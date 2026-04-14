戦略的マーケティングを支援する「Xtrategy」、顧客管理機能をリリース
フィシルコム株式会社（本社：東京都、以下 当社）は、戦略的マーケティングを支援するプラットフォーム「Xtrategy（クロストラテジー）」において、新たに顧客管理機能（CRM機能）をリリースしたことをお知らせいたします。
プロダクトサイト :
https://www.xtrategy.app/ja
■開発背景
近年、企業のマーケティング活動においては、データに基づく意思決定（データドリブンマーケティング）の重要性が高まっています。一方で、顧客情報や接点データが部門ごとに分散し、「戦略」と「実行」、そして「データ活用」が分断されているケースが多く見られます。
「Xtrategy」はこれまで、戦略設計とマーケティング実行を支援するツールとして提供してきましたが、今回の顧客管理機能の追加により、顧客データの蓄積・分析・活用までを一体化し、より実践的なマーケティング基盤へと進化しました。
■新機能の概要
今回リリースされた顧客管理機能では、戦略と顧客データを連動させる以下の機能を提供します。
- 顧客情報の一元管理
- マーケティング施策との連携
- データに基づく戦略改善の支援
これにより、企業は顧客理解を深めながら、より精度の高いターゲティングや施策設計を実現し、マーケティングROIの最大化を図ることが可能になります。
■「Xtrategy」の特徴
「Xtrategy」は、従来のCRMやMAツールとは一線を画し、「戦略」を起点としたマーケティング支援を特徴としています。
- データと戦略を連動させた意思決定支援
- チームでの戦略共有・実行管理を支援
- 戦略から実行、分析までを一気通貫でカバー
今回の顧客管理機能の追加により、「戦略 × 実行」を統合した次世代型マーケティングプラットフォームとしての価値をさらに強化しました。
■今後の展望
当社は今後、「Xtrategy」においてAIを活用した分析支援や施策最適化機能の拡充を進め、企業のマーケティングDXをより一層支援してまいります。
また、組織横断でのデータ活用や戦略共有を促進することで、企業の持続的な成長に貢献してまいります。
■会社概要
会社名：フィシルコム株式会社
URL：https://www.ficilcom.jp/ja