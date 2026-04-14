ライブコマース専門事務所「トキバナ」より、L～4Lの大きめサイズに特化したアパレルブランド「MOTERA（モテラ）」が誕生

株式会社Cellest

ライブコマース専門事務所「トキバナ」を運営する株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下 当社）は、L～4Lの大きめサイズを取り扱うアパレルブランド「MOTERA（モテラ）」を立ち上げたことをお知らせいたします。あわせて、2026年4月21日（火）6:30より「TikTok Live」「TikTok Shop」を活用した「MOTERA」初のライブコマース配信を実施予定です。

「MOTERA」は、体型の変化があっても“きれいめ服”を選べることを目指して立ち上げたブランドです。“サイズに合わせて自分を変えるのではなく、どんな今の自分も「きれいめ」に収める” という考え方を軸に、心地よさとシルエットを両立する服づくりを進めています。

■「MOTERA」概要

▼ブランドコンセプト

「MOTERA」は、体型の悩みを抱えやすい方が、無理をせず自分らしく、それでいてきれいめな装いを楽しめるブランドとして設計しています。ブランドが大切にしているのは、サイズに自分を合わせるのではなく、今の自分に服を合わせるという考え方です。体型の変化があっても、自分らしさを損なうことなく、自然に整って見える服を届けたい。「MOTERA」というブランド名には、そうした想いを込めています。

▼L～４Lサイズの商品展開

「MOTERA」は、L～4Lのサイズ展開で、ヒップ・太もも・お腹など体型の悩みが出やすいポイントを前提にパターン設計を行うプラスサイズブランドです。単にサイズを大きくするのではなく、全体のシルエットがきれいに見えることを重視しています。また、服づくりにおいては「立ったときのシルエットの美しさ」「仕事でも着られる見た目」「無理のない着心地」の3つを基準とし、心地よさときれいめな印象の両立を目指しています。

▼ライブコマースを中心とした販売

「MOTERA」の商品販売は、「TikTok Live」「TikTok Shop」を活用したライブコマースを中心に展開します。その理由は、体型に関する悩みやサイズ選びの不安は、写真や説明文だけでは解消しきれないからです。プラスサイズ領域では、「実際に着たときにどう見えるか」「自分の体型に近い人が着るとどうなるか」が購買判断において重要になります。ライブコマースでは、リアルタイムで以下のような情報を届けることができます。

- 実際の着用シルエット- サイズごとの見え方の違い- 体型別の着用例

さらにライブコマースでは、店頭で1対1の接客を受けるのが苦手な方でもコメントを通じて気軽に相談し、自分に合った服を手に入れることができます。「MOTERA」は、ライブコマースを通じて“失敗しない買い物”を支える販売体験を目指します。

■「MOTERA」初回ライブコマース概要

▼SNSアカウント- TikTok（motera_official） https://www.tiktok.com/@motera_official?_r=1&_t=ZS-94OqYeSKlFI(https://www.tiktok.com/@motera_official?_r=1&_t=ZS-94OqYeSKlFI)- Instagram（@motera_official）：https://www.instagram.com/motera_official/- LINEオープンチャット：https://line.me/ti/g2/-sprA3Zvk1JnzXC1ZGj-x-pwI0Q5PxPFLx0JtA- 配信日時：2026年4月21日（火）6:30- タイトル：MOTERA LAUNCH LIVE- 配信先：「MOTERA」Official TikTok https://www.tiktok.com/@motera_official?_r=1&_t=ZS-94OqYeSKlFI(https://www.tiktok.com/@motera_official?_r=1&_t=ZS-94OqYeSKlFI)- 配信内容：ブランドのこだわりや、オンオフ問わず活躍するアイテムの数々を紹介予定

■ライブコマース専門事務所「トキバナ」とは

「トキバナ」はライブコマーサーをプロデュース・マネジメントするライブコマース専門事務所です。

ライブコマーサーをエンターテイナーとして育成し、その才能を最大限に引き出すことで、ライブコマースというステージで活躍できる存在へと導くことを目指しています。

【トキバナSNSアカウント】

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

- TikTok（@tokibana_official） https://www.tiktok.com/@tokibana_official- TikTok Shop https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）- Instagram（@tokibana_official） https://www.instagram.com/tokibana_official/

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab