『MEDIHEAL（メディヒール）』、@cosme TOKYOにて「サステナビリティ」をコンセプトにしたポップアップストアが盛況のうちに終了

L&P Cosmetic Co., Ltd.

韓国で15年連続売上1位*¹ を誇るダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」が、2026年3月4日（水）から3月10日（火）までの7日間、@cosme TOKYO（東京都渋谷区）にて「サステナビリティ」をコンセプトにしたポップアップストアを開催し、多くの来場者を迎え、盛況のうちに終了いたしました。

今回のポップアップでは、環境と肌へのやさしさを追求し製品開発を行ってきた、メディヒールのサステナブルな取り組みを体感できる空間演出が、多くの来場者の注目を集めました。

■ メディヒール × サステナブル

今回のポップアップでは、より良い明日を目指す「A BETTER TOMORROW (with) MEDIHEAL」のテーマに沿った空間デザインや商品の展示を中心に展開し、リフィル商品の販売やサステナブルなノベルティを提供するなど、日常に取り入れやすいエコフレンドリーな選択肢を提案することで、来場者の関心を集めました。

また会場では、商品を手に取って試せるテスターブースの完備に加え、シューティングゲームやSNS連動イベントなど、ブランドの世界観を、楽しみながら理解できる仕掛けを多数用意。これまでのポップアップ同様、ブランドの世界観や商品理解をより身近に感じていただける“体験型”の場として、ブランド認知と満足度の向上に寄与しました。

■ OOHと連動したプロモーションが話題に

また今回のポップアップ開催に合わせ、原宿駅構内やロンドンバスを活用したOOHを実施。トレンド感度の高い人々が集まるエリアで視認性に優れた広告展開を行うことにより、会場への誘導を強化しました。

さらに、SNSを通じてイベントを実施するなど、拡散力の高いSNSとOOHを組み合わせることで、ポップアップストアにとどまらず、ブランドのさらなる認知拡大を目指しました。

■ オフライン先行発売『トナーパッド 14枚入パウチ』が大反響

JR原宿駅表参道改札内（現在は掲載終了)ラッピングバス（現在は掲載終了)

今回のポップアップにて、オフライン先行販売を実施した『トナーパッド 14枚入パウチ』は、本品使用前のお試し用にぴったりなミニパウチで、サステナブルかつ持ち運びに便利な設計が支持され、既存ユーザーはもちろん、新規顧客からも高く評価されました。

“旅行用にちょうどいい”、“お試しに便利”といった声が広がり、来場者の購買意欲を刺激する重要な役割を果たすなど、シートマスクに続き、これまでのポップアップでも好評を博してきたトナーパッドシリーズの勢いをさらに後押しする結果となりました。

■ 継続的に進化するメディヒールのポップアップ

今回のポップアップは、「サステナブル」という新たなテーマを基に、リアルな体験価値と社会的価値を掛け合わせた取り組みとして、ブランドの新たな方向性を示す機会となりました。

本イベントを通じて、より多くのお客様にブランドの思想と製品の魅力を直接届けることができたことを、大変嬉しく感じております。

今後もメディヒールは、サステナブルなものづくりを軸に、皆様の肌悩みに寄り添うスキンケアブランドとして展開を進めてまいります。

次回のポップアップもぜひご期待ください。

■OUR SOLUTION, FOR ALL「MEDIHEAL（メディヒール）」

すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように私たちは研究し続けます。

韓国のL&P COSMETIC社ブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」は、様々な肌悩みに寄り添い、誰もが手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界45ヵ国以上で累計33億枚以上*² を販売するなど、広く支持を集めています。

*1 韓国オリーブヤング マスクパック累計販売数量 第1位（2011年~2025年）

*2 メディヒール マスクパック累計販売数量（2009年~2025年 L&P社出荷実績に基づく）

▼メディヒール公式ショップ

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial

Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/

Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1

▼メディヒール公式SNS

公式Instagram：@mediheal_jp（https://www.instagram.com/mediheal_jp/）

公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）

公式LINE：@795zmnnh（https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh）

公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）

公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）

MEDIHEAL（メディヒール）

▼お客様お問い合わせ先

メディヒール（韓国高麗人蔘社）

03-6279-3606

※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社



▼プレスお問い合わせ先

(株)メディア・グローブ メディヒールPR事務局

mediheal-pr@mediaglobe.co.jp