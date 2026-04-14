韓国メイクアップブランド「LUNA」から待望の『ロングラスティングチップコンシーラーホワイト』が新登場！

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社：Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、『ロングラスティングチップコンシーラーホワイト』を2026年4月1日(水)よりQoo10にて発売いたします。また4月18日(土)より全国のバラエティーショップ（一部店舗を除く）にてオフライン先行販売を実施いたします。さらに、『コンシールブレンダーパレット05トーンリセットカバー』も全国のドラッグストア・バラエティーショップ（一部店舗を除く）で発売いたします。

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』は累計販売1,100万個※1を突破し、日本でも着実に人気を獲得しています。今回はその『ロングラスティングチップコンシーラー』から限定色『00ホワイト』が日本上陸。4月1日（水）よりQoo10公式ショップにてオンライン販売を、 4月18日（土）より全国のバラエティーショップ（一部店舗除く）にて、オフライン先行販売をいたします。さらに『コンシールブレンダーパレット05トーンリセットカバー』も全国のドラッグストア・バラエティーショップで先行発売いたします。

※1 2014年1月～2025年12月ロングラスティングチップコンシーラーの累計販売額、自社調べ。

『ロングラスティングチップコンシーラー』シリーズ

●高保湿ハイカバーの優秀コンシーラー

韓国のオリーブヤングで6年連続1位※2を獲得し、韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』シリーズ。チップ型で使いやすいうえに、しっとりとしたテクスチャーのためテクニック要らずで肌悩みを簡単にカバーできます。カラーバージョンが豊富で、イエベやブルべなどの肌トーンからお悩みにあわせて自分にぴったりな色を選べるのがポイント。高保湿※3で崩れにくく、カバー力の高いコンシーラーです。

※2 オリーブヤング6年連続1位（2018.1.1~2023.05.31オリーブヤングコンシーラー売上金額基準）

※3 当社比

商品概要

LUNAロングラスティングチップコンシーラー 00ホワイト

6.5g ／ 1,650円(税込)

『ロングラスティングチップコンシーラー』からくすみをカバーし※4、ハイライトやUVケアも叶う『ロングラスティングチップコンシーラーホワイト』が登場しました。

ほんのりピンクを含んだ白浮きしない自然なホワイトで厚塗り感を出さずにすっと伸びてぴたっと密着します。

＜POINT＞

・白浮きしない自然なホワイトカラー

ほんのりピンクを含んだホワイトカラーでくすみを解消します。

00ホワイトカラーはハイライトはもちろん、UVケアも叶うマルチコンシーラーです。

登録者数153万人の大人気美容系YouTuber「コスメヲタちゃんねるサラ」さん監修！日本人の肌になじみやすいように開発された LUNA コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー

※4 メイクアップ効果による

6g ／ 2,420円（税込）

繊細なカラー構成で日本人の肌悩みをなめらかにカバー。

＜POINT＞

・ 肌悩みの部位別の欠点カバーに合わせたカラーを配合

・補色カラーを活用した、レッドオレンジ・グリーンなどの色でカラーコレクティング可能

・指先一つで誰でも簡単にカバーできる

＜カラー詳細＞

肌トーンの補正や肌悩みのカバーを自由自在にできる全5色を配合。

単色使いや複数色を混ぜることもでき、自分の肌に合わせて使い方をアレンジできます。

05 トーンリセットカバー

明るめの肌にも自然になじみ、ハイライトとしても使えるカラー。

他の4色とブレンドしてトーン調整ができ、さまざまな肌悩みに対応可能。

「LUNA」について

トータルKビューティーメイクアップブランド「Every day, New Me LUNA」

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2025年12月現在10,316店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/

LUNA 公式 インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/

LUNA 公式 X： https://x.com/luna_makeup_jp