beMEプレミアムが年間35%オフになるキャンペーンを開始

ライツテック株式会社

ライツテック株式会社（本社：東京都）が提供するオンライン安全支援プラットフォーム「beME（ビーミー）」は、オンライン被害対策をより多くの方に体験いただくため、2026年度版の「beME プレミアム 年契約プラン 初月無料キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンでは、beME プレミアムの12ヶ月プランをお申し込みいただいた方を対象に、初月料金が無料となります。さらに、12ヶ月プランは通常の月額プランと比較して年間で約5,000円、約35％お得にご利用いただけます。

■ キャンペーン概要

対象サービス：beME プレミアム

内容：12ヶ月プラン申込で初月無料

特典：月額プラン比 約35％オフ／年間 約5,000円お得

申込ページ：https://www.beme-online.com/beme-coupon

*お申し込みは指定WEB上でクーポンコードを使用して購入された方が対象となります

■ beME プレミアムについて

beME プレミアムは、ディープフェイク、リベンジポルノ、誹謗中傷、セクストーション、グルーミングなどの画像・動画を中心としたオンライン被害に対し、AIによる検知・証拠保全・削除支援・相談・法的サポートまでをワンストップで提供する有料プランです。

さらにbeME プレミアムの大きな特徴として、beME AIによって検知された案件だけでなく、ユーザー自身が被害に気づいた案件や、beME AIの検知対象外となるケースにも対応します。ディープフェイクや性的被害に加え、ネットショッピング詐欺、なりすましアカウント被害、不正ログイン、金銭被害を伴う詐欺行為など、幅広いオンライン被害について相談・証拠保全・対応支援を行います。

■ キャンペーン実施の背景

これまでにもbeMEプレミアムには大きな反響を頂いております。またトラブル相談や【特典】弁護士費用補償は、beMEのAIで検知されたもの以外も対象となりますので、オンラインショッピングや、アカウントのなりすまり、などの被害にも対応が可能となっております（補償期間内に発生した事案が対象となります）

SNSやメッセージアプリの普及により、オンライン被害は誰にでも起こり得る身近な問題となっています。beMEは本キャンペーンを通じて、まずは気軽にプレミアム機能を体験していただき、オンライン安全対策を“当たり前の備え”にすることを目指しています。

■ ライツテックが取り組む課題 - デジタル性被害について

全世界で300万人がデジタル性加害・誹謗中傷を経験しています。被害にあった90％の方は、声を上げることができず、沈黙を守っています。支援を求めて正しい専門家にアクセスできたのは、わずが10%だけでした。しかしながら70%の方は法的に訴えるための十分な証拠が保全されておらず、弁護士は対応することができませんでした。わずか1％の方しか法的手続きにアクセスできていないのです。

ライツテック株式会社のサイト: https://rights-tech.jp/

■ beMEについて

beMEはデジタル性被害に対する検知・相談・削除支援・法的サポートをワンストップで提供します。各国・各地域の弁護士事務所および個人向けサイバー保険事業者と連携し、オンライン性被害、誹謗中傷で苦しむ人を無くす取り組みを続けております。

公式サイト：https://www.beme-online.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

ライツテック株式会社（RightsTech Inc.）

Email: info@beme-online.com