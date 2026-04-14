横浜元町のバッグブランド「キタムラ」より、晴雨兼用パラソルが新登場　― 猛暑の日差しも突然の雨も、上品に心地よく ―

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、1882年創業、横浜元町のバッグブランド「キタムラ」から2026年春夏の新商品として、晴雨兼用パラソルを発売開始いたしました。本商品は、当社オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」、そごう横浜店、高島屋横浜店（4/22～）および全国一部百貨店にて展開しております。

年々厳しさを増す夏の日差しと、突然の雨に備えて--。

キタムラならではのやさしさと上品さを纏った晴雨兼用パラソルは、日常のお出かけをより快適に、そして美しく彩ります。猛暑対策としてはもちろん、母の日のギフトとしてもおすすめのアイテムです。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260414_kitamura_parasol

■企画コンセプト

遮蔽率・遮光率ともに100％を備えた機能万全のアイテム。強い日差しからしっかりと守り、猛暑対策として活躍します。軽量で負担を感じづらく、暑さで外出が億劫になりがちな季節も、この一本があればお出かけが楽しみに変わります。突然の雨にも対応する晴雨兼用パラソルです。

幅広い年代の方にお使いいただけるデザインで、大切な方へ、また母の日ギフトにも最適です。

※画像はイメージです

■機能

1級遮光生地使用 遮光率100% ・UV遮蔽率100% UPF50+ ※ ・遮熱効果あり

※

・表記数値は、生地の一部に基づくものであり、製品全体の性能を保障するものではありません

遮光率：JIS L 1055A法 UV遮蔽率：JIS L 1925

・刺繍・縫製部分はその限りではありません

■商品一覧

晴雨兼用パラソル \13,200（税込） ２柄各1色

サイズ 親骨：約50cm 全長：（折りたたみ時）約42cm（伸ばした時）約66.5cm

重さ 本体：約231g

【イラストタイプ】

横浜元町の街を犬が散歩する様子をやさしいタッチで描いたイラストデザインは、傘を開くたびに心和む人気モチーフ。ブランドを象徴する「Kマーク」と犬は刺繍で表現しています。

ブランドの「K」のイニシャルと犬の刺繍と縁取りのピコレースがポイント便利な収納バッグ付

【無地タイプ】

シンプルな無地タイプは、ブランドを象徴する「Kマーク」がさりげないアクセントに。

ネイビーと赤のスカラップ刺繍が縁取るデザインは、キタムラらしい上品で女性らしい印象を演出します。

ブランドの「K」のイニシャルの刺繍と縁取りの2色のピコレースがポイント便利な収納バッグ付母の日のギフトにもおすすめ

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260414_kitamura_parasol

■販売店舗

・オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct463

・そごう横浜店 地下１階 洋品小物売場

・高島屋横浜店 １階 シーズン雑貨（4月22日～）

・全国一部百貨店ハンカチ売場

■キタムラ（Kitamura）ブランドについて

キタムラ（Kitamura）は、1882年に横浜元町で創業したバックブランドです。 「やさしさ、かわいらしさ、上品さ」をキーワードに、 上品なデザインと高い品質で、長く愛されるブランドとして知られています。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/