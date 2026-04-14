Across Ventures、特化型マイクロVCを対象とする新たなファンド・オブ・ファンズの組成に向け、SBIホールディングスとの戦略的連携を開始

Across Ventures, LLC

シリコンバレーを拠点とするベンチャーキャピタルであるAcross Ventures（創業者兼マネージングパートナー：吉川絵美）は、この度、SBIホールディングス株式会社との戦略的提携に向けた取り組みを進めるとともに、新ファンド「Across Ventures Fund I, L.P.」の組成を予定していることをお知らせいたします。本ファンドは、約1億米ドル（約160億円）規模を目標とし、米国の最先端イノベーションと日本企業をつなぐことを目的としています。

本ファンドは、近年米国ベンチャーキャピタル市場において急速に存在感を高めている「特化型マイクロVC」を対象として分散投資を行うファンド・オブ・ファンズとして運用される予定です。この仕組みを通じて、本ファンドは、日本企業に対して、従来アクセスが難しかった、米国における創業初期のイノベーションへの体系的なアクセス機会を提供することを目指します。

■ 「特化型マイクロVC」を通じて、イノベーションの“源流”へアクセス

現在、米国ベンチャーキャピタル業界では、メガファンドとマイクロVCへの二極化が進行しています。Across Venturesは、メガファンド（ファンド規模：数十億～数百億米ドル）がレイターステージの大型案件へと投資対象をシフトする傾向にある一方で、特定領域に深く特化したマイクロVC（ファンド規模：2,000万～5,000万米ドル程度）は、プレシード／シード期の有望スタートアップへの投資においてますます重要な役割を担っていると考えています。

Across Venturesは、これら特化型マイクロVCが、特定分野における深い専門性と創業者との密接な関係性、そして差別化されたネットワークを基盤としたディールソーシング能力を背景に、次世代のイノベーションへの有力なアクセス手段であると考えています。

Across Venturesは、本ファンドを通じて20以上の厳選されたマイクロVCに分散投資を行うことを想定しており、日本企業に対して数百社規模に及ぶ最先端スタートアップへの間接的なアクセスを提供することを目指しています。このアプローチにより、幅広さと深さの双方を兼ね備えた価値の提供を図るとともに、新たなオープンイノベーション機会の創出を目指しています。

■ AIから量子まで：次世代産業のフロンティアを戦略的に網羅

本ファンドは、AI／Physical AI、Fintech／Blockchain、ClimateTech、HealthTech、次世代コンピューティング、宇宙、その他DeepTech領域といった先端分野に特化したマイクロVCへの投資を通じて、これらの分野に幅広く分散して投資を行うことを目指しています。

これらの特化型マイクロVCのジェネラルパートナーと密に連携することで、日本企業は技術トレンドや市場の動向をいち早く把握することが可能となります。これらの取り組みにより、CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）活動のディールフロー強化や初期段階での戦略的提携の促進、さらには中長期的な事業戦略の構築に資する有益な知見の提供を目的としています。

Across Ventures Fund I, L.P.のイメージ図

■ SBIホールディングスとの戦略的資本提携について

SBIホールディングスとの連携は、米国のイノベーションと日本企業のエコシステムをつなぐ包括的な戦略的連携の構築を目指すものです。

SBIホールディングスは、日本最大級のベンチャー投資実績を有し、金融およびテクノロジー分野における国内外のイノベーション創出を牽引する存在として広く認知されています。本連携を通して、SBIホールディングスはファンド組成時にアンカーLPとしてファンドに出資を行い、また、SBIホールディングスが有する投資に関する深い知見および日本企業との広範なネットワークと、Across Venturesが有するシリコンバレー最前線のマイクロVCおよびスタートアップとのネットワークを組み合わせることを共に目指します。

この連携を通じて、本ファンドは単なる投資ビークルにとどまらず、日本企業と米国の最先端イノベーションを結びつける戦略的プラットフォームとして機能することが想定されており、従来のクロスボーダーの枠組みを超えた日米のイノベーション連携の高度化に寄与することを目指します。

「これまで、シリコンバレーのイノベーションへのアクセスを模索する多くの日本企業と関わる中で、従来の枠組みを超えた新たなアプローチの必要性を認識してきました。Across Venturesが目指す、特化型マイクロVCとの連携を基盤とするプラットフォームは、従来の手法では得ることが難しかったアーリーステージの知見や投資機会へのアクセスを提供することを目的として設計されています。また、本取り組みにおいて、金融分野における豊富な実績を有するSBIホールディングスと連携できることを大変光栄に思います。本連携が、当社の取り組みを加速させる重要なカタリストとなるものと考えています。Across Venturesは、日本企業とともに次世代産業の共創基盤を構築し、日米をつなぐ新たなイノベーションエコシステムの創出を力強く推進してまいります。」と、マネージングパートナーの吉川絵美は述べています。

SBIホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長の北尾吉孝は次のように述べています。

「SBIグループでは、近年、米国市場におけるスタートアップ投資を強化してまいりましたが、今回のAcross Venturesとの戦略的資本提携は、その取り組みを一層加速させるものです。米国では、AIの進展を起爆剤として、様々な分野でイノベーションがかつてないスピードで創出されており、日本企業がいかにこれらの最前線にアクセスできるかが、今後の競争力を左右する重要な要素であると認識しています。

本提携を通じて、他の先進的な日本企業とともに、米国のイノベーションシーンにおける日本企業のプレゼンスを一層高め、グローバルなイノベーション創出に貢献してまいります。吉川氏とは、Ripple社在籍時代より、SBIホールディングスとの戦略的合弁事業を成功に導くなど、強固な信頼関係を築いてきました。今回、より幅広いイノベーション領域において同氏と戦略的に連携できることを大変嬉しく思っております。本提携が、日本企業と米国スタートアップとの連携をさらに加速させ、両国のイノベーションエコシステムに大きなインパクトをもたらすことを確信しています。」

■ Across Venturesについて

Across Venturesは、2025年に創業された、シリコンバレーを拠点とするベンチャーキャピタルです。米国の最先端イノベーションと日本企業をつなぐことを目的とし、特化型マイクロVCへの分散投資を行うファンド・オブ・ファンズの構築を進めています。

創業者兼マネージングパートナーの吉川絵美は、米国テクノロジーおよび金融分野において20年以上の経験を有しています。Across Ventures設立以前は、RippleにてVice Presidentを務め、戦略、国際展開、合弁事業、エコシステムファンドの立ち上げなどを主導し、同社の成長に貢献しました。また、SBIホールディングスとの合弁会社であるSBI Ripple Asiaへの関与を通じて、日本におけるブロックチェーンを活用した金融イノベーションの推進において中心的な役割を果たしてきました。ハーバード・ビジネス・スクールにてMBAを取得、CFA協会認定証券アナリスト（CFA）。

■ SBIホールディングスについて

SBIホールディングスは、1999年に設立された東京を拠点とする総合金融グループで、東京証券取引所に上場しています。SBI新生銀行、SBI証券、SBIインベストメントなどの子会社を通じて、銀行、証券、資産運用、保険といった幅広い金融サービスを、インターネットを基盤とした金融エコシステムのもとで提供しています。金融サービスに加え、暗号資産、バイオテクノロジー、メディア関連にも事業領域を展開しています。2022年には、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）、2025年にはNTTグループとの資本業務提携を発表し、日本を代表する金融グループとしての地位をさらに強化しています。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

Across Ventures 代表 吉川

メールアドレス：info@across-ventures.com

ウェブサイト：https://www.across-ventures.com

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