「健食原料・OEM展2026」に出展　～需要が高まるアイケア市場のニーズに対応する「カシスエキス」に関するセミナーも開催～

森下仁丹株式会社

森下仁丹株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 森下雄司）は、2026年4月16日（木）～17日（金）の2日間、健康食品の原料供給・受託加工のビジネス見本市である「健食原料・OEM展 2026」に出展し、機能性原料（ローズヒップエキス、カシスエキス）のご紹介、およびシームレスカプセル・錠剤の多様性と汎用性を幅広く情報発信いたします。

本展では、デジタルデバイスの普及によりインターネット利用時間が増える中、需要が高まるアイケア市場にむけて、アイケア素材「カシスエキス」をご紹介いたします。

当日はセミナーも開催しており、本セミナーでは、拡大するアイケア市場のニーズを紐解きながら、カシスエキスならではの機能性と魅力をご紹介いたします。



■セミナー情報

タイトル：単回摂取で効果実感！ カシスエキスが広げるアイケア商品開発の可能性

日時 ：2026年4月16日（木）12時30分～12時55分（第5セミナールーム）

4月17日（金）14時50分～15時15分（第5セミナールーム）

■本出展・セミナーのポイント

・アイケア素材「カシスエキスMJ」のセミナー及びブース展示

即効性×Wヘルスクレームで差別化も狙える独自素材。

・体脂肪（内臓脂肪）減少素材「ローズヒップポリフェノールMJ」のブース展示

添加する食品などの風味や色味に影響を与えにくく、理想的な商品開発をサポートできる素材。

・幅広い悩みにお答えする受託製剤

シームレスカプセルや錠剤といった製剤技術で商品開発のお悩みにお答えします。

■ブース展示紹介（森下仁丹ブース：小間番号A18）

＜機能性原料＞

カシスエキス

ニュージーランド産のカシス果実から抽出した、賦形剤を含まない100%のピュアエキスで、アイケア素材として用いられるのが一般的です。カシスの特徴的な成分であるルチノシド配糖体2種を含む4種のアントシアニンの総量を規格化しています。機能性表示食品として実績のある素材です。

（一日摂取目安量：カシスアントシアニンとして50mg/日、エキス末として167mg/日）

ローズヒップエキス

ローズヒップの種子を含む丸ごと果実から抽出したエキスで、機能性関与成分はローズヒップ由来ティリロサイド(Tiliroside)です。

ローズヒップ由来ティリロサイドは脂肪の代謝を促進し、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。植物エキス特有の苦み・しぶみが少なく、応用商品の見た目や味に影響を与えにくいのが特長です。水溶性の粉末エキスで、少量で効果を発揮します。

(一日摂取目安量：ローズヒップ由来ティリロサイドとして0.1 mg/日、エキス末として100mg/日)

専用サイト：https://rosehip-tiliroside.com/

＜受託製剤＞

シームレスカプセル

粉末から液体までを包み、皮膜には耐酸性、耐熱性など様々な機能を持たせることができる当社独自の「シームレスカプセル」技術を利用したOEM受託を行っています。受託における、企画・設計・製造・包装までをトータルサポートいたします。

錠剤

これまで、医薬品製剤（錠剤）メーカーの工場として稼働していた『MJ滋賀』が当社のグループ会社となり、錠剤のOEM受託を開始いたしました。

同工場は医薬品製造業に加えて健康食品GMPの認定を受けています。これまでのノウハウを活かし、錠剤化が難しい素材や、錠数を減らしたいといったお客様の課題解決をサポートし、他にはない差別化された製品作りを実現します。

■展示会概要

展示会名：健食原料・OEM展2026

会期 ：2026年4月16日（木）、17日（金） 10:00～17:00 （2日間）

会場 ：東京国際フォーラム「ホールE1（展示ホール）」（ガラス棟G 地下2F）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1

主催 ：株式会社ヘルスビジネスメディア

HP ：https://www.healthfoodexpo.jp/

出展健康食品の原料供給、受託加工、容器・包装資材メーカーなど、業界関係者のみの招待

※一般には開放されておりません。

社名 ：森下仁丹株式会社

代表 ：代表取締役社長 森下雄司

創業 ：1893年（明治26年）2月

設立 ：1936年（昭和11年）11月

主な事業：医薬品、 医薬部外品、 医療機器ならびに食品等の製造および販売

URL ： https://www.jintan.co.jp/

業祖 森下博が「社会への奉仕」を信念とし、1893年の創業来、人々の健康や豊かな暮らしの一助となる製品をご提供して参りました。当時、懐中の総合保健薬（当時は赤大粒仁丹）として開発し、その後は口中清涼剤として親しまれる銀粒の「仁丹」（現在は医薬部外品 販売名：仁丹N）、その製造から着想を得て、独自に開発し事業領域を拡大しつつある「シームレスカプセル技術」と、これまでの生薬研究の蓄積と独自技術の確立・育成を通して、幅広い領域で企業活動を行なっています。

当社は、2023年2月11日に創業130周年を迎え、これを契機として更なる企業価値向上の実現を目指し、パーパスを策定しました。