチャーポジティブ：「自然と経済の両輪を回すことは可能か？」- こども支援：「子ども支援をアップデート！子ども支援に関わりたい人必見。企業・民間が担う意義を掘り下げる」

17:30～19:30｜ネットワーキング＆交流会

【DAY2：5月16日（土）】

09:30～10:00｜Day2オープニングセッション

10:15～11:45｜共創セッション Round 2（分科会）

- AI／最新テクノロジー：「生成AIが加速する試行錯誤。社会課題解決に向けて誰もがイノベーションを」- 中間支援／コミュニティ：「あいだサミット作戦会議-アカデミア・NPO・まちづくり会社・地方議員等多様な『あいだ』を繋ぐ人たち同士の繋がりを考える」- 人的資本／エビデンス：NTTパビリオンで実施した2,300名の社員運営は何を試み、何を残したか -企業経営のソフトレガシー- 教育／子ども支援：「0~10歳の、支援が“届かない”を越えよう」

12:00～13:30｜ランチセッション

- 新規事業／アイデア創出：「闇研セッション Round 2：意志ある個の企み『作戦会議』」- コミュニティ／課題共有：「ランチ共創座談会：担当者の悩み相互相談座談会」

13:50～15:20｜共創セッション Round 3（分科会）

- 防災／災害支援：「平時と有事を繋げるフェーズフリー型事業作戦会議」- ローカルファンド：「地域内の循環する経済づくり～ローカルファンド構想」- ネイチャーポジティブ：「地球がよろこぶ遊び発見ラボ vol.1：起業家と企むピッチ＆ブレスト」

15:40～16:40｜闇研プロジェクトピッチ＆応援ピッチ

16:40～17:15｜ハーベスト＆クロージングセッション

思考の枠を外し、全力で応援し合う。Beyondカンファレンス 3つの特徴

組織や立場の壁を越えた「共創」を生み出す土壌として3つの特徴を大切にしています。

- 思考の枠を外す学び- 全力で応援される体験- ここにしかない出会い

◼︎参加者からのコメント

起業家：横山 真輔さん（株式会社ウニベル 代表取締役）

起業直後の何もない時期に、未完成な悩みをさらけ出した私を、本気で応援し共に走ってくれる仲間と出会えたのがこの場です。完璧なビジネスモデルよりも、社会を良くしたいという純粋な熱があれば人は繋がれる。意志でつながるこの肯定と応援の空気を、孤独な挑戦者や、組織の中で殻を破りたいともがいている人にこそ、ぜひ感じて欲しいです！

経営者：溝上 泰興 さん（株式会社ミズ 代表取締役）

ここで出会った仲間と、法人を新しく立ち上げ活動しています。単なるセミナーではなく、意思を持った仲間と出会える場であり、可能性は無限です。自分自身、自組織、地域の可能性を信じて、越境、挑戦、共創する仲間たちに会える場、それがBeyondカンファレンスです。今年も新たな出会いと、取り組みの起点が生まれることを期待しています。

▼2025年度のダイジェスト動画はこちら

第4回Beyondカンファレンス2025in淡路島 ダイジェスト(https://www.youtube.com/watch?v=ySXw_5xire0)

社会へ実装された「共創プロジェクト」の軌跡

これまでのカンファレンスでの出会いや対話をきっかけに、以下のような多様な共創プロジェクトが実際に生まれ、動き出しています。 ※敬称略

【教育】ウニベル×ENEOSリニューアブル・エナジー×日本航空

都市と地方の学生が混ざり合う、産学官連携の次世代育成モデル「Campus Everywhere」を推進中。

【防災】日本航空×ETIC.×能登町定住促進協議会

能登の農家応援ボランティアを企業とNPOで企画実施し、延べ70名が参加。

【地方創生】ミズ×ロート製薬

地域チャレンジ応援イベントを経て、まちづくりを担う「一般社団法人佐嘉再興パートナーズ」を設立。

【環境】ETIC.×エーゼログループ×フィッシャーマンジャパン×東京大学

自然資本再生型ベンチャーを応援する新法人「一般財団法人ネイチャープレナー・ジャパン」へ発展。

【関係人口】Japan Vitalization Platform（JVP）

「関係人口の桁を変える」ことを掲げ、省庁も巻き込みながら共創の輪を拡大中。

【復興支援】能登ヨバレの会

東京在住の能登出身者を巻き込んだ対話から、能登応援チームが発足。

主催者について

◼︎and Beyondカンパニーとは

「意志ある挑戦が溢れる社会を創る」をミッションに活動する企業とNPOによるコンソーシアムとして2018年に発足。挑戦を応援する「Beyondミーティング」、社員が副業やプロボノで社会課題解決に関わる「Beyonders」などのプロジェクトを実施しています。

＜参加11社・団体 2026年4月1日時点＞

アビームコンサルティング株式会社、ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社、セイノーホールディングス株式会社、日本航空株式会社、日本郵政株式会社、株式会社日立製作所、マネックスグループ株式会社、株式会社ミズ、株式会社YUIDEA、ロート製薬株式会社、NPO法人ETIC.（運営事務局）

https://andbeyondcompany.com/

◼︎NPO法人ETIC.（エティック）について

Move Forward. ETIC.

行動を起こす人に伴走し、つなぎ、ともに「あたらしい社会」をつくる。

1993年創業、2000年にNPO法人化、2017年に認定NPO法人取得。起業家育成、企業や自治体などの異なるセクター間の共創コーディネート、コーディネーター育成に取り組んでいます。手がけてきた実践型インターンシップや起業支援プログラムに約19,000名が参加し、約2,200名が起業しました。

https://etic.or.jp/