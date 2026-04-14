戦略的マーケティングを支援する「Xtrategy」、顧客管理機能をリリース

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都、以下 当社）は、戦略的マーケティングを支援するプラットフォーム「Xtrategy（クロストラテジー）」において、新たに顧客管理機能（CRM機能）をリリースしたことをお知らせいたします。

プロダクトサイト :https://www.xtrategy.app/ja

■開発背景

近年、企業のマーケティング活動においては、データに基づく意思決定（データドリブンマーケティング）の重要性が高まっています。一方で、顧客情報や接点データが部門ごとに分散し、「戦略」と「実行」、そして「データ活用」が分断されているケースが多く見られます。

「Xtrategy」はこれまで、戦略設計とマーケティング実行を支援するツールとして提供してきましたが、今回の顧客管理機能の追加により、顧客データの蓄積・分析・活用までを一体化し、より実践的なマーケティング基盤へと進化しました。

■新機能の概要

今回リリースされた顧客管理機能では、戦略と顧客データを連動させる以下の機能を提供します。

- 顧客情報の一元管理- マーケティング施策との連携- データに基づく戦略改善の支援

これにより、企業は顧客理解を深めながら、より精度の高いターゲティングや施策設計を実現し、マーケティングROIの最大化を図ることが可能になります。

■「Xtrategy」の特徴

「Xtrategy」は、従来のCRMやMAツールとは一線を画し、「戦略」を起点としたマーケティング支援を特徴としています。

- データと戦略を連動させた意思決定支援- チームでの戦略共有・実行管理を支援- 戦略から実行、分析までを一気通貫でカバー

今回の顧客管理機能の追加により、「戦略 × 実行」を統合した次世代型マーケティングプラットフォームとしての価値をさらに強化しました。

■今後の展望

当社は今後、「Xtrategy」においてAIを活用した分析支援や施策最適化機能の拡充を進め、企業のマーケティングDXをより一層支援してまいります。

また、組織横断でのデータ活用や戦略共有を促進することで、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：フィシルコム株式会社

URL：https://www.ficilcom.jp/ja