アツギの新カテゴリー「Atsugi SPORTS（アツギスポーツ）」からゴルフ向けレッグウェアブランド「Atsugi Golf（アツギゴルフ）」発売

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、2026年春夏シーズンより、新規カテゴリーとしてスポーツ用途にフォーカスした「Atsugi SPORTS（アツギスポーツ）」を立ち上げます。デビューシーズンは、ゴルフ向けレッグウェアブランド「Atsugi Golf（アツギゴルフ）」を展開いたします。主な販路はオンラインショップと直営店で、アツギオンラインショップでは4月14日（火）より販売いたします。

■快適なプレーを支えるAtsugi SPORTS

Atsugi SPORTSは、アツギが提案するスポーツ向けの新カテゴリーです。長年、肌の近くに寄り添ってきたメーカーとして、スポーツを楽しむ方のパフォーマンスを脚もとから支える、快適な着心地のアイテムを展開します。

2026年春夏シーズンは、第一弾として「Atsugi Golf」を展開。ゴルフは女性のプレーヤーも多いスポーツですが、暑さ、寒さ、UV対策といった屋外スポーツ特有のお悩みがつきもの。また、ラウンドの際に脚もとを気にしなくても済む耐久性など、求められる機能は多岐にわたります。これらのニーズを満たしながら、ゴルフウェアとのコーディネートに最適なファッション性を持ったアイテムを展開いたします。

■Atsugi Golf 商品詳細

Atsugi Golfのアイテム全8型をご紹介いたします。

3in1 フェイクオーバーニーストッキング（ブラック）

ペチパンツ、ストッキング、オーバーニーソックスの３つが一体となったアイテム。オーバーニー部分はナイロン素材です。ペチパンツの重ね履き不要でウエスト周りすっきり。オーバーニーのずり下がりを気にする必要もなく快適です。伝線しにくいメッシュ編み生地に、紫外線を低減するUV対策加工を施しています。更に抗菌防臭加工付きのため、ニオイが気になりにくく、つま先には靴の中でずれにくい足底すべり止め付きです。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ブラック（全1色）

希望小売価格：2,420円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP22601

3in1 フェイクオーバーニーストッキング（ホワイト）

ペチパンツ、ストッキング、オーバーニーソックスの３つが一体となったアイテム。オーバーニ―部分はポリエステル素材です。ペチパンツの重ね履き不要でウエスト周りすっきり。オーバーニーのずり下がりを気にする必要もなく快適です。伝線しにくいメッシュ編み生地に、紫外線を低減するUV対策加工を施しています。更に抗菌防臭加工付きのため、ニオイが気になりにくく、つま先には靴の中でずれにくい足底すべり止め付きです。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ホワイト（全1色）

希望小売価格：2,420円（税込）

オンラインショップ：

https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP22602

レギンス

伝線しにくいメッシュ編みのレギンス。紫外線を低減するUV対策加工付き。縫い目の凹凸を減らしたフラットシーマ縫製でなめらかな肌触り。お手持ちのクルー丈ソックス等にも合わせやすい、足首までの丈のレギンスです。ミニ丈のボトムスとも合わせられる、レッグ部切り替えなしのオールスルー仕様です。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：オークル、ブラック（全2色）

希望小売価格：1,980円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT1810

トレンカ

伝線しにくいメッシュ編みのトレンカ。紫外線を低減するUV対策加工付き。縫い目の凹凸を減らしたフラットシーマ縫製でなめらかな肌触り。足首が隠れるトレンカのため、お手持ちのスニーカーソックス等に合わせてお使いいただけます。ミニ丈のボトムスとも合わせられる、レッグ部切り替えなしのオールスルー仕様です。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：オークル、ブラック（全2色）

希望小売価格：2,200円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPT2020

UVプロテクションアームストッキング

二の腕から手首までを覆うアームストッキング。白やベージュの淡い色合いでもUVカット率99％を実現。紫外線対策は勿論、少し肌寒い時期にも活躍します。手のひらを覆わない丈なので、お手持ちのゴルフグローブと合わせてお使いいただけます。

サイズ展開：フリーサイズ

カラー展開：オークル、ブラック、ホワイト（全3色）

希望小売価格：1,870円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPA1700

UVプロテクションアームストッキング ハンドカバー付き

二の腕から手首までを覆うアームストッキング。右手はハンドカバー付きで、ゴルフグローブ代わりにも使えるアイテムです。白やベージュの淡い色合いでもUVカット率99％を実現。紫外線対策は勿論、少し肌寒い時期にも活躍します。

サイズ展開：フリーサイズ

カラー展開：オークル、ブラック、ホワイト（全3色）

希望小売価格：2,420円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/SPA2200

総パイルスニーカー丈

くるぶし上まで包み込み、足首をサポートするスニーカー丈のソックス。トレンカなどとのコーディネートもおすすめです。分厚いクッションパイル生地で足にかかる衝撃を和らげます。足の甲部分は通気性の良いメッシュ仕様。芝の上で踏ん張りがきくよう足底にはすべり止め付きです。

サイズ展開：23～25cm

カラー展開：オフホワイト、ブラック（全2色）

希望小売価格：2,200円（税込）

オンラインショップ：

https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/PTC2041

足パイルハイソックス丈

分厚いクッションパイル生地で足にかかる衝撃を和らげるハイソックス。足の甲部分は通気性の良いメッシュ仕様。芝の上で踏ん張りがきくよう足底にはすべり止め付きです。ふくらはぎ側にはバックシーム風デザイン入り。縦のラインを強調して脚もとを美しく見せます。

サイズ展開：23～25cm

カラー展開：オフホワイト、ブラック（全2色）

希望小売価格：2,750円（税込）

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/HTC2043

■Atsugi Golf （アツギゴルフ）ブランド概要

サイズ展開：ソックス 23～25cm／ストッキング・トレンカ・レギンスM～L、L～LL／アームストッキング フリーサイズ

希望小売価格：1,870円～2,750円（税込）

主な販売経路：オンラインショップ、直営店

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/list?cat=200101220

発売日：アツギオンラインショップでは2026年4月14日（火）発売。

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。