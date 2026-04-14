岐阜県初出店。個室型インドアゴルフ「DOOR TO GOLF 岐阜西野町店」2026年5月1日グランドオープン

株式会社 イースリー

個室型インドアゴルフブランド「DOOR TO GOLF」を展開する株式会社イースリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：濱島亮）は、岐阜県初となる店舗「DOOR TO GOLF 岐阜西野町店」を2026年5月1日（金）にグランドオープンします。ガソリンスタンド跡地を活用した新店舗で、株式会社角田石油がフランチャイズオーナーとして運営。完全個室型・24時間利用可能なインドアゴルフ施設として、地域に新しいゴルフ体験を提供します。

DOOR TO GOLFは、完全個室型・会員制インドアゴルフ施設として全国で30店舗以上（直営・フランチャイズ）を展開しており、本店舗は岐阜県初出店となります。

■ ガソリンスタンド跡地 × 個室型インドアゴルフという新しい出店モデル

今回開業する「DOOR TO GOLF 岐阜西野町店」は、ガソリンスタンド跡地を活用した出店モデルとして誕生します。

ガソリンスタンド跡地は、以下のような特徴を持ち、DOOR TO GOLFが提供する個室型インドアゴルフ施設との親和性が高い施設モデルです。

・幹線道路沿いなど視認性の高い立地が多い

・駐車場スペースを確保しやすい

・堅牢な建物構造を活かしやすい

今回の取り組みは、地域で長く親しまれてきた施設を新たなスポーツ・ウェルネス拠点として再活用し、新しい体験価値を創出する試みでもあります。

■「DOOR TO GOLF 岐阜西野町店」について

「DOOR TO GOLF 岐阜西野町店」は、周囲を気にすることなく自分のペースでゴルフに向き合える個室型インドアゴルフ施設です。施設はDOOR TO GOLFの標準コンセプトに基づき以下の特徴を備えており、初心者から上級者までが利用できる環境を提供します。

・完全個室型の練習空間

・24時間利用可能（※運営条件により変更となる場合があります）

・無人運営によるスマートな入退館システム

・高精度シミュレーション機器による練習環境

・天候や時間帯に左右されない快適な利用体験

「仕事帰りに短時間だけ練習したい」「人目を気にせず集中して練習したい」「家族や友人と気軽にゴルフを楽しみたい」といった現代のライフスタイルに合わせ、日常の中で気軽にゴルフを楽しめる場を実現します。

■ 今後の展開

DOOR TO GOLFは今後も、地域の特性を活かした出店モデルを推進しながら、全国での店舗展開を進めます。

今回の岐阜西野町店は、ガソリンスタンド跡地を活用した新たな店舗モデルとして、今後の展開に向けた重要な取り組みの一つであり、「ゴルフをもっと身近に、もっと楽しく」というミッションのもと、地域に根ざした新しいゴルフ体験の創出に取り組みます。

■ 店舗概要

店舗名：DOOR TO GOLF 岐阜西野町店

所在地：岐阜県岐阜市西野町7丁目12

グランドオープン日：2026年5月1日（金）

業態：個室型インドアゴルフ施設

打席数：完全個室2打席(両打席、右打席)

シミュレーター：TRACKMAN iO

店舗URL：https://doortogolf.com/shop-post-newplan/gifunishinomachi/

予約ページ：https://doortogolf.hacomono.jp/reserve/schedule/8/12

■ フランチャイズオーナー

会社名：株式会社角田石油

所在地：岐阜県岐阜市西野町7丁目12

代表者：角田 洋一

事業内容

＜サービスステーション運営＞

自動車整備販売

損害保険代理業

コンビニ事業

カフェ事業

ランドリー事業

株式会社イースリーについて

株式会社イースリー（https://e-three.jp/）は、「ゴルフをもっと身近に、もっと楽しく」をミッションに掲げ、インドアゴルフブランド「DOOR TO GOLF」の運営およびフランチャイズ展開を行っています。完全個室・無人運営を特長とした施設モデルにより、24時間365日利用可能なプライベートなゴルフ環境を提供し、これまで全国で30店舗以上を展開しています。最先端のゴルフシミュレーション技術と柔軟なレッスンサポートを組み合わせ、日常の中で気軽にゴルフを楽しめる新しいゴルフ体験を提案しています。

DOOR TO GOLF URL：https://doortogolf.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社イースリー

広報担当：菅俣

TEL：03-6206-8860

Email：info@e-three.jp