アテーナライフから「通気性が良いさわやかな敷布団」を販売開始！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年4月14日（火）より、「アテーナライフ 通気性が良いさわやかな敷布団」の販売を「コメリパワー」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました。

毎日使う敷布団だからこそ、清潔さと通気性は妥協したくない。そんなニーズに応え、コメリから「通気性が良いさわやかな敷布団」を発売しました。湿気や寝苦しさが気になり始めるこれからの季節に向けて、熱を逃がす放湿設計を採用。厚さ10cmのしっかりした作りなので、そのまま1枚でも、お使いのマットレスに重ねても使用できる、清潔でさわやかな寝室づくりをサポートします。

【製品特徴】

縦成形型綿で体を支える新作敷布団が登場。

従来の敷布団の課題であった「中綿のへたり」を解決しました。弾力のあるタテ型わたを配列することで抜群の弾力性を実現。長期間使用してもボリュームが維持されやすく、毎日おろしたてのような寝心地を提供します。厚さ10cmの圧倒的なボリュームがあるため、床への底付き感もなく、これ一枚で贅沢な休息時間を叶えます。

熱と湿気がこもらない、サイドから「呼吸」する敷布団。

睡眠の質を低下させる原因となる「寝具内の蒸れ」に着目し、敷布団の側面に画期的な「サイドメッシュ構造」を採用しました。布団の内部に溜まりがちな湿気や熱気を、サイドメッシュ部分から外部へ放出。空気がスムーズに抜けるため、抜群の通気性を誇り、厚みがありながら開放感あふれる眠りをお届けします。

【商品概要】

アテーナライフ 通気性が良いさわやかな敷布団

機能：抗菌防臭（生地）、防ダニ（生地）

カラー：ブルー

充填量：中綿：約4.1kg

サイズ：シングル（約幅100×長さ210×厚さ10cm）

価格 6,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2465893/?aaprid=260414

【関連商品】

アテーナライフ 涼プラス強冷感

もちもちリバーシブル敷パッド 爽やかプラス

機能：接触冷感（ひんやり面）、吸水速乾、高通気性、調湿わた入り

冷感レベル：強冷感

カラー：グレー、ブルー（シングルのみグレージュあり）

仕様：リバーシブル（ワッフル面／ひんやり面）

サイズ展開：シングル / セミダブル / ダブル

価格1,980円 / 2,480円 / 2,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2466579/?aaprid=260414

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【夏のインテリア特集】

https://www.komeri.com/shop/e/e009026005013/?aaprid=260414

■コメリオリジナルブランド「アテーナライフ」について

インテリア・寝装品・家具・生活雑貨の分野において、商品企画から原材料・加工・運搬・そして販売に至るまでを一貫してプロデュースし、住まいのトータルコーディネートをご提案する、使う人の立場に立って、使いやすさ・居心地のよさを追求し、機能と品質を兼ね備えたプライベートブランドです。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037003/

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1234店舗（2026年3月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26