丹生明里と宮崎優が“最高のGIFT”プレゼン対決！4/18(土)・25日(土)放送『丹生明里 HAPPY CARAVAN』にゲスト出演。

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで放送している『丹生明里 HAPPY CARAVAN』（毎週土曜日 19:00～19:30）。

4月18日（土）と25日（土）の放送に、俳優の宮崎優（※崎は「たつさき」）さんがゲスト出演します！

昨年11月の出演を経て、丹生とお友達になった宮崎さん。前回とはまた違った雰囲気でお送りします。

今回は、宮崎さんが出演するTBS日曜劇場『GIFT』に引っ掛けて特別企画【最高のGIFT、プレゼン対決】を行います。

お友達になったばかりの二人は互いに何をプレゼントするのか必聴です。

番組にメールをお送りいただいた方の中から抽選で1名様にプレゼン勝者のGIFTのプレゼントします。お聴き逃しなく！

丹生明里 HAPPY CARAVAN

人を明るく、幸せにする「HAPPY」な話題に特化した番組。

毎週、幸せを運んでくれるゲストと、日本中を明るく幸せにする話題を届けます！

放送日時：毎週土曜19:00-19:30

出演者：丹生明里

番組HP：https://www.tbsradio.jp/nibu/

番組メールアドレス：nibu@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：@nibu_radio

番組ハッシュタグ：#丹生ハピ