【Dior】KYOTOGRAPHIE「レボハン・ハンイェ展」をサポート

クリスチャン・ディオール合同会社Woman in middle of night, 2022 (C) Lebohang Kganye

クチュリエになる前はギャラリーのオーナーであり、コレクターでもあったクリスチャン・ディオールは、常にあらゆる形式の芸術と深いつながりを持っていました。この感性は、メゾンにインスピレーションを与え続け、現代アートとの対話を育んでいます。

この精神に基づき、ディオールは2026年4月18日から5月17日まで京都で開催される、第14回KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭において、「レボハン・ハンイェ展」をサポートします。ハンイェ氏の展覧会は、南アフリカの活気ある芸術コミュニティを称える、同国に焦点を当てた特別企画の一環として発表されます。南アフリカ出身のアーティストであるハンイェ氏の作品は、写真、ビデオ、インスタレーションを融合させています。彼女の作品は、アーカイブの綿密な調査、物語、そしてその再解釈を通して、個人の記憶と集合的な歴史の間のつながりを織りなしています。彼女の名前は、ソト語で「光」を意味する「kganya」という言葉に由来し、しばしば見過ごされがちな物語を明らかにし、伝えることを追求する彼女のアプローチを照らしています。ディオールは、2025年から彼女をアルルで開催される「ディオール ヤング フォトグラフィー＆ビジュアル アーツ アワード」の審査員に招聘して以来、そのアプローチに着目し、支援してきました。京都で展示されるこの作品群は、この探求を鮮やかに示しています。「Ke Lefa Laka: Her-Story」では、古いイメージを再現することで家族の記憶を蘇らせ、過去と現在を融合させています。「Mohlokomedi wa Tora」は記憶を空間に刻み込み、「Keep the Light Faithfully」は灯台守の物語に着想を得て、孤独と伝達を考察しています。一方、「Mosebetsi wa Dirithi」は、家族のフォトアルバムから記念碑的なシルエットの星座を構成しています。

19世紀に建立され、広大な木造建築で知られる浄土真宗「真宗大谷派」の本山である東本願寺の大玄関で開催されるこの展覧会は、遺産と創造的な大胆さの繊細な出会いを生き生きと表現しています。和紙で構成されたセノグラフィーは、この詩的な次元をさらに広げます。素材の繊細さと流動性は、白いトワルや、オートクチュールのサヴォワールフェールを想起させるものです。

この試みは、ディオールと日本を結ぶ深いつながり、そして伝達と想像力への共通の焦点に共鳴しています。このビジョンは、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン、そしてディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップスによって具現化され、創設者であるクチュリエの「芸術を生きた領域と見なす」という、当初の直感を永続させています。

Setupung sa kwana hae II, 2013 (C) Lebohang KganyeGladys, 2022 (C) Lebohang Kganye

LEBOHANG KGANYE レボハン・ハンイェ(https://www.kyotographie.jp/programs/2026/lebohang-kganye/)

SOUTH AFRICA IN FOCUS 記憶のリハーサル

東本願寺大玄関

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