ヌーラボ、技術リーダー制度「プリンシパルエンジニア」を導入

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com/ja/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：橋本正徳、以下 ヌーラボ） は、2026年4月より、エンジニア職における専門職キャリアの到達点として「プリンシパルエンジニア（Principal Engineer）」制度を新設いたします。

本制度は、技術的リーダーシップと影響力によって事業成長に直接貢献する役割を定義するものです。これにより、技術力による事業貢献を志向するエンジニアが、高い裁量と責任のもとで経営課題の解決や研究開発に注力できる環境を整備します。

また、社内における「目指すべき技術者像」を明確にすることで組織全体の技術水準を底上げするとともに、外部発信の強化を通じて、技術ブランド価値の向上を図ります。

■ 「プリンシパルエンジニア」の役割

ヌーラボのプリンシパルエンジニアは、経営層の技術的パートナーとして、技術ビジョンや中長期的な技術戦略の策定・推進を担います。特定の定常業務に縛られることなく、事業やプロダクトを横断する技術課題の解決や、AI等の先端領域における研究開発を主導します。

また、次世代リーダーの育成や技術文化の醸成を通じた組織への貢献に加え、登壇・執筆・OSS活動など外部発信を通じた技術ブランディングを推進します。これらの取り組みにより技術によるイノベーションを体現する存在となります。

■ 初代プリンシパルエンジニアの認定

制度開始にあたり、事業・プロダクトを横断した技術課題の解決や、組織全体への技術的影響力を評価し、以下の3名を初代プリンシパルエンジニアとして認定いたしました。

【認定者紹介】

渡邉 祐一（わたなべ ゆういち）

2015年入社。BacklogのGit基盤刷新や高可用性アーキテクチャを実現し、Git機能の信頼性向上に寄与。その他、インフラコストの抜本的な最適化を完遂したほか、全社横断のAI専門組織「AI Integration Unit」を創設。Go言語暗号ライブラリの脆弱性発見（CVE-2025-22869）など、グローバルな技術貢献においても高い実績を持つ。

吉岩 祐貴（よしいわ ゆうき）

2018年入社。監視基盤の統合による信頼性向上や、コンテナ基盤運用の劇的な効率化など、仕組みによる課題解決を徹底。全社的な開発基盤を支える「Platform Engineering」の推進をいち早く主導。AI駆動開発の環境整備や開発生産性の可視化など、エンジニアリング組織が自律的に成長するための技術的基盤強化を牽引。

二橋 宣友（ふたはし ひさとも）

2018年入社。「AWS Top Engineer」をはじめとする高度な外部認定を多数保有し、社外からも厚い信頼を得ているスペシャリスト。Nulab Passの監査ログなどプロダクトの信頼性が求められる基盤部分の構築や、FinOpsの実践によるクラウドコスト最適化などに影響力を発揮。AWS公式事例への掲載や国内外での多数の登壇を通じ、ヌーラボの技術的なプレゼンス向上にも大きく貢献。

■ 今後の展望

ヌーラボは本制度の導入を通じて、プロダクトの規模拡大と複雑化が進む中で求められる技術的意思決定の質を高め、技術的優位性の確立を目指します。あわせて、国内外のエンジニアコミュニティに対して、技術の力で事業や社会に貢献できる新たなキャリアモデルを提示してまいります。

<代表取締役 CEO 橋本正徳のコメント>

お客様に、より付加価値の高いサービスを提供していく過程で、ヌーラボのプロダクトが規模と複雑性を増していく中、アーキテクチャの選定など技術的判断が事業の将来を左右するフェーズに入っています。これまで個人の自発性に頼っていた組織横断的な技術課題の解決を、より体系的かつ強力に推進するため「プリンシパルエンジニア制度」を設立しました。

当社のプリンシパルエンジニアとは「技術的リーダーシップで事業成長を直接推進する」存在です。卓越した技術力に加え、権限ではなく信頼で周囲を動かし、変革を完遂する高いEQ（感情的知性）を重視しています。

この制度は、「技術で組織に貢献する人材を高く評価する」という当社の意思の表れでもあります。初代となる3名には、ヌーラボのエンジニアリング文化を次のステージへ引き上げるロールモデルとしての活躍を強く期待しています。

■ ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。

■ 株式会社ヌーラボについて

- プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com- オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/home- 組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nulabpass

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7F

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/