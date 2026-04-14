1秒に約4個売れているファミマの『超も～っちりパン』シリーズからチョコメロンパン&チーズパンが4月14日（火）発売　約8割が心を満たすもちもち食感のパンに「忙しい時期の味方になってくれる」と期待！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、4月7日（火）から販売している「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も～っちり”食感に進化した「超も～っちりパン」3種類が1秒間に約4個売れており（※1）、お客さまにご好評いただいていることをお知らせいたします。

※1「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」の2026年4月7日（火）～12日（日）6日間の累計販売実績。

また、このたび「超も～っちりパン」シリーズの新たなラインアップとして、「も～っちり食感チョコメロンパン」158円（税込170円）、「も～っちり食感チーズパン」184円（税込198円）の2種類を4月14日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※地域により仕様と価格が異なります。

■約8割が「時間に追われて忙しい」と実感。忙しい合間の食事には空腹を満たすだけでなく「気持ちの切り替え」や「癒やし」を求めている！

ファミリーマートでは、「超も～っちりパン」の特長である“も～っちり食感”が与える気持ちの変化について深掘りするため、一都三県の20～50代の男女800人を対象とした「忙しい時間の食事と食感に関する調査」を実施しました。

「あなたは日々の生活（仕事・家事・育児・学業など）において、『時間に追われて忙しい』と感じることはありますか。」と尋ねたところ、「非常によくある」「時々ある」と回答した人が合わせて78.2％にのぼり、約8割の人が日常的な忙しさを抱えていることが分かりました。

さらに、「忙しい時間の合間の食事に対し、空腹を満たすだけでなく『気持ちの切り替え』や『癒やし』といった役割をどの程度期待しますか。」という質問に対しては、76.5％が「非常に期待する」「やや期待する」と回答しました。食事の時間を単なる栄養補給ではなく、心のオアシスとして捉えている現代人の姿が浮き彫りになりました。

■心を穏やかにしてくれそうな食感No.1は「もちもち・もっちり」！

「忙しい時間やストレスを感じている時、最も『心を穏やかにしてくれそう』だと感じる食感」を尋ねたところ、「もちもち・もっちり」が49.3％と、約半数の支持を集めて第1位となり「もちもち・もっちり」とした食感が、人々の心を落ち着かせるイメージと強く結びついていることがうかがえます。

■約8割が「もちもち・もっちりした食感のパン」が忙しい時期の味方になると回答！特に日々奮闘する40代女性からは約9割の圧倒的支持！

「『もちもち・もっちり』した食感の食べ物を口にすることは、あなたの気分にどのような変化をもたらすと思いますか。（いくつでも）」と尋ねたところ、「柔らかい弾力に、安心感を覚える（45.6％）」「満足感があり、張り詰めていた緊張がゆるむ（42.4％）」といった回答が多く集まりました。

実際に、「お腹（空腹）が満たされるだけでなく、心（ストレス）まで同時に満たしてくれるような『もちもち・もっちりした食感のパン』があれば、忙しい時期の味方になると思いますか。」という質問には、約8割（77.7%）が「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答。特に、40代女性に絞るとその割合は約9割（88.0%）に達しており、「も～っちり食感」のパンが、忙しい現代人の「心のゆとり」を生み出す味方として期待されていることが明らかになりました。

■「もちもち・もっちり」食感は、仕事や家事、勉強の合間の心強い味方に！

「『もちもち・もっちりした食感のパン』を食べて、ストレスが和らいだり癒やされたりした経験やエピソードがあれば教えてください。」と尋ねたところ、日々の忙しい生活の中で、パンのもっちりとした食感が気持ちの切り替えや心のゆとりに繋がっているという具体的なエピソードが多数寄せられました。

【調査に寄せられたエピソード（自由回答より抜粋）】

※読みやすさを考慮し、意味を損なわない範囲で一部表現や誤字を調整・抜粋しています。

・「育児でバタバタとした中、少しの合間でパンを食べて、甘さ、美味しさから気持ちが落ち着き、その後の作業も明るい気持ちで取り組めた」（34歳女性）

・「仕事で大変なとき。モチモチのパンを食べて、お！と思い、気分転換になり、パワーが出た」（47歳男性）

・「午前中の業務が慌ただしく、（中略）頭の中が仕事の進捗のことでいっぱいで食欲がなかったはずなのに、おいしくてもっと食べたいとなり、一段落したらまたおいしいパンを買いに行こうという心のゆとりがうまれた」（43歳女性）

・「早朝の仕事を終え帰宅。もちもち食感のパンを食べて、弾力が美味しく感じ、空腹も満たされて緊張が解けた。その後の家事も頑張ろうという気になれた」（57歳女性）

・「テスト前の時期にパンを食べて、張り詰めていた気持ちが少し和らぎ、前向きになれた」（30歳男性）

【調査概要】

主催者 ：ファミリーマート

調査名称 ：忙しい時間の食事と食感に関する調査

調査期間 ：2026年3月16日～3月19日

調査対象 ：一都三県 20～50代の男女を対象

調査サンプル数：800人（性年代別均等割り付け）

調査方法 ：インターネット調査

【商品詳細】

【商品名】も～っちり食感チョコメロンパン

【価 格】158円（税込170円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパンです。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感チーズパン

【価 格】184円（税込198円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングしたチーズパンです。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

「超も～っちりパン」商品サイト

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2604_motchiribread_cp_VemPhfns.html

【キャンペーン情報】

■「ファミマでも～ちあわせ」Xキャンペーン

「超も～っちりパン」にかけて、もっちり動物造形作家のもんとみさん（Xアカウント：@shigemochi_kun）とコラボを行いました。キーホルダーとしてとても人気の高いアヒルと、「も～っちり食感キャラメルドーナツ」がコラボした「も～っちりアヒルのぬいぐるみ」を製作いたしました。

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、指定のハッシュタグをリプライすると、2名さまに「も～っちりアヒルのぬいぐるみ」が抽選で当たります。

実施期間：2026年4月14日（火）10:00～4月20日（月）

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

＜参考情報・ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。