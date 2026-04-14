【軽キャンパー選びに新提案】「シンプル・イズ・ベスト」を追求した新型軽キャンピングカー「BOUKEN号」が登場！

有限会社平野オートボディー

有限会社平野オートボディー（本社：東京都八王子市、代表取締役：平野智巳、以下 平野オートボディー）は、自社キャンピングカーブランド「HIRABO」より、新型軽キャンピングカー「BOUKEN号（ボウケン）」を正式に発表・発売いたします。

「夢と冒険のガレージ」をコンセプトとする新拠点「ヒラボ八王子ベース」を軸に、複雑な装備を削ぎ落とし、使い勝手と遊び心を最大限に引き出した新たな旅の形を提案します。

■「BOUKEN号」×「シンプル・イズ・ベスト」：デザインと実用性の融合

「BOUKEN号」は、従来の軽キャンピングカーに対する「寝るために荷物を外に出さなければならない」「電源システムが複雑でメンテナンスが大変」というユーザーの悩みを解決するために開発されました。

【主な特徴】

高効率な空間設計： 独自のレイアウトにより、レジャー用品やキャンプ用品などの大きな荷物を積んだまま、大人2人が就寝可能なスペースを確保しました。

ポータブル電源仕様： あえて複雑な固定式サブバッテリーシステムを搭載せず、市販のポータブル電源を活用する仕様を採用。電装トラブルのリスクを最小限にし、最新の電源機器へ容易にアップデート可能です。

240cm超ロングベッド（オプション）： 体格の大きな方でも足を伸ばして快眠できるよう、クラス最大級の240cmロングベッド設定を用意。欧米からのインバウンド客や長期滞在者にも最適です。

こだわりのレイアウトデザイン： ハイ、ミドル、ローの3種類から選択可能なベッド高。左右対称の画期的なデザインにより用途に合わせて最適な使用を選択できます。天然木を使用し親しみやすさと冒険心をくすぐるスタイリッシュな内外装に仕上げました。

■ベース車両：スズキ エブリイバンを採用

ベース車両には、広い室内空間と高い走行性能、そしてカスタマイズのしやすさで定評のある「スズキ エブリイバン」を採用。2WD/4WD、ターボの有無など、お客様の用途に合わせて最適な仕様を選択いただけます。 家具の色やシート生地など、ライフスタイルに合わせたカスタマイズの相談にも柔軟に対応いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VmDPJjXCXV8 ]

■直近のイベント出展情報：神奈川キャンピングカーフェア2026

今月開催される神奈川県下最大級のキャンピングカー展示商談会に「BOUKEN号」が出展いたします。入場無料で、実際のサイズ感や積載力を直接ご確認いただける貴重な機会です。

イベント名： 神奈川キャンピングカーフェア2026 in 川崎競馬場 春の大商談会

開催日時： 2026年4月25日（土）・26日（日） 9:30～16:00

会場： 川崎競馬場特設会場（競馬場内駐車場）

入場料： 無料（※雨天決行、ペット同伴不可）

詳細URL： https://jrva-event.com/ex/kanagawaspring/

また、7月には「東京キャンピングカーショー2026」（東京ビッグサイト）への出展も予定しております。

■有限会社平野オートボディーについて

東京都八王子市で鈑金塗装・車検整備・車両販売を手掛ける自動車のプロフェッショナル集団です。2025年にオープンした「ヒラボ八王子ベース」では、キャンピングカー「SUZY号」や「BOUKEN号」を中心に、お客様の「夢と冒険」を後押しする個性豊かな車両を提供しています。

公式サイト： https://hiranoauto.co.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@%E3%83%92%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB/videos

店舗所在地： 東京都八王子市元八王子町1-1025

【本件に関するお問い合わせ先】 HIRABO HACHIOJI BASE キャンピングカー担当 TEL：042-615-0185 MAIL：camping@hiranoauto.co.jp