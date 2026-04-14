愛犬とのドライブで約7割がヒヤッと経験、車酔い26.50％・乗り出し24.50％に注意｜飼い主200人調査【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、犬を飼っている成人男女200人を対象に、「愛犬とのドライブ」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、

- 愛犬と車で外出する主な目的- 愛犬とのドライブ頻度- ドライブで最も気をつけていること- 必須だと実感したアイテム（複数回答可）- ドライブ中にヒヤッとした・失敗した経験（複数回答可）- 普段から意識していること（複数回答可）

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問の選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

あわせて、図表素材は報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://konokototomoni.com/category-walk/dog-car-travel/

1. 愛犬と車で外出する主な目的、最多は「ドッグランや公園に遊びに行く」52.50％

犬を飼っている成人男女200人に「愛犬と車で外出する主な目的はどれですか？」と尋ねたところ、最多は「ドッグランや公園に遊びに行く」105人（52.50％）でした。

次いで「病院やトリミングへ連れて行く」72人（36.00％）が続いています。

愛犬とのドライブは、レジャー目的だけでなく、通院やトリミングといった日常的な移動手段としても広く活用されていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=200）

- ドッグランや公園に遊びに行く：105人（52.50％）- 病院やトリミングへ連れて行く：72人（36.00％）- 買い物やカフェなど日常の外出：14人（7.00％）- 旅行やキャンプで宿泊する：9人（4.50％）

コノコトトモニでは「室内ドッグラン」について、犬を飼っている200人を対象に、室内ドッグランのメリットや選ぶ際に重視するポイントなどを調査した記事を公開しています。

詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

▶︎https://konokototomoni.com/category-walk/indoor-dogrun-survey/

2. 愛犬とのドライブ頻度は「月に1～2回程度」が56.50％で最多

「愛犬とのドライブ頻度はどのくらいですか？」と尋ねたところ、最多は「月に1～2回程度」113人（56.50％）でした。

次いで「年に数回」51人（25.50％）、「週に1回以上」36人（18.00％）となっています。

定期的に車で愛犬と外出する飼い主が多く、日常の延長線上にドライブが定着している様子がうかがえます。

【内訳（人数）】（n=200）

- 週に1回以上：36人（18.00％）- 月に1～2回程度：113人（56.50％）- 年に数回：51人（25.50％）

3. ドライブで最も気をつけていること、最多は「座席での安全を確保する」47.50％

「愛犬とのドライブで最も気をつけていることはなんですか？」と尋ねたところ、最多は「座席での安全を確保する」95人（47.50％）でした。

次いで「車酔いや長時間の疲れを防ぐ」60人（30.00％）、「車内の温度や換気に配慮する」27人（13.50％）が続いています。

飼い主の多くが、まずは車内での事故防止や体調管理を重視していることが分かります。

【内訳（人数）】（n=200）

- 座席での安全を確保する：95人（47.50％）- 車酔いや長時間の疲れを防ぐ：60人（30.00％）- 車内の温度や換気に配慮する：27人（13.50％）- トイレのケアを徹底する：18人（9.00％）

4. 必須アイテムは「ドライブボックス・クレート」が52.00％で最多

「愛犬とのドライブで『必須アイテムだ』と実感したものはありますか？」と尋ねたところ、最多は「ドライブボックス・クレート」104人（52.00％）でした。

次いで「飲み慣れた水と給水器」84人（42.00％）、「お気に入りの毛布やおもちゃ」80人（40.00％）が続いています。

安全性を高めるアイテムに加え、水分補給やリラックスにつながる持ち物も重視されていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=200、複数回答可）

- ドライブボックス・クレート：104人（52.00％）- 飲み慣れた水と給水器：84人（42.00％）- お気に入りの毛布やおもちゃ：80人（40.00％）- 消臭機能付きのゴミ袋：59人（29.50％）- 犬用シートベルト：52人（26.00％）- その他：5人（2.50％）

5. ドライブ中にヒヤッとした・失敗した経験、「車酔い」「窓からの乗り出し」「粗相」が上位

「ドライブ中にヒヤッとした、あるいは失敗した経験はありますか？」と尋ねたところ、最多は「特にない」60人（30.00％）でした。

一方で、「車内でひどく酔ってしまった」53人（26.50％）、「走行中に窓から顔を出しすぎた」49人（24.50％）、「車内で粗相をした」46人（23.00％）も一定数みられました。

大きなトラブルなくドライブできている飼い主が多い一方、車酔いや飛び出しにつながる行動、車内での粗相など、注意すべき場面も少なくないことが分かります。

【内訳（人数）】（n=200、複数回答可）

- 車内でひどく酔ってしまった：53人（26.50％）- 走行中に窓から顔を出しすぎた：49人（24.50％）- 車内で粗相をした：46人（23.00％）- 車内温度でぐったりさせてしまった：28人（14.00％）- サービスエリア等での脱走未遂：14人（7.00％）- 特にない：60人（30.00％）- その他：4人（2.00％）

コノコトトモニでは「愛犬の車酔い」について、犬を飼っている200人を対象に、その経験の有無や「車酔い時に見られる症状」「車酔い対策」などを調査した記事を公開しています。

詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

▶︎https://konokototomoni.com/category-walk/dog-carsick-survey/

6. ドライブで意識していること、最多は「こまめに休憩を取り、外の空気を吸わせる」64.00％

「愛犬とのドライブで意識していることはなんですか？」と尋ねたところ、最多は「こまめに休憩を取り、外の空気を吸わせる」128人（64.00％）でした。

次いで「急ブレーキや急カーブを避けた運転をする」99人（49.50％）、「窓の開閉をロックし、隙間を最小限にする」82人（41.00％）が続いています。

愛犬の体調面に配慮した休憩と、車内事故を防ぐための運転・環境管理の両面が重視されていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=200、複数回答可）

- こまめに休憩を取り、外の空気を吸わせる：128人（64.00％）- 急ブレーキや急カーブを避けた運転をする：99人（49.50％）- 窓の開閉をロックし、隙間を最小限にする：82人（41.00％）- ドアを開ける前に必ずリードを短く持つ：53人（26.50％）- 乗車前は食事を控えめにする：45人（22.50％）- その他：1人（0.50％）

調査結果まとめ

本調査では、

- 愛犬と車で外出する主な目的は「ドッグランや公園に遊びに行く」が52.50％- ドライブ頻度は「月に1～2回程度」が56.50％- 最も気をつけていることは「座席での安全確保」が47.50％- 必須アイテムは「ドライブボックス・クレート」が52.00％- ヒヤッとした経験では「車酔い」26.50％、「窓から顔を出しすぎた」24.50％- 普段から意識していることは「こまめな休憩」が64.00％

という結果が確認されました。

愛犬とのドライブでは、楽しさだけでなく、安全確保や体調管理、車内環境への配慮が重視されていることが分かります。

特に、休憩・安全グッズ・穏やかな運転といった基本的な対策が、安心して移動するための重要なポイントになっているといえます。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://konokototomoni.com/category-walk/dog-car-travel/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：犬を飼っている成人男性・成人女性

アンケート母数：男女200名

実施日：2026年3月3日

調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）

関連ページ：https://konokototomoni.com/category-walk/dog-car-travel/

【コノコトトモニとは】

〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉

その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。

▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/

▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/

▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/

▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/

- このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード- シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード- 大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード- お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ- 関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ- このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず

2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。

この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…

その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。

“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。

商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。

▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/

あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。

運営会社：株式会社ゆずず

コノコトトモニ設立：2018年4月17日

本社所在地：福岡県福岡市

公式HP ：https://konokototomoni.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#

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