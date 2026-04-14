法人向け撮影サービス「PIXTAカスタム」がリニューアル　【先着10社限定】モデル1名分（10万円相当）無料キャンペーン

ピクスタ株式会社

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介、東証スタンダード：3416）が運営する法人向け撮影サービス「PIXTAカスタム(https://pixta.jp/custom/)」は、リニューアルに伴いブランドロゴを刷新し、サービスカラーを「ゴールデンイエロー」へと変更いたしました。また、これを記念し、モデル1名分の出演料（10万円相当）をPIXTAが負担するキャンペーンを実施いたします。

◆ PIXTAカスタム：https://pixta.jp/custom/(https://pixta.jp/custom/)

■ キャンペーン概要

リニューアルを記念し、モデル1名分のモデルキャスティング一式（手配・出演・権利管理など）10万円分（税抜）を当社が負担します。

リニューアルの詳細は、こちらの記事(https://note.com/pixta_custom/n/n96e79eee01cc)もご参照ください。

＜対象期間（契約締結期限）＞

2026年4月14日（火）～ 2026年6月30日（火）

＜こんな企業におすすめ＞

- モデルを起用した撮影を検討している企業- モデル起用のコストや手間にハードルを感じている企業- 自社独自の高品質なビジュアル資産を構築したい企業- ブランドの「熱量」や「信頼感」を可視化したい企業- プロのモデルと「自社社員・スタッフ」を組み合わせた撮影をしたい企業- 二次利用や更新料などの権利関係をシンプルにしたい企業

＜撮影実施期限＞

2026年11月30日（月）まで

＜適用条件＞

発注金額が50万円（税抜）以上の新規撮影案件

※制作実費、ディレクション費等を含む総額から、特典免除額10万円を差し引いた最終支払額が50万円以上の場合

＜募集社数＞

先着10社限定

＜お申し込み・ご相談の流れ＞

- お問い合わせ：お問い合わせフォームより「キャンペーン利用希望」と明記の上、ご連絡ください。- ヒアリング： 弊社担当より折り返しご連絡し、オンラインにて詳細を伺います。- ご提案・お見積り： 企画に合わせた最適なモデルと、特典適用後のお見積りをご提示します。- お申し込み：契約書に必要事項をご記入の上、ご提出いただきます。

＜お問い合わせフォーム＞

公式サイト内の「お問い合わせ」より

※PIXTAカスタム：https://pixta.jp/custom/(https://pixta.jp/custom/)

■ キャンペーン実施背景

2023年に法人向け撮り下ろしサービス「PIXTAカスタム」のサービスを開始して以来、おかげさまでたくさんのお客様のビジュアルへの課題をお聞きし、撮影を実施してまいりました。

そのなかで、商品やサービスの魅力を伝えるビジュアル制作のためには、モデルを起用する重要性を目の当たりにしてまいりました。

しかし、「予算が限られている」といったコスト面や、「手配の煩雑さ」、「モデルを起用した経験がない」といった不安を理由にモデル起用を断念される声を多く耳にしてきました。

また、「自社らしさを出したいけれど、モデルだけではイメージが綺麗にまとまりすぎてしまう」という悩みも、プロのモデルと貴社社員・スタッフの方々を組み合わせることで解決できます。プロであるモデルの表現力と、自社社員・スタッフのリアルな空気感が混ざり合うことで、ブランドの魅力を最大化することもできます。

PIXTAカスタムが実現できる、この「クリエイティブの力」をぜひ体感していただきたく、本キャンペーンを企画しました。

■ 注意事項

■ ストックフォトの「使用期限なし」を応用したPIXTAクオリティの撮り下ろし撮影サービス

- 本キャンペーンは、PIXTAカスタムにお申し込みいただいた新規撮影案件でのご利用に限ります。- 本キャンペーンは、当社が指定する日本人モデル候補から選定いただいた場合に適用されます。- 特典対象となるモデルの撮影拘束時間は最大6時間までとなります。6時間を超える撮影の場合は、追加料金が発生します。- モデルの交通費、宿泊費、ヘアメイク、スタジオ代等の諸経費は、通常通りお客様のご負担となります。- 成果物は、以下の媒体において広告宣伝目的に限りご使用いただけます。その他の用途につきましては、お打ち合わせの際に可否や追加料金についてご確認、ご相談ください。- - ウェブ（Webサイト、Web広告、バナー広告、メール広告、動画配信媒体その他Web媒体全般）での宣伝広告- - SNS（Instagram、X、TikTok、LINE、Facebook、YouTubeその他SNS）での宣伝広告- - 印刷媒体（雑誌、新聞、パンフレット、チラシ、ポスター、カタログ、リーフレット、看板（屋外・屋内）その他印刷媒体の販促物全般）での宣伝広告- 2名以上のモデル起用の撮影では、当社指定のモデル1名分のみキャンペーンを適用します。- 先着10社に達した時点で予告なく終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

国内最大のストックフォトサイト「PIXTA」が提供する法人向け撮影サービス「PIXTAカスタム」は、企業が求める写真・動画を「使用期限なし」で「イメージどおり」に撮影できるのが特徴です。

PIXTAにある約1億点のイメージ画像をベースに言語化しづらい細かなイメージまで齟齬なくすり合わせ、創業以来約20年間で培われた撮影ノウハウで的確に表現します。

また、ストックフォトの特徴である「1度購入すれば何度でも期限なく使用できる」を実現するために培ってきた、肖像権の使用同意において柔軟な理解と合意を得られている独自のモデルネットワークで使用期限がない老若男女のモデルを起用した撮影が可能です。

自社で制作してきた様々なストックフォト制作の経験を注いだハイクオリティで使い勝手の良いイメージどおりの写真・動画を、新規で企画・撮影し、納品いたします。

■ PIXTAについて

「PIXTA」はプロ・アマチュア問わず誰もが自ら制作した写真・イラスト・動画・音楽をインターネット上で売買できるデジタル素材のマーケットプレイスとして2006年5月にスタート。「日本人や日本文化に関わる画像・動画素材ならPIXTA」と評される国内最大のデジタル素材サイトです。近年は広告などのクリエイティブ制作分野への素材提供のみならず、機械学習をおこなう企業や学術機関向けにAI開発用の学習データとしての画像・動画素材を提供。アノテーションサービスと共にAI開発の支援もしています。

併せて、写真の撮り下ろしサービスとして、全国のフォトグラファーとマッチングできる法人向け出張撮影「PIXTAオンデマンド」や、モデル・ロケーション手配や撮影ディレクションまで撮影にかかる一切を請け負う「PIXTAカスタム」を展開し、ビジュアルプラットフォームとして企業の様々なビジュアルニーズに対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8963/table/351_1_49539f8823e2ae3222924d9b4c0990fa.jpg?v=202604141151 ]

【会社概要】

社名：ピクスタ株式会社（東証スタンダード：3416）

設立：2005年8月25日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目21－1 渋谷ヒカリエ 33階 JustCo Shibuya Hikarie

TEL：03-5774-2692

資本金：332,437千円（2025年12月末時点）

代表取締役社長：古俣 大介

URL：https://pixta.co.jp/(https://pixta.co.jp/)

事業内容：コンテンツ販売事業

撮影事業

ものづくり体験事業

子会社：PIXTA ASIA PTE. LTD.

PIXTA VIETNAM CO., LTD.

株式会社YASUMI WORKS