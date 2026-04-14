コスプレイベント「acosta!」台湾2会場目の高雄で初開催1万5千人のコスプレイヤー・カメラマンが来場

株式会社ハコスタ

株式会社ハコスタ（本社:大阪市、代表取締役:松村 良洋）と有你共創數位股份有限公司（uniicreative Co., Ltd.）（本社：台北市、代表取締役：李彥甫 Owen Lee）は、2026年 4月11日（土）・12日（日）の 2 日間、日本最大級のコスプレイベント「acosta!」を台湾・高雄の大型複合商業施設「Dream Mall（ドリームモール）」で初開催し、イベントには1万5千人のコスプレイヤーとカメラマンが来場しました。

4月11日（土）・12日（日）の2日間、台北「松山文創園区」（2025年5月開催）に続く台湾2会場目として、南部最大の港町・高雄にあるアジア最大級の大型複合商業施設「Dream Mall」にて「acosta!」を初開催しました。会場には前回の台北開催にも参加した方や「acosta!」初参加の方など、台湾全土から1万5千人のコスプレイヤーやカメラマンが参加し、モール内の中庭、屋上、地下駐車場、屋外の日本庭園など様々な会場で交流や撮影を楽しみました。

イベントではコスプレに関する様々な企画が実施され、会場内をコスプレで練り歩くパレードや、コスプレに特化した同人即売会「acosta!マルシェ」も同時開催しました。日本からの出展コスプレイヤーはチェキ撮影を通して海外ファンと交流し、参加者からは「日本の人気コスプレイヤーたくさん来てくれて嬉しい」などの声が聞かれました。また日本から来場した一般参加者の姿も見られ、「推しのおかげで高雄に初めて来て楽しかった」などの声が聞かれるなど、文化交流のきっかけにも繋がっています。

会場内に設けられたメインステージでは、「CDEF」（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）が開催され、アニソンや流行曲などがランダムに流れる「アコスタダンスタイム」では日本の曲に合わせて参加者が踊りを楽しんだほか、台湾の曲が流れた際は歓声に笑い声も交じり、参加者同士が一体になってイベントを楽しみました。 30度近い気温に負けない参加者の熱気で、大盛況のまま幕を閉じた「acosta!＠高雄」。



2026年5月16日（土）・17日（日）には、2回目の開催となる「acosta!＠台北」を開催します。

■「acosta!台北」詳細はこちら→https://acosta.jp/event/taipei_sccp/

＜イベントの様子＞

会場の様子撮影の様子acosta!マルシェステージ「CDEF」ステージ「アコスタダンスタイム」定点撮影イベントに参加した台湾コスプレイヤー（現地写真）https://www.facebook.com/Tsun.Mikotohttps://www.facebook.com/KakuruBuhttps://www.instagram.com/tsuru_cos_aoihttps://www.facebook.com/BlauenRothttps://www.facebook.com/loveno1chihirohttps://www.facebook.com/EnyenCoshttps://www.instagram.com/ai_j09https://www.facebook.com/hanecosplayhttps://www.facebook.com/people/Nori%E8%8B%94%E8%8B%94/100090932187693/https://www.instagram.com/usagi_tw/

「acosta!＠高雄」開催概要

開催日時：2026年4月11日（土）・12日（日） 11時～19時

会場：Dream Mall(ドリームモール)（台湾高雄市前鎮區中華五路789 號）

主催：株式会社ハコスタ、有你共創數位股份有限公司（uniicreative Co., Ltd.）

協力：台湾animate、株式会社サンシャインシティ、株式会社メロンブックス、台灣指南針有限公司（台湾らしんばん）

公式サイト：https://acosta.jp/event/takao/

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