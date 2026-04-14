物流効率化法改正に対応、建設業界向け「Rentals 荷待ち記録」を近日提供開始

Linne株式会社

Linne株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉本 謙一、以下当社）は、建設業界の荷主様向けに、荷待ち時間・荷役時間を簡単に記録・管理できる新サービス「Rentals 荷待ち記録(https://about.rentals.link/nimachi/)」を近日提供開始いたします。

2026年4月に施行された改正物流効率化法（物資の流通の効率化に関する法律）により、一定規模以上の荷主や物流事業者に対し、荷待ち・荷役時間の計測が実質的に義務化されました。本サービスは、予定が読めない・ドライバーが毎回違う・拠点が多いといった建設業界特有の課題を踏まえ、アプリインストールや登録・ログインを不要とし、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで荷待ち時間・荷役時間を記録できる仕組みです。初年度無料（2027年3月まで）でご利用いただけます。

Rentals 荷待ち記録：https://about.rentals.link/nimachi/

■提供背景

2026年4月施行の改正物流効率化法により、年間9万トン以上の貨物を取り扱う荷主や保有車両台数150台以上の運送事業者などの「特定事業者」に対し、荷待ち・荷役時間の状況等を含む「定期報告」や「中長期計画の作成」が義務化されました。これらの報告を行うためには、荷待ち時間および荷役時間の計測が実質的に必須となります。

しかし、建設業界には他業界とは異なる固有の難しさがあります。搬入予定は直前に決まり、変更・キャンセルは日常茶飯事。出入りするドライバーは外部委託が中心で毎回異なり、ドライバー全員にアプリ登録やログインを求めるのは現実的ではありません。また、レンタル会社は営業所が多く、建設会社は現場が多いため、1拠点あたりの月額費用が高いシステムでは全社導入が困難です。

「Rentals 荷待ち記録」は、こうした建設業界特有の課題を解決し、どなたでも簡単に導入・運用できる荷待ち記録サービスとして開発しました。

■「Rentals 荷待ち記録」の主な特長

1. 現場の負担ゼロ。カメラを向けるだけ。

アプリのインストール、アカウント登録、ログインは不要です。ドライバーはもちろん、出庫担当・荷受け担当も利用可能です。スマートフォンでQRコードを読み取るだけでスポット情報が自動入力されます。車両情報も初回のみ入力すれば、2回目以降は入力不要です。

2. ボタンを押すだけで記録。法が求める「分単位」の計測を自動で実現。

到着 → 荷役開始 → 荷役終了 → 出発。各タイミングでボタンを押すだけで、荷待ち時間・荷役時間が自動で算出されます。改正物流効率化法が求める「分単位」の計測を自動で実現します。

3. 管理画面で一元管理。報告書も自動作成。

スポットの登録・QR発行から、記録データの統計・ランキング、CSVダウンロードまで、管理画面で一元管理が可能です。蓄積されたデータから、物流効率化法が求める中長期計画・定期報告の必要データも自動集計します。

■対象となる事業者様

建設業界で荷待ち時間の記録が必要な荷主様を主な対象としています。

● 総合建設会社（ゼネコン）

● 専門工事会社（サブコン）

● 建機レンタル会社

● 卸レンタル会社

● 足場・仮設レンタル会社

● 建材・資材・設備会社

■ご利用の流れ

STEP 1 スポットを登録

登録されたスポット(現場や営業所)ごとにQRコードが自動生成されます。

STEP 2 QRを読み取る

スマホでQRを読み取り、「到着」ボタンで記録開始。

STEP 3 ボタンで記録

荷役開始 → 荷役終了 → 出発。時間は自動算出されます。

■料金

初年度無料（2027年3月まで）でご利用いただけます。Rentalsをご利用中の企業様は初期設定も無料です。2年目以降も全社導入しやすい手頃な定額でご提供いたします。

詳細な料金プランについては、お問い合わせください。

■「Rentals」について

「Rentals（レンタルズ）(https://about.rentals.link/)」は、建機レンタル業務のデジタル化と効率化をオールインワンで実現するクラウドサービスです。2021年4月のサービス開始以降、累積導入現場数は100,000を超え（2026年3月時点）、オンラインレンタル発注者の82.6％が「レンタル業務が効率化された」と回答しています。商品カタログ、受発注、見積管理、稼働管理、RFID棚卸まで、建機レンタルの主要業務をカバーしています。

■会社概要

会社名： Linne株式会社

設立 ： 2018年2月

代表者： 代表取締役CEO： 杉本 謙一、代表取締役CTO : ヤン ヒチャン

所在地： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-13-18

事業 ： インダストリークラウド事業

URL ： https://linne.ai/

■お問い合わせ先

Rentals : https://about.rentals.link/

Rentals 荷待ち記録：https://about.rentals.link/nimachi/

メールアドレス：contact@rentals.link