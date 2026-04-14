【万平ホテル】春のティータイムを優しく包み込む、上品なハーブティー「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」を発売

株式会社万平ホテル

万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年5月7日（木）から、春の兆しと遠くにたなびく春霞をイメージしたハーブティー「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」を発売いたします。これに伴い、本日4月14日（火）より万平ホテル公式オンラインショップでの予約販売を開始いたします。

「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」イメージ

万平ホテルの四季をテーマに展開している「万平ホテルフラワーシリーズ」の第二弾ハーブティー。長い冬が終わりを迎え、穏やかな空気が軽井沢を包み込む春の始まりを表現した味わいとなっています。一口飲むとハイビスカスの酸味が広がり、春の花のように優美な甘みとフローラルな香りが後味まで優しく続きます。まさに春霞のように、冬から春へと季節が移り変わる中で、白く霞む遠くの景色をゆったりと眺める時を想起させる、柔らかな余韻が残る一杯です。

また、外装デザインには、ライラックやアカシアなどの軽井沢らしい春の花や、そこに集まる蝶を描きました。ハーブティーにもエルダーフラワーやカモミールなどの可憐な花をブレンドしており、見た目も味わいも、春を感じながらお楽しみいただけます。

甘さのある上品な香りのハーブティーを味わいながら、豊かな表情を見せる春のひとときをお過ごしください。

■「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」について

万平ホテルフラワーシリーズより、春の万平ホテルをイメージしたハーブティーが登場。今年3月に発売した「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」に続く、季節のハーブティー第二弾です。また、缶の外装は、「フラワークッキー缶・春」と同じデザイン。春の動植物を描いたクッキーと、美しいピンク色のハーブティーで、穏やかな春のティータイムをご堪能いただけます。

「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」イメージ

■「万平ホテルオリジナルハーブティー・春霞」概要

・価格：2,800円 （税込）

・内容量： 2g×10袋

【公式オンラインショップ販売】

・予約販売開始日：2026 年 4月 14 日（火）※5月 7日（木）より順次発送

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

（https://mampei-shop.com/products/mampeiherbaltea_harugasumi）

【店頭販売】

・発売日：2026 年 5月 7日（木）

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00～20：00

※入荷状況により、発売日が変更される場合がございます。その際は、店頭およびオンラインショップにてお知らせいたします。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）