循環型社会の実現に向けた技術革新で、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞

築野食品工業株式会社

築野オレオケミカルズ株式会社（本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp ）は、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において、「循環型社会を目指した高機能性金属加工用基油の開発」の業績で、科学技術賞（技術部門）を受賞いたしました。

今回の受賞は、当社が長年取り組んできた廃食用油のリサイクル技術の開発に加え、家庭から排出される使用済み食用油の回収促進を通じて、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが評価されたものと受け止めております。当社は今後も、資源を“むだなく生かす”技術開発とその実装を推進し、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

築野のオレオケミカル事業、その歴史は半世紀以上。

築野グループは、1960年にオレオケミカル事業を開始。こめ油や各種植物油の精製で生まれる副生成物を原料に、脂肪酸や脂肪酸誘導体を製造しています。1990年代からは、この技術を活かし、使用済み食用油のリサイクルにも展開。長年にわたる技術開発により、原料から誘導体まで一貫して生産・開発できる体制を整え、技術革新を重ねてきました。その成果は、樹脂、インキ、加工油、可塑剤、接着剤、石鹸、アスファルトなど、幅広い分野で石油由来原料の代替として活用されています。オレオケミカル事業：https://www.tsuno.co.jp/oleo-chemicals

令和8年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(技術部門) 受賞概要

科学技術分野の文部科学大臣表彰は、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、我が国の科学技術の水準の向上に寄与することを目的として、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者を表彰するものです。表彰式は2026年4月15日（水）に文部科学省にて開催されます。

【業績名】循環型社会を目指した高機能性金属加工用基油の開発

【従来の課題・開発背景】

金属加工油業界において、潤滑油は、加工時の機械や材料の動きを円滑にする「潤滑」、加工時に発生する熱を抑え る「冷却」、金属を切る、削るなどの加工精度を高める「切削性の向上」など、重要な役割を担っています。近年は加工の高精度化が進み、これまで以上に高い性能が求められている一方で、コスト削減の観点から使用量をできるだけ減らしたいという要望もあります。あわせて、廃棄物を減らし、資源を有効に活用できる循環型・環境配慮型の素材への関心も高まっています。こうした状況の中で、「高性能」「使用量削減」「環境適合」といった複数の課題を同時に満たすことができる新しい循環型の金属加工用基油の開発が求められていました。

【開発成果・社会的な意義】

本開発では、金属加工油に求められる「火がつきにくく安全であること（高引火点）」「さらさらして扱いやすいこと（低粘度）」「低温でも固まりにくいこと（低流動点）」という従来は両立が難しかった3つの基礎物性を同時に満たす、高機能な金属加工用基油の開発に成功しました。本成果により、金属加工メーカーにおける潤滑油の設計が容易になり、安全性や作業性の向上に加えて、消費エネルギーの削減に寄与します。さらに、廃棄物由来の原料を主体的に再利用できることを示した点は、金属加工油分野では初めての実用化の試みであり、循環型社会の実現に向けた意義ある一歩といえます。

また、使用済みの廃食油（当社販売の食用油を含む）を回収し、原料として再利用することで、食用油廃棄物を削減する「リデュース」と、資源として再び活用する「リサイクル」を両立する仕組みを構築しました。これにより、環境負荷の低減と資源の有効活用を進めながら、3つの基礎物性を同時に満たす金属加工油を提供し、その使用量の削減を通じて、エネルギー利用の効率化が期待されます。

受賞者コメント

【企画開発部２部 次長 山本弥】

本研究は、当社の事業と研究活動が結びつき、多くの関係者の協力により実現した成果です。本表彰は、現場で支えてくださった皆さまのおかげと深く感謝しております。また、このような形で評価いただき、率直にうれしく思っております。今後も、環境・性能・コストなど多様な要求を踏まえ、現場の視点を大切にしながら、実用につながる研究を推進し、持続的な事業価値の創出に貢献してまいります。

【ヤシロ工場研究開発課 課長 中島晃】

この度は、栄誉ある文部科学大臣表彰をいただき、誠に光栄に存じます。弊社のスローガンであるゼロエミッションを基本とし、同時に厳しい規格をクリアーできましたのも関係各位のサポートのおかげだと深く感謝しております。今回の受賞を励みに、今後はより一層の成果を出せるよう精進いたします。

【築野グループ株式会社の概要】

1947年、和歌山県にて創業。古くから健康と美のシンボルとして親しまれてきた「米ぬか」の高度有効利用、未利用、低利用の使用済み食用油・油滓の循環型有効利用を推進しています。こめ油製造事業、ファインケミカル事業、オレオケミカル事業の3つの事業を通じて、人々の健康や美・環境・食糧自給率の向上に貢献いたします。

設立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

グループ：築野食品工業株式会社, 築野ライスファインケミカルズ株式会社, 築野オレオケミカルズ株式会社, 築野運輸株式会社・株式会社スズキ製油

URL：https://www.tsuno.co.jp