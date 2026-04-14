【世界初】ベイズ統計でスペクトル解析を自動化する「AutoStatSpectra」、7日間無料トライアルを開始 ～株式会社a.s.ist～

株式会社 a.s.ist

株式会社a.s.ist（以下「a.s.ist」）は、東京大学で培われた研究知見をもとに、ホワイトボックスAIによる製造業のDXを推進しております。

このたびa.s.istは、ベイズ統計に基づくスペクトル解析ソフトウェア「AutoStatSpectra（オートスタットスペクトラ）」の7日間無料トライアルを開始いたします。トライアル期間中は、すべての機能を制限なくご利用いただけます。

※タイトル中の「世界初」は、当社調べによるもので、2026年4月時点の情報に基づきます。

■ 開発の背景

ベイズ統計でスペクトル解析を自動化する「AutoStatSpectra」の7日間無料トライアルを開始

XPS（X線光電子分光）、FT-IR（フーリエ変換赤外分光）、NMR（核磁気共鳴）などのスペクトル解析では、重なり合ったピークをどのように分離し、ピーク数や各ピークのパラメータ、ピーク関数形をどのように設定するかが、解析結果を大きく左右します。

しかし、従来のカーブフィッティングソフトウェアでは、これらの設定を解析者の経験や試行錯誤に頼る場面が多く、結果の客観性や再現性に課題がありました。

AutoStatSpectraは、ベイズ推定によりピーク数・ピークパラメータ・ピーク関数形の自動推定と、推定値の不確かさの定量化を実現します。解析者の主観に依存しない、統計的に裏付けられたスペクトル解析を提供します。

■ AutoStatSpectraの主な特長

AutoStatSpectraの解析フロー- ピーク数・ピークパラメータ・ピーク関数形の自動推定指定した範囲内のモデルを比較し、事後確率に基づいて最適なピーク数を自動で選択します。さらに、各ピークの高さ・中心位置・半値幅などのパラメータに加え、ガウス関数、ローレンツ関数、疑似フォークト関数などのピーク関数形についても、データに適した候補を自動で推定します。各推定値の不確かさも定量的に評価できるため、解析者の経験や試行錯誤に依存しにくい、再現性の高いピークフィッティングを実現します。- 多彩なバックグラウンド補正定数バックグラウンドや線形バックグラウンドに加え、XPS向けのShirley法など、複数のバックグラウンド補正に対応しています。各種測定手法に応じた前処理を柔軟に選択できます。- 複数ファイルの一括解析（マルチファイルワークスペース）複数のスペクトルデータを1つのワークスペースにまとめ、共通の解析条件で一括処理が可能です。条件検討や経時変化の比較など、大量データの効率的な解析を支援します。- 解析レポートの自動生成解析結果をPDF/Word形式のレポートとして自動出力します。フィッティングプロット、モデル比較表、パラメータ一覧、事後分布図などを含む包括的なレポートにより、解析から報告までのワークフローを大幅に短縮します。CSV・Excelへのデータエクスポートにも対応しています。- 多様なデータ形式に対応CSV、Excel、VAMAS、SOF-Hなど、各種データ形式に幅広く対応しています。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3c2pc3OJgz4 ]

AutoStatSpectraを用いた解析デモ動画

■ 無料トライアルについて

■株式会社 a.s.istについて

- 期間：7日間（全機能利用可能）- 提供形態：Webアプリ版、デスクトップアプリ版- 対応環境：デスクトップアプリ版は Windows（x64）、macOS（Apple Silicon）に対応- お申し込み方法：公式サイトのお問い合わせフォーム（https://www.a-s-ist.com/contact/）よりお問い合わせください。対象データやご利用目的を確認のうえ、お打ち合わせ後にトライアル版ライセンスを発行いたします。なお、トライアル提供数には限りがあり、予定数に達し次第終了する場合があります。- 利用継続について：トライアル終了後は、月額プランまたは年額プランにて継続利用いただけます。

a.s.istは、東京大学で培われた研究知見をもとに、ホワイトボックスAI、ベイズ推論、スパースモデリングなどの先端的なデータ解析技術を活用するスタートアップ企業です。

材料開発や物性実験をはじめとするデータ解析を強みに、自動解析ソフトウェアの開発・販売とカスタムDXソリューションの提供を通じて、研究・製造現場の課題解決を支援しています。さらに、フィジカルAIなどの新たなAI技術の活用にも取り組んでいます。

社名：株式会社 a.s.ist（アシスト）

代表取締役社長：林悠偉

所在地：東京都足立区伊興 5-17-24

設立：2021年6月

URL：https://www.a-s-ist.com