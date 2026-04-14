人気アーティスト・長場雄氏との特別な世界観。OOFOS(R)ブランド初の大規模ポップアップ「OO STORE」が原宿に2日間限定オープン

アルコ株式会社アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が展開するリカバリーシューズブランド「OOFOS(R)（ウーフォス）」は、4月25日（土）から4月26日（日）の2日間、クレインズ6142（東京都渋谷区神宮前）にて、期間限定のポップアップストア「OO STORE - All-day recovery is ultimate comfort -」をオープンいたします。

■ブランド初の大規模ポップアップストア「OO STORE」を開催

「All-day recovery is ultimate comfort」をテーマに掲げ、日常のあらゆるシーンに寄り添う“リカバリー”の概念を体感いただける空間を演出したポップアップストアを開催いたします。会場では、定番モデルをはじめ、新作である「Plus Line（OOriginal+、OOcloog+、OOahh+）」など約100点のプロダクトが一堂に集います。OOFOSを初めて体験される方から、すでにご愛用いただいている方まで、幅広いお客様にOOFOSの世界観に没入いただける特別な空間となっております。

【 概 要 】

名 称：OO STORE - All-day recovery is ultimate comfort -

日 程：4月25日（土）10:00-20:00 / 4月26日（日） 10:00-17:00

会 場：クレインズ 6142 (東京都渋谷区神宮前6丁目14-2)

入場料：無料

アクセス：

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」7番出口より徒歩約5分

JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩約8分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」A1出口より徒歩約10分

決済方法：現金・クレジットカード・一部の電子決済が使用可能

※銀聯カードはご利用いただけません。

公式サイト：https://oofos.jp/

■長場雄氏の描き下ろしビジュアルと限定ノベルティ

イベント開催及び新作の発売を記念して、普段からOOFOSを愛用しているアーティスト・長場雄（ながばゆう）氏がビジュアルを描き下ろし。イベント会場入り口に大きく掲出されるほか、購入者には本イベント限定のステッカーをランダムで配布。さらに先着でブランドオリジナルナップサックをプレゼントいたします。

・オリジナルステッカー

・ブランドオリジナルナップサック

※ステッカーのデザインはお選びいただけません。ランダムでの配布となります。

※ノベルティは先着での配布となり、無くなり次第終了とさせていただきます。

【アーティストプロフィール｜長場雄（ながば ゆう）】

1976年東京生まれ。幼少期に父の転勤をきっかけにトルコに移り住み、現地の画家から油彩画を教わる。東京の美術大学を卒業後、アパレル会社でTシャツのグラフィックを手がけるが、その後フリーに転向し、作家活動を本格的に開始。当時は様々な作風で作品を制作していたが、2014年に一転、現在のスタイルとなる白黒のラインのみで構成された作品を発表。モチーフには自身が幼少期やその後に出会った映画、アート、音楽などが選ばれ、90年代のアメリカカルチャーからの影響を色濃く受けている。雑誌『POPEYE』の表紙に起用されたことをきっかけに一躍その作風が世に知られ、それ以後は作品制作だけではなく、国内外の名だたるブランドとコラボレーションを発表。2019年にはそれまでのドローイングから支持体をキャンバスに移した個展「Express More with Less」を開催。翌年に渋谷のギャラリーSAIで開催された「The Last Supper」と共に大きな注目を集める。その後も香港、台湾での個展、中国のアートフェア「WEST BUND」への参加など、国内外で注目を集め続けている。

■ファッショナブルな厚底モデル「Plus Line」など新作が登場

OOFOS(R)は2011年の誕生以来、特殊素材「OOfoam」による衝撃吸収とリカバリーで支持されてきました 。今回登場する「Plus Line」は、圧倒的な機能性はそのままに、現代のトレンドに合わせたボリューム感のあるシルエットを採用 。リカバリーシューズでありながら、街履きとしても映えるモダンなデザインへと昇華させました 。定番のBlackに加え、クリーンな印象のChalkや爽やかなMintなど、コーディネートに馴染むカラーをラインナップ 。さらに、スタイリッシュな厚底モデル「OOyea」にも新色（Primrose）が登場し、豊富なラインナップで次世代のリカバリー体験を提案します 。

■ 商品ラインナップ

・OOriginal+（ウーオリジナルプラス）

価格：\11,880（税込）/ サイズ：22cm - 30cm / カラー：Black, Chalk, Mint

Black

Chalk

Mint

・OOahh+（ウーアープラス）

価格：\11,880（税込）/ サイズ：22cm - 30cm / カラー：Black, Chalk, Mint

Black

Chalk

Mint

・OOcloog+（ウークルッグプラス）

価格：\12,980（税込）/ サイズ：23cm - 30cm / カラー：Black, Chalk

Black

Chalk

・OOyea（ウーヤー）

価格：\11,880（税込）/ サイズ：22cm - 28cm / カラー：Black, Chalk, Primrose（新色）

Black

Chalk

Primrose

■OOFOS(R)（ウーフォス）について

OOFOS(R)はリカバリーフットウェアのグローバルリーダーで、ランナーやフィットネス愛好家がトレーニング後により良い回復を得るためにサポートすべく業界のベテランチームによって創立しました。

革新的なOOfoam(TM)テクノロジーを使用して作られたOOFOS(R)は、従来のフットウェアよりも37％多くの衝撃を吸収するように設計されています。関節へのストレスを軽減し、あらゆる人が最高の気分を味わえるようサポートします。プロのアスリートからカジュアルウォーカーまで、OOFOSのフットウェアは、一生懸命働いた足と体をより快適にします。