株式会社キャッチボール

後払い決済（BNPL）サービスを提供する株式会社キャッチボール（本社：東京都品川区、取締役社長：河村要介、以下 「当社」）は、2027年の創業20周年に向け、これまでの歩みを土台とした成長戦略プロジェクトを始動いたしました。

本プロジェクトでは、企業間決済サービス「掛払い.com」を中核に据え、煩雑な請求業務のDX化と売掛金の未回収リスクの解消を推進。さらに、決済プロセスの一部を切り出して提供するBPO領域の拡張や、導入支援キャンペーンの実施など、3つの施策を軸に、課題解決に向けたパートナーとして伴走してまいります。

■ プロジェクト発足の背景

現在、多くの企業において人材の確保は共通の経営課題となっています。働き方改革による残業時間の削減が求められるなか、一人ひとりの生産性がこれまで以上に重視されており、業務効率の向上は避けて通ることのできない課題といえます。一方で、BtoB取引の現場では、いまだに手作業による請求書発行や複雑な入金管理といったアナログな事務作業が大きな比重を占めているのが実情です。

また、売掛金の未回収リスクに対する不安から、多くの企業が「新規開拓」に慎重にならざるを得ず、事業成長の機会を逸しているケースも少なくありません。こうした「信用の壁」に起因する取引の停滞は、日本の中小企業が持つ本来の活力を削ぐ要因となっています。

当社は、これら「煩雑な業務による負担」と「未回収リスク」という2つの課題を解消し、企業の皆さまが「本来の強み」を発揮できる時間と安心を創出したいと考えています。2027年の創業20周年に向け、「安心・安全の架け橋」をさらに広げていくべく、本プロジェクトを始動いたしました。

■ 推進する3つの施策

1. BtoB向け後払い決済サービス「掛払い.com」の中核化

企業間取引における「業務負担」と「リスク」を解消するため、BtoC領域で培った独自の審査ノウハウと運用体制を生かし、サービス体制を強化いたします。 煩雑な請求業務のDX化に加え、よりスピーディかつ柔軟な与信審査を実現することで、積極的な市場展開を後押ししてまいります。

2. 決済×BPO領域の拡張

当社の決済サービスは、請求業務から未回収リスクまで「まるごとおまかせ」いただける包括的なサポートが最大の特長です。また、加盟店様のニーズに応じて、未回収リスクへの保証を含まない「請求代行サービス」も柔軟に提供してまいりました。

このたび、多様化する経営課題により細やかにお応えするため、審査・請求書発行・収納・入金消込・督促といった各業務プロセスを切り出し、お客様固有のニーズに合わせて自由に組み合わせていただけるよう、提供範囲を拡張いたしました。さらに、他社サービスとの柔軟な外部連携により、これまでにない新たなソリューションを提案してまいります。

3. 20周年カウントダウンキャンペーンの実施

創業20周年という大きな節目に向け、日頃のご愛顧への感謝を込めたキャンペーンを順次実施いたします。その第１弾として、「掛払い.com」を新規で導入される企業様を対象としたキャンペーンを予定しております。詳細につきましては、各キャンペーンの開始に合わせて改めてお知らせいたします。

■ 株式会社キャッチボールについて

株式会社キャッチボールは、後払い決済（BNPL）サービスを提供する会社です。

『いつでも「安心・便利な決済」を。』をスローガンに、後払い業界で長きにわたり培ってきたノウハウを生かし事業者、お客様のニーズにいち早くお応えできるよう努めています。東証プライム市場上場の株式会社スクロールのグループ企業として、安心・安定した決済サービスを提供します。

社名 株式会社キャッチボール

設立 2007年1月

代表者 代表取締役会長 山崎 正之

取締役社長 河村 要介

本社 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー12階

URL https://www.catch-ball.jp/

事業内容 後払い決済（BNPL）サービスの提供

サービス 届いてから払い／後払い.com／後払い.com for サービス業／後払い.com 口座振替サービス／掛払い.com／請求代行サービス