「ぐうたら部屋」の構築実態を可視化。全国55名の調査で判明した「不動のライフスタイル」と、平均1万円で実現する居住空間の最適化レポート

株式会社HADO

株式会社HADO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大雅）が運営する、消費者参加型メディア「Monita（モニタ）」は、全国の男女55人を対象に「休日における『完全不動』の実態調査」を実施いたしました。

SNSの普及やリモートワークの浸透により、オンオフの切り替えが困難な現代において、休日に「一歩も動かない聖域」を構築することで心身の回復を図る、現代人特有の「居住空間最適化」の実態についてご報告いたします。

■ 調査実施の背景

現代社会において、休息の質をいかに高めるかは喫緊の課題となっています。本調査では、単なる「怠惰」として片付けられがちな「休日を一歩も動かずに過ごす」という行動を、ストレスフルな環境から自己を守るための「戦略的休息」と再定義しました。

消費者が限られた予算内で、いかに「移動の必要性」を排除し、身体機能を拡張するアイテムを選択しているのか。その消費行動と空間設計のメカニズムを可視化することで、現代のライフスタイルにおける「真の休息」の在り方を考察します。

■ 調査結果サマリー

- 「不動のライフスタイル」の定着：回答者の半数以上が6時間以上、全体の18.2％が「半日以上」を一歩も動かずに過ごすと回答。休日の「地蔵化（完全不動）」が一部の層で定着している実態が浮き彫りに。- 低コストでの空間最適化：環境構築にかける費用のボリュームゾーンは10,000円。高価な家具の導入よりも、特定の機能を持つガジェットの導入による「効率的な自堕落」が支持される。- 「生命維持圏」を構成する機能的ガジェット：3メートル超の超ロング充電ケーブル、マジックハンド、大容量保冷・保温瓶など、「身体の延長」として機能するアイテムが必須。■ 調査詳細１：3割が「半日以上」の完全不動。休息の「質」を定義する時間

休日の不動時間に関する調査では、「3～6時間（32.7％）」が最多となった一方で、「半日以上（18.2％）」「起床から就寝までほぼ動かない（10.9％）」という回答が目立ちました。

これらは、単なる睡眠時間ではなく、覚醒状態で同じ場所に留まり続ける時間を指しています。特定の「居住ポイント」から動かずにすべての活動（情報摂取、飲食、リラックス）を完結させることは、現代人にとっての「精神的デトックス」の時間として機能していると考えられます。

図１：休日において同一の場所から動かない最長時間（n=55）■ 調査詳細２：投資効率を重視した「不動環境」の設計思想

不動環境を構築するアイテムには、明確な「選定ロジック」が存在することが分かりました。

- 【身体機能の外部化】 マジックハンドやサイドテーブルの導入。座ったままですべての物品にアクセス可能にする「機能的拡張」。- 【エネルギー供給の常設化】 3メートル以上の超ロングケーブル。デバイスの充電切れによる「移動の強制」を物理的に遮断。- 【補給ラインの自給自足】 大容量の魔法瓶やケトルの配備。キッチンへの移動という「亡命」を回避し、水分補給を定位置で完結させる水利権の確保。■ 調査詳細３：生活者が語る「不動の効能」と選択した相棒

回答者からは、独自の環境構築によって得られる深い充足感について、以下のエピソードが寄せられました。

- 【30代女性 / 3m充電ケーブル】 「ケーブルを物理的にクリップでベッドに固定。寝返りを打ってもスマホが手元から離れない環境は、精神的な安定に直結している。充電100%に対し、自分の疲労を0%にするための投資。」- 【50代男性 / マジックハンド】 「1,000円のマジックハンドによって、数センチ先のリモコンを取るための『立ち上がる』という決断から解放された。移動距離をゼロにすることの贅沢を実感している。」■ 考察：空間の要塞化は、現代社会における「自己防衛」の一形態

今回の調査から、理想の「ぐうたら環境（＝要塞）」の構築は、無計画な怠慢ではなく、「いかにストレス（移動や決断）を排除するか」という緻密な環境最適化のプロセスであることが判明しました。

予算1万円前後で実現可能な「半径50cmの生命維持圏」は、外部との接触を最小限に抑え、自己の平穏を確保するための「現代の籠城術」と言えます。この「不動の休息」は、情報の過剰摂取に晒される現代人にとって、最も効率的で切実なメンタルケアの手法の一つとなっているのではないでしょうか。

■ 調査概要

調査内容：「休日における『完全不動』の実態調査」

調査期間：2026年4月10日

調査対象：全国の男女

有効回答数：55件

調査方法：インターネット調査

■ 株式会社HADOについて

図2：本調査における回答者の属性分布（性別・年代／n=55）

HADOは事業づくりと事業成長を研究し続けるグロースハックカンパニーです。あらゆる事業をDXするグロースハックパートナーとして、あるいは自ら市場に切り込むインキュベーターとして、事業創出に向き合い続けています。

会社名：株式会社HADO

代表者名：田中大雅

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町21-4 渋谷桜丘町ビル3階

設立：2020年11月6日

お問い合わせ先メールアドレス：cs@monita.online

公式サイト：https://monita.online/

【本データの引用・転載に関する条件】

本調査結果の著作権は株式会社HADOに帰属します。データを引用・転載される際は、必ず下記2点の明記をお願い申し上げます。

- 出典元として「Monita（モニタ）調べ」と明記- 公式サイト（https://monita.online/article/8980）へのリンク設置