ウフル、Databricksと連携しAI活用を加速する伴走支援サービスを強化

株式会社ウフル

株式会社ウフル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：園田 崇史、以下ウフル）は、データ活用の高度化によりAIの実用化を支援する「Databricks導入・伴走支援サービス」を強化したことをお知らせします。

近年、生成AIの進展や自律的に動くAIエージェント活用への関心が広がり、企業におけるデータ活用の重要性が高まっています。AIの効果を最大化するためには、基盤となるデータの整備や統合的な管理が不可欠であり、データ基盤と業務プロセスを一体で最適化する動きが加速しています。

ウフルは、これまで各種クラウド基盤や業務システムの導入・運用支援を通じて、企業や政府機関、自治体におけるデータ活用基盤の構築と、その活用による業務高度化や意思決定の迅速化を支援してきました。こうした取り組みを通じた知見をもとに、このたびウフルは、Databricksを活用したデータ基盤構築からAI活用の実務定着までを一体で支援する「Databricks導入・伴走支援サービス」を強化し、企業のデータドリブンな意思決定の実現を推進いたします。

「Databricks導入・伴走支援サービス」の特長- データ分析のスピードと現場活用を高める「AI Genie & Deep Research 伴走支援」自然言語で質問するだけで、専門知識がなくてもデータ分析ができる環境を構築します。業務用語や自社データに合わせてAIを調整し、現場で活用しやすい分析結果や改善案の導出につなげます。- データを一元化し、共通の指標で判断できる環境を整える「AI / BI ダッシュボード構築支援」分散したデータや指標を統合し、誰もが同じ基準でデータを把握できる環境を構築します。AIを活用したダッシュボードにより、状況把握から要因分析、施策検討までをスムーズに行えるようにします。- 顧客データを統合し、最適なアプローチを実現する「コンポーザブルCDP構築支援」データの重複管理を抑えながら顧客データを統合し、最新の情報を活用できる基盤を構築します。さらに、これまでのMA運用支援の実績をもとに、CDPに蓄積されたデータを活用した施策設計から実行までを見据えた全体の運用設計が可能です。AIを活用した分析により、顧客ごとに最適化された施策を適切なタイミングで実行できる環境を整えます。

▷ Databricks導入・伴走支援サービスについて(https://uhuru.co.jp/service/databricks/)

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念に掲げ、企業や自治体、行政機関のDX化を支援してきました。データとAIを活用し、企業や社会が抱える課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■株式会社ウフルについて https://uhuru.co.jp/

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念として、企業や社会のDX（デジタルトランスフォーメーション）とデータ活用を支援・推進しています。クラウドサービスの導入と運用をはじめ、コンサルティングやシステム開発等を自社製品やソリューションとともに、エッジからクラウドまでワンストップで提供しています。また、企業活動の枠を超えて、地域や産業のDXを実現するために、スマートシティやスマートサプライチェーンに必要とされる、信頼できるデータ流通のための仕組みの導入と標準化に向けた提言を行いながら、IoT×ブロックチェーン領域における研究開発にも取り組んでいます。