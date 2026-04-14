日本最大級のバウムクーヘンイベントで総合1位

株式会社イーファイト

株式会社イーファイト（山梨県南アルプス市／代表取締役 保坂栄一）が展開するブランド「パティスリー ザ・エレン」の代表作エレンバウム「時のなる木」en（えん） が、日本最大級のバウムクーヘンイベント

「ファイナルクーヘン総選挙 東京頂上決戦2025」

において総合1位を受賞し、通算5冠を達成いたしました。

なお本大会は、株式会社ユーハイム（本社：兵庫県神戸市、代表：河本英雄）が主催する2025年の締めくくりとなるバウムクーヘン博覧会企画

「～全国ご当地バウムクーヘンの頂点を決める～ファイナルクーヘン総選挙 東京頂上決戦2025」

として開催され、全国26ブランド・総投票数9,733票の中からパティスリー ザ・エレンの

エレンバウム「時のなる木」en

が第1位を獲得いたしました。

受賞商品「エレンバウム『時のなる木』en」とは

ハードバウムから生まれた「エレンバウム『時のなる木』en」が総選挙で新たな日本一に選ばれ5冠達成。

今回総合1位を受賞したエレンバウム「時のなる木」en（えん） は、

通算5冠を達成した代表作「時のなる木」シリーズの美味しさをそのままに、手のひらサイズで楽しめるよう仕立てた新しいスタイルのバウムクーヘンです。

外はサクッと香ばしく、中はしっとりもっちりとした食感が特徴で、ご自宅用としてはもちろん、贈り物やちょっとした“ひととき”にも気軽に楽しめる一品として開発されました。

商品名の「en（えん）」には

人と人との縁

時間との縁

贈り物としてつながる縁

という想いが込められています。

全国総合1位を含む通算5冠達成の代表作「時のなる木」

直径約4cm・高さ約2cmの手のひらサイズの「en」エレンバウム 『時のなる木』シリーズは

・ファイナルクーヘン総選挙 2022春 総合1位

・ファイナルクーヘン総選挙 東京頂上決戦2022 総合1位

・ファイナルクーヘン総選挙 東京頂上決戦2023 総合1位

・ファイナルクーヘン総選挙 東京頂上決戦2024 総合1位

・ファイナルクーヘン総選挙 東京頂上決戦2025 総合1位（en）を受賞し、

通算5冠を達成したブランドを代表するバウムクーヘンです。

「hitotoki（ひととき）を彩る」をコンセプトに、大切な時間に寄り添うお菓子として開発されました。

次回出展決定

大丸札幌店「バウムクーヘン博覧会」に登場

2026年4月15日（水）より6日間開催される

大丸札幌店「バウムクーヘン博覧会」

https://www.daimaru.co.jp/sapporo/baumkuchen2026/

に出展いたします。

会場では

■総合1位受賞モデル（2025年）

エレンバウム「時のなる木」en（6個入）

税込1,458円

1日限定100個

をご用意いたします。

さらに

■総合1位受賞モデル（2024年）

エレンバウム「時のなる木」ハード

税込1,674円

も販売いたします。

ブランドを代表するバウムクーヘン「エレンバウム『時のなる木』ハード」

そのほかにも

季節限定商品やエレンおすすめ商品も多数ご用意いたします。

東京頂上決戦2025で総合1位を受賞した商品を直接購入できる貴重な機会となります。

「時のなる木」に込めた想い

「時のなる木」は、人と人との時間をつなぐお菓子として誕生しました。

ご家族との時間

大切な方との時間

贈り物としての時間

それぞれの“ひととき”を彩る存在でありたいという想いを込め、一層一層丁寧に焼き上げています。

今後も株式会社イーファイトは、皆様の大切な時間に寄り添うお菓子づくりを続けてまいります。

会社概要

会社名：株式会社イーファイト

所在地：〒400-0302 山梨県南アルプス市沢登967-2（登記住所）

代表者：代表取締役 保坂 栄一

創 業：1980年10月

事業内容：スイーツ事業、婚礼事業、レストラン事業、ギフト事業

ブランド名：パティスリー ザ・エレン

店 舗：山梨県内4店舗

URL：http://www.heren-s.jp

ECサイト：https://shop.heren-s.jp

1980年に有限会社保坂金物として創業。2015年に株式会社イーファイトへ商号変更。

洋菓子ブランド「パティスリー ザ・エレン」は2007年に誕生し、「hitotoki（ひととき）を彩る」をコンセプトに、素材と製法にこだわったスイーツを提供。代表作のバウムクーヘン「時のなる木」は全国規模のバウムクーヘンイベントにおいて総合1位を含む複数回の受賞歴を持つブランドの象徴的商品です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イーファイト

保坂 信一郎

TEL：055-280-2882

MAIL：info@heren-s.jp