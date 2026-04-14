ウインドサーフィンiQFOiL(アイキューフォイル)級 強化選手※1 夢への挑戦を続ける新嶋莉奈選手と所属契約を更新

大王製紙株式会社

衛生用紙製品No.1ブランド※2「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社：東京都千代田区）は、ウインドサーファーの新嶋莉奈選手（にいじま りな）との所属契約を更新します。同所属契約は2022年より開始し、今年で５年目を迎えます。

新嶋選手は、2025年５月の2025 iQFOiLナショナルシリーズ第１戦 葉山大会において女性出場選手内で1位を獲得し、10月のiQFOiLクラス全日本選手権では優勝、各大会でも好成績を収められ、2025年 iQFOiLインターナショナルシリーズの年間総合２位となるなど、さらなる活躍が期待される国内トップクラスのウインドサーファーです。

当社は、40年以上にわたる国内女子プロゴルフツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」の主催や東京都女子学童・中学軟式野球大会へのサポートを行うなど、夢に向かってひたむきに努力する選手たちに活躍の舞台を提供し、応援するスポーツ支援活動「Teamエリエール」を展開しています。

2028年ロサンゼルスオリンピック出場という夢に向け新たなスタートを切った新嶋選手を引き続き応援してまいります。

■エリエール所属 ウインドサーファー 新嶋莉奈選手からのコメント

エリエールさまに応援していただいて5年目を迎えられたことに心から感謝しております。良い時も悪い時も変わらず支え続けていただいたおかげで、日々のトレーニングや大会に全力で向き合うことができています。

皆さまからの応援を力に変えて、最高のパフォーマンスができるようにこれからも限界突破していきます！

※1:公益財団法人日本セーリング連盟（JSAF）オリンピック強化委員会の定める2025年度海外派遣選手（2026年3月現在）

※2:インテージ SRI+ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算(2025年1月～12月メーカー別売上金額)

■新嶋莉奈（にいじま りな）選手 プロフィール

生年月日：1999年11月13日

出 身：神奈川県鎌倉市

鎌倉の海で育ち、小学校4年生の時から全日本ジュニア選手権５連覇を成し遂げる等活躍。2022-2023年FOIL部門国内プロツアーを全制覇。現在はiQFOiL 級強化選手（2026年3 月現在）として活動中。

オフィシャルサイト：https://jpn1113.wixsite.com/rina

Teamエリエール公式応援サイト：https://www.elleair.jp/rinaniijima/

■主な戦績

2008年～2013年 全日本ジュニア選手権 5連覇

2014年 ユースオリンピック競技大会(中国南京) 7位

2015年 テクノ293アジア選手権U17 (江ノ島) 優勝

2021年 iQFOiLクラス全日本選手権(大分) 優勝

2022年5月 iQFOiL International Games(イタリア) 3位

2022年9月 浜名湖カップ2022(静岡) 優勝

2022-2023年 フォイル部門国内プロツアー年間ランキング ウィメンズ１位決定

2022年10月 iQFOiL World Championships(フランス) 39位

2022年11月 FLY ANA！WINDSURFING WORLD CUP(神奈川) 9位 ※米PWAツアー

2023年４月 フレンチオリンピックウィーク（Semaine Olympique Francaise de Voile） 2位

2024年2月 iQFOiL World Championships(スペイン) 53位

2024年4月 Last Chance Regatta(フランス) 17位

2025年2月 iQFOiLクラス全日本選手権 2位

2025年10月 iQFOiLクラス全日本選手権 優勝

■ウインドサーフィン/iQFOiL（アイキューフォイル）級とは

ウインドサーフィンは1967年にアメリカで誕生した、セイル(帆)をつけたサーフボードで風の力のみを使って海面を走るマリンスポーツです。海面に設置されたマーク(ブイ)を指定の順序で指定回数回り、速さを競います。2024年パリオリンピックでセーリング競技の新種目となったiQFOiL級にはボードにフォイルと呼ばれる水中翼がついており、高速時は海面からボードが浮いた状態で走行します。

