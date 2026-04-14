約6割が経験！引っ越し直後の「段ボール飯」

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、引っ越しシーズンにあわせて「段ボール飯」の経験についてアンケートを実施しました。その結果、約6割が引っ越し直後に床や段ボールの上で食事をした経験があると回答し、新生活の“あるある”として共感の声が集まりました。

●「段ボール飯」は約3人中2人が経験する新生活の”あるある”

引っ越し初日、まだ家具が揃っていない部屋で、段ボールをテーブル代わりに食事をする「段ボール飯」の光景は、しばしば映画やドラマなどの作品で登場します。今回menuでは、このような経験が実際にどれほど起きているのかを調査しました。

段ボール飯の経験について、menu公式Xアカウントで調査（有効回答数1,406件）を実施しました。その結果、「引っ越し直後、テーブルがなく床や段ボールの上でご飯を食べた経験がある」と回答した人は59.7％（840名）となり、約3人中2人が経験していることがわかりました。

回答コメントでは、

・「誰もが通る道だと思う」

・「引っ越し当日のあるある」

・「引っ越し直後は毎回そう」

といった共感の声が多く寄せられており、段ボール飯は引っ越し時の“あるある”のようです。

●なぜ段ボール飯は生まれるのか

回答結果からは、段ボール飯に至る背景として、大きく2つのタイプに分けられることも見えてきました。

１.「机が使えない」派

・「ご飯までに荷解きする時間がなかった」

・「引っ越し当日は本当にバタバタ」

引っ越し当日は、搬入や手続き、片付けに追われ、生活環境が整わないまま時間が過ぎていきます。その結果、段ボールがテーブル代わりになるケースが多く見られました。

２.「机がまだない」派

・「引っ越し当日にテーブルが届かなかった」

・「気に入ったテーブルが見つからず、しばらく段ボールを使っていた」

・「配送のタイミングが合わず、2週間ほど段ボールテーブルだった」

家具の到着遅れや手配のタイミングに加え、こだわって選びたいといった理由から、テーブルが用意できていないケースも見られました。

いずれも新生活ならではの状況から生まれており、段ボール飯は準備が整うまでの一時的な食事スタイルといえます。

中には、「初日の食事が段ボールの上になり、不安感から涙を流した経験が、今では大切な思い出になっている」と振り返る声もあり、新生活ならではの不安や緊張が表れるエピソードも見られました。

●引っ越し直後の食事は「とにかく手軽」

引っ越し直後に選ばれている食事としては、

・コンビニ弁当

・牛丼などのファストフード

・テイクアウト惣菜

・カップ麺 / インスタント食品

・デリバリー

など、調理を伴わない手軽な食品が中心となっていました。

回答コメントでは、

・「作るのも面倒だから、テイクアウト惣菜やデリバリーになりがち」

・「段ボールをデスク代わりにしてPC作業をしながらカップ麺を食べていた」

・「疲れていたため、コンビニの食事が特別においしく感じた」

といった声が寄せられています。

引っ越し直後は、時間・体力ともに余裕がなく、とにかく手軽に済ませる一方で、「こんな時こそ美味しいものを食べたい」という声も多いのではないでしょうか。

●知らない街でも迷わない。口コミで選べる安心感

引っ越し直後は、自炊環境が整っていないだけでなく、「どこに何のお店があるかわからない」「評判がわからない」といった場面が多く、初めての街では食事選びに迷いやすくなります。特に引っ越し作業で疲れているタイミングでは、せっかくの食事で失敗したくないと感じる人も少なくありません。

こうした状況では、実際に利用した人の口コミが食事選びの参考になります。menuでは星評価だけでなく、商品単位の口コミも掲載しており、味やボリュームなど具体的なコメントを事前に確認できるため、初めてのエリアでも迷わず注文できます。

また、注文エリア内でのリピート回数をもとにした「リピートランキング」や、高評価店舗を一覧で確認できる「みんなの高評価」、注文履歴や利用傾向に応じて提案する「あなたにおすすめ」などの機能も搭載しており、迷いやすいタイミングでも、自分にぴったりの一品を見つけられます。

menuは、新生活という環境変化の中でも、口コミを通じて安心して食事を選べる体験を提供してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年2月24日（火）～3月3日（火）23:59

・調査方法：menu公式Xアカウント（@menu_sns(https://x.com/menu_sns)）でのアンケート実施

・有効回答数：1,406件

●menu株式会社について

“あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。