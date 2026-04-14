2026年度 大西 魁斗選手とのスポンサーシップ契約更新および「Sony Bank WALLET」のアンバサダー就任のお知らせ

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、プロゴルファー 大西 魁斗（おおにし かいと）選手とのスポンサー契約について、2026年度契約を更新するとともに、同選手が「Sony Bank WALLET」のアンバサダーに就任したことをお知らせします。

ソニーフィナンシャルグループは、人生100年時代に「自分らしく生きる人」を支えるため、「感動寿命」を中心とした3つの寿命（感動寿命・資産寿命・健康寿命）をコアコンセプトに位置づけています。ソニー銀行は「Borderless Digital Banking for more “Fun”」をコンセプトに、国境・通貨・空間の垣根を越えて、お客さまにあらたな感動体験や価値提供を目指す取組を推進しています。

大西選手は、幼少期からゴルフに取組み、数々の困難を乗り越えながら努力を重ね、世界の舞台へ挑戦を続けるアスリートです。ソニー銀行は、同選手の「自分らしく世界へ挑戦し続ける姿勢」や「夢へのあくなき情熱」に共感し、これまでスポンサーとして支援してまいりました。ソニー銀行は引続き大西選手の挑戦を応援するとともに、2026年度は「Sony Bank WALLET」のアンバサダーとして、より多くのお客さまへ「Borderless」な価値を、ともに分かりやすくお届けいただきます。

「Sony Bank WALLET」のアンバサダー就任について（概要）

大西選手には「Sony Bank WALLET」のアンバサダーとして、遠征・渡航を含む国内外さまざまなシーンにおけるカードの利便性や、外貨での決済体験などの発信に協力いただき、「Sony Bank WALLET」の「Borderless」な価値をより分かりやすくお届けいただきます。ソニー銀行は、大西選手の活動を通じて、利便性や外貨をより身近に活用できる体験価値をお伝えし、お客さまの「もっと自由で、もっと楽しい」金融体験の実現に取組んでまいります。

大西 魁斗選手のコメント

昨年からスポンサーとしてお世話になっているソニー銀行様から、本年も継続して応援していただくことになり、ご支援に心からお礼を申し上げます。世界のトッププロを目指す気持ちで挑戦を続けますが、昨年はその道のりが予想以上に厳しいことを実感しました。その壁を乗り越えるために、プロゴルファーとしての技量を上げていくことはもちろんですが、人間としても成長し、皆さんに応援され続けるプロをめざしたいと思います。

プロフィール

大西 魁斗（おおにし かいと）

生年月日：1998年10月13日生まれ

出身地：愛知県

出身校：南カリフォルニア大学ビジネス学部

身長：177cm

体重：75kg

5歳でゴルフを始め、練習環境を求めて9歳で渡米して本格的にゴルフを学ぶ。2012年9月から17年6月までプロアスリートの育成で世界的にも有名なフロリダのIMGアカデミーに籍を置き、日米両国のジュニアゴルフ大会などを経験。南カリフォルニア大学（ビジネス学部）時代は19、20年の「全米アマ」に出場。18年「長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ」ではローアマを獲得。同大卒業後の21年にプロ転向。22年「フジサンケイクラシック」でプレーオフを制してツアー初優勝を遂げた。同年の米下部コーンフェリーツアーの最終予選会で12位に入り、主戦場を米国へ。24年の米下部「UNCヘルス選手権」で初優勝し、2025年はPGAツアーメンバーとして世界最高峰の舞台に参戦。2026年は、挑戦の場をコーンフェリーツアーへと移し、PGAツアーへの再挑戦の権利を得るため、日々努力を重ねている。

ソニーフィナンシャルグループが大切と考える3つの寿命（感動寿命・資産寿命・健康寿命）

ソニーフィナンシャルグループは、人を支える事業として、人生100年時代、自分らしく生きる人を支えるため、「感動寿命」を中心とした3つの寿命（感動寿命・資産寿命・健康寿命）をコアコンセプトに位置づけました。生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、「自分らしく生きる」ことを、ソニーフィナンシャルグループとして新たに「感動寿命」と定義しています。人生における楽しさと不安の両面を支え、お客さまの3つの寿命に寄り添い支える存在であり続けることで、持続的な企業価値の向上に繋げていきます。

ソニー銀行が目指す姿：Borderless Digital Banking for more “Fun”

ソニー銀行は「Borderless Digital Banking for more “Fun”」をコンセプトに、国境・通貨・空間の垣根を超えて、人生100年時代における個人と家族の安心を支える機能価値と、エンタテインメントとの連携を通じた体験の場の拡張や不の解消による感性価値を創出し、お客さまに新たな感動体験・価値提供を目指して挑戦を続けていきます。

Sony Bank WALLET について

Sony Bank WALLET は、国内でも海外でも「使った分だけがその場で口座から引落される」Visaデビット付きキャッシュカードです。後からまとまって請求が来るのではなく、支払と同時に口座から引落とされるため、支出がその場で把握でき、使いすぎを抑えながら現金感覚で管理できます。

国内での利用は Club S のステータスに応じて最大2.0％キャッシュバックで、使うほどおトクです。

海外では11通貨に対応し、外貨口座からの即時引落で「ためた外貨を外貨のまま」使えるのが特長。外貨残高が不足しても「円からアシスト」で円普通預金から自動的に不足分をチャージされ、両替や追加入金の手間なくスムーズに決済できます。

デビットカードとして

・ 世界200以上の国と地域のVisa加盟店でショッピング

・ ご利用代金は円または外貨口座から即時引落

・ 海外ATMでも外貨口座から現地通貨をお引出（外貨口座がなくても円口座からご利用可能）

・ Visaのタッチ決済にも対応

キャッシュカードとして

・ ソニー銀行の円普通預金のお引出とお預入

・ コンビニや銀行など国内の提携ATM約9万台で利用可能

・ お預入は原則無料、お引出は月4回まで無料