「美容で地域に灯美を。」アンダス、サロン専売ブランド「omeme」の不正転売113件を特定・是正。サロンとお客様の“対話”を守るための決意。

株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那）は、ECサイト等での不正転売に対する徹底した是正措置を実施いたしました。

2024年6月から2年弱にわたる継続的な対策により、累計113件の出品取り下げ（※）を実現したことをご報告します。

アンダスが掲げるのは「美容で地域に灯美を」というビジョンです。私たちは、美容サロンのオーナー様がお客様一人ひとりに向き合い、最適な商品を提案する「コミュニケーション」こそが美容の真価であると信じています。その大切な関係性を守るため、不適切な流通に対しては今後も一切の妥協なく、正規ルートの保護に努めてまいります。 （※自社調査による確認数）

■ なぜ、この取り組みをおこなっているのか

アンダスにとっての主役は、クライアントである美容サロンさまです。そして、サロンさまにとっての主役は、そこへ通うお客様です。

「omeme」は、プロの施術者から正しい説明を受け、自分に合ったものを選んでいただくことで初めて、その価値が最大化される商品です。しかし、ECサイト等での不正転売は、この「提案と納得」という大切なプロセスを介さず、品質保証や保管状況が不明な商品を流通させます。これは、サロンさまの専門性を軽視し、お客様の安心を損なう行為です。私たちは、サロンさまとお客様の間に流れる「信頼」を守り抜くために、対策の手を緩めません。

■ 取り組みの軌跡

アンダスでは、一時的な対策に終わらせないため、2024年より断続的に「集中対策期間」を設け、主要ECサイトの徹底監視を行ってきました。

- 対策実施期間- - 2024年6月～2025年1月- - 2025年7月～2025年8月- - 2025年11月～2026年3月- 累計取り下げ実績：113件- 直近の調査結果（2025年11月～2026年3月末まで）楽天市場、Qoo10、Yahoo!ショッピング等において、延べ160点以上の出品を特定し、順次是正を推進。- 独自の「4段階是正アプローチ」- - 対話： 出品者を特定し、直接電話による即時取り下げ要請。- - 追及： 送付記録が残る形での厳格な催促。- - 警告： 郵送による正式な警告書の送付。- - 権利： 画像無断使用等に対するプラットフォームへの違反通報。

調査の過程では、巧妙な手段で流通経路の特定を逃れようとするケースも確認されています。しかし、私たちはこれを「いたちごっこ」とは捉えていません。対策を講じられるほどに、アンダスの包囲網が確実に狭まっている証拠であると確信しています。

■ 導入をご検討中のサロンさまへ：共に「美容の未来」を創るパートナーとして

アンダスは、単に商品を卸すだけのメーカーではありません。 サロンさまが地域の方々に美しさと自信を届け、その街に「灯美」がともる。その光が連なり、地域から日本全国へと広がっていく。私たちは、そんな豊かな景色を皆さまと共に創りたいと考えています。

私たちが目指すのは、自ら考え、行動し、縁ある人に自己重要感を与える「サポーティブ・リーダー」を日本中に輩出することです。美容サロンが、ただ施術をする場所ではなく、その地域にとって「なくてはならない存在」であり続けるために。私たちは、オーナーさまの想いに寄り添い、共に歩むパートナーでありたいと願っています。

今回の「転売対策」は、その大きなビジョンを実現するための最低限のインフラ整備に過ぎません。サロンさまが安心してカウンセリングに集中し、プロフェッショナルとしての誇りを持ってお客様に喜んでいただける環境を、私たちが責任を持って守り続けます。

私たちの想いに共感し、共に「本物の美容体験」を広め、次世代の美容業界を牽引するサポーティブリーダーとして歩んでくださるサロンさまとの出会いを、心よりお待ちしております。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/(https://omeme-cosme.com/)

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit