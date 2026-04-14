レンタルオフィス検索サイト「レンタルオフィス.com」がAIに最も引用されたサービスを表彰するAI Search Cited Award 2026 上期にて第1位を受賞

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、貸し会議室・レンタルオフィスの検索サービスを展開するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）は、同社運営のレンタルオフィス検索サイト「レンタルオフィス.com」が、AI検索における引用実績を評価する「AI Search Cited Award 2026 上期」において、「金融・不動産部門 オフィス・レンタルスペースカテゴリ」で第1位を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、生成AIが回答生成時に参照・引用したWebサイトやメディアを対象に、独自データをもとに選出されるものです。近年、AI検索の普及によりユーザーの情報取得行動が変化するなか、「AIに引用されている」という事実は、新たな評価軸として注目を集めています。

■AI Search Cited Award について

・調査名： AI Search Cited Award 2026 上期

・対象AIプラットフォーム：ChatGPT / Gemini / Google AI Overviews / Google AI Mode

・対象業界：全8部門・50カテゴリ

・調査期間：2025年11月～2026年1月

・主催：株式会社Wanokuni

・公式プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000155379.html

※本アワードは、LLMO対策ツールを提供する株式会社Wanokuniの「Brand UP」が、AI検索における引用実績を独自調査し、発表したものです。

■レンタルオフィス.comについて

首都圏を中心としたレンタルオフィス検索サイトです。全国のバーチャルオフィスのほか、シェアオフィスやコワーキングスペースまで、条件を入力するだけで手軽に検索いただけます。

・サイトはこちら：https://www.rental-o.com/

・掲載お申し込みはこちら：https://www.rental-o.com/c/adinfo

アスノシステムは今後も、専門性の高い情報を分かりやすく発信することを通じて、ユーザーのみならず、AIを介した新たな情報接点においても、信頼される存在を目指してまいります。

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて37年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環するウェルビーイング福利厚生サービス『Thanks Peer』があります。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/