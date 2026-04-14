愛犬家303人に調査!「ペットフードにこだわっていそうな有名人ランキング」第1位は坂上忍さん

株式会社みやむら動物病院

現役獣医師がペットフードの開発も行っているみやむら動物病院（所在地：江戸川区、院長：宮村 卓馬、https://m-petclinic.com/(https://m-petclinic.com/)）は、愛犬家303人を対象に、ペットフードに関する調査を実施しました。

近年、犬の健康寿命への関心が高まるにつれ、日々の食事や栄養管理に対する意識も変化しています。一方で、ペットフードの種類や情報が多様化する中、どのような基準でフードを選び、どのような情報を参考にしているのか、愛犬家の考え方や選び方にもさまざまな傾向が見られます。



そこで今回、愛犬家303人に対して、ペットフードに関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。



※回答者の男女比は男性37％、女性63%でした。年齢層は10代が0.7%、20代が20.5%、30代が37.3%、40代が27.1%、50代が13.2%、60代が1.3%となっております。

【調査サマリー】

・ペットフードにこだわっていそうな有名人ランキング第1位は「坂上忍さん」（150人）、第2位「大谷翔平さん」（108人）、第3位「木村拓哉さん」（101人）

・ペットフードを選ぶ際に重視すること「栄養バランス」が225人で最多。次いで「食いつき（ペットの好み）」188人、「ペットの年齢や体質に合っていること」168人

・ペットフードの月の予算は「3,000円～5,000円未満」の層が51.5%で最多に

・ペットフードを選ぶ際に参考にしている情報「口コミサイトやレビュー」が182人で最多。次いで「メーカーやブランドの公式サイト」が137人、「SNS」が76人

※アンケート結果を引用する場合は「引用：みやむら動物病院(https://m-petclinic.com/) 」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

ペットフードにこだわっていそうな有名人、第1位は「坂上忍さん」

「ペットフードにこだわっていそうな有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、第1位「坂上忍さん」(150人)、第2位「大谷翔平さん」(108人)、第3位「木村拓哉さん」(101人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「坂上忍さん」と回答した方

”色々な犬種のわんちゃんを飼ってるのでそれぞれにあった食事にこだわっていそうだから(30代女性)”

”保護活動を通じて、一頭一頭の体調に合わせた食事を真剣に選んでいそうだから(40代男性)”

”犬への愛情がすごいから(50代男性)”

”動物のテレビ番組に出演されていて、犬への愛情が伝わってくるから(40代女性)”

”こだわりが強そうなので様々なことに気を遣って愛犬を育てていると思うから(20代女性)”

”テレビでの細かそうなイメージから、ペットのことを大事にしてそうだと思ったから(30代男性)”

”動物に対してかなり愛情が深いことで有名だから(30代女性)”

「大谷翔平さん」と回答した方

”自分の食事に気を付けていると思うので、ペットの食事にもこだわっていると思った(40代男性)”

”自身のコンディション作りもストイックに取り組んでいるので、愛犬の体調管理、フード選びにもこだわっていそう(40代男性)”

”忙しい中でも、しっかりと愛犬の食に気を配っていそうな雰囲気を感じるため(40代男性)”

”アスリートの目線で栄養面をチェックしていそう(40代女性)”

”常に獣医をつけてペットフードもお金を気にせず犬に合ったやつを選定していそう(20代男性)”

”ペットのために使える予算が多そうだから(50代男性)”

「木村拓哉さん」と回答した方

”妥協を許さないイメージなのでペットフードにもこだわりがありそう(40代男性)”

”過去のインタビューなどで、ペットの健康に対する意識の高さや、ペットフードの選び方に気を使っているという話を聞いたことがあるから(30代男性)”

”家族を大切にしているのがインスタなどを見て分かるので、ペットに対しても大切に思っていて、こだわりがありそうだから(40代女性)”

”金銭の余裕があり愛犬家の印象があるから(30代男性)”

”何事にもストイックなので犬のごはんにもこだわりがありそうだから(40代女性)”

”日頃から食事や体調管理にストイックなイメージなので、ペットにも質の高い食事を与えていると思ったから(40代女性)”

「森泉さん」と回答した方

”愛犬家なので、とても細かく気をつかっているイメージがある(30代女性)”

”日頃のテレビ番組の中で動物愛が伝わってくるから(20代男性)”

”動物と関わる場面の印象が強く、フード選びも慎重そうだと思ったから(30代男性)”

“経済的余裕があるからこそ、ペットフードに惜しみなくお金を使ってそうだから(30代男性)”

「石田ゆり子さん」と回答した方

”美容やライフスタイルにこだわりがありそうで、ペットの健康も気をつけていそうだなと思ったから(40代女性)”

”愛犬家として有名なので、良いものを吟味して与えていそうだから(50代女性)”

”動物への愛情が深い印象があり、フードの原材料や安全性にもこだわって選んでいそうだと思ったから(30代男性)”

“動物愛護への意識が非常に高く、オーガニックや無添加など、体に優しい質の高いフードを厳選して与えていそうだから(30代女性)”

「北川景子さん」と回答した方

”家族思いなイメージがあるのでペットも大切にしていそうだから(20代女性)”

