壱角家 物価高騰応援！ リフレッシュハイボールフェア 開催！ 今年の夏も猛暑が見込まれるなか、いち早く冷たいハイボールをお得にご提供！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、今夏も猛暑が見込まれ、4月にも夏日が予想されるなか、少しでもお得に冷たい飲み物を楽しんでいただけるよう物価高騰応援としてハイボールフェアを延長し、2026年4月14日(火)～30日(木)の期間限定で、通常税込480円でご提供しているハイボールを300円引きの税込180円で楽しめるリフレッシュハイボールフェアを開催いたします。

ぜひこの機会に、冷たいハイボールとともに壱角家の家系ラーメンをお楽しみください。

■「リフレッシュハイボールフェア」について

壱角家店内でご飲食いただくお客様を対象に、4月14日(火)～4月30日(木)限定で通常480円(税込)でご提供しているハイボールを180円(税込)で楽しめるキャンペーンを開催します。

※お車を運転されるお客様ならびに、20歳未満へのお酒の販売はいたしません。

※以下店舗は対象外となります。

ららぽーと横浜店、ステラタウン大宮宮原店、イトーヨーカドー幕張店、京急鶴見店、松戸店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、神宮球場店

■壱角家の家系ラーメンについて

気持ちを込めて、丁寧に作り上げた濃厚でクリーミーな『濃まろ豚骨スープ』に、壱角家特製の、噛み応えのある特注中太麺が良く絡む。二度、三度と食べるとクセになる、壱角家自信の一杯。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：291名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 213店舗 (内 FC37店舗) ※ 2026年3月30日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/