”しっかりとよいものを見極めて選ぶ慎重さがあるように思えるから(30代男性)”

“成分とか添加物を気にしていそうなイメージがあるから(30代女性)”

「所ジョージさん」と回答した方

”趣味や身の回りのものに色々こだわっているイメージがあるので、ペットフードにも一家言ありそう(30代女性)”

”栄養面などにすごく細かくこだわりを持っていそうだから(40代女性)”

「ローラさん」と回答した方

”自分の食事もオーガニックなどこだわっていたので、愛犬にも同じようにこだわっていそうだと思ったから(30代女性)”

「田中みな実さん」と回答した方

”自身の食べ物や飲み物にこだわりのある方なので、ペットの食べ物にもこだわりそうだなと思ったため(20代女性)”

ペットフードを選ぶ際に重視すること「栄養バランス」が最多

「ペットフードを選ぶ際に重視することはなんですか？（複数回答可)」と質問したところ、「栄養バランス」(225人)、「食いつき(ペットの好み)」(188人)、「ペットの年齢や体質に合っていること」(168人)という結果になりました。

ペットフードの月の予算は「3,000円～5,000円未満」の層が51.5%で半数以上を占める結果に

「ペットフードの月の予算はいくらですか？（1つ）」と質問したところ、「3,000円～5,000円未満」が51.5%で最多となりました。

次いで「5,000円～10,000円未満」が33.3%、「3,000円未満」が7.3%、「10,000円～20,000円未満」が6.9%、「20,000円以上」が1%という結果となっています。

ペットフードを選ぶ際に参考にしている情報は「口コミサイトやレビュー」が最多

「ペットフードを選ぶ際に参考にしている情報はなんですか？（複数回答可)」と質問したところ、「口コミサイトやレビュー」(182人)、「メーカーやブランドの公式サイト」(137人)、「SNS」(76人)という結果になりました。

まとめ

今回は、愛犬家303人を対象に「ペットフードにこだわっていそうな有名人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「坂上忍さん」でした。

複数の犬を飼育している点や保護活動への取り組みに触れた回答が多く見られ、一頭一頭の状態に合わせた食事管理を行っていそうというイメージが得票につながったようです。日頃の発信やメディアでの印象から、犬への深い愛情や細やかな配慮を感じているという声も見られました。

第2位には「大谷翔平さん」が選ばれました。

自身のコンディション管理や食事への意識の高さから、愛犬のフードにも配慮していそうというイメージが多く挙げられました。アスリートとしてのストイックな姿勢や自己管理能力が、ペットの食事管理にも通じていると捉えられているようです。

ペットフードを選ぶ際に重視するポイントについて調査したところ、「栄養バランス」が225人と最も多い結果となりました。

次いで「食いつき（ペットの好み）」が188人、「ペットの年齢や体質に合っていること」が168人となり、愛犬の状態や個体差に配慮したフード選びが重視されていることがわかりました。

また、「価格」は158人、「原材料や成分の品質」は153人となり、健康面だけでなくコストや品質とのバランスを意識して選ばれている様子も見られました。

ペットフードの月の予算について調査したところ、「3,000円～5,000円未満」が51.5%と最も多い結果となりました。

次いで「5,000円～10,000円未満」が33.3％、「3,000円未満」が7.3％となり、全体の約9割が月額1万円未満に収まっていることがわかりました。

一方で、「10,000円～20,000円未満」は6.9％、「20,000円以上」は1％にとどまり、高価格帯のフードを利用している層は多くない傾向が見られます。

ペットフードを選ぶ際に参考にしている情報について調査したところ、「口コミサイトやレビュー」が182人と最も多い結果となりました。

次いで「メーカーやブランドの公式サイト」が137人となり、実際の利用者の評価と公式情報の両方を確認しながらフードを選んでいることがわかりました。

また、「SNS」は76人、「動物病院」は74人、「獣医師の意見」は73人となりました。口コミやSNSといったインターネット上の情報が上位を占める一方で、動物病院や獣医師といった専門家の意見も一定数参考にされており、複数の情報源を組み合わせて判断している様子もうかがえます。

みやむら動物病院は、動物の状態や飼い主様に寄り添った診療を行っています。一次診療から高度医療まで幅広く対応しているため、これまで専門施設に紹介されることの多かった疾患についてもワンストップで対応できる体制が整っています。

また、同院では現役獣医師が開発したペットフードの販売も行っています。一般的にサプリメントはメーカー主体で開発されるケースも多い中で、実際に臨床を行っている獣医師が開発している点は大きな特徴です。

ペットフードの開発においては、栄養バランスだけでなく、ミトコンドリアの働きに着目し、その活性をサポートすることで、身体を細胞レベルから元気にすることを目的としています。

■調査概要：ペットフードに関する調査

【調査期間】2026年3月26日～2026年3月27日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】愛犬家

【調査人数】303人

（データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）



■医院概要

医院名：みやむら動物病院

https://m-petclinic.com/

https://m-petfoodlab.com/

所在地：東京都江戸川区中央2-5-15

院長：宮村 卓馬

事業内容:動物病院



■本件に関するお問合せ先

みやむら動物病院

院長：宮村 卓馬

TEL：03-3651-2212