スポーツイベント特化の電子チケット販売サービス「MORE TIGET」、電子会員証の販売・発行を可能にする新機能『会員証機能』をリリース

株式会社grabss

スポーツイベント特化の電子チケット販売サービス「MORE TIGET（モアチゲット）」（ https://more.tiget.net/ ）を運営する株式会社grabss（グラブス／本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長：下平誠一郎）は、電子会員証の販売・発行を可能にする新機能『会員証機能』をリリースしたことをお知らせいたします。

■ 背景と課題

スポーツクラブの運営において、ファンとの関係性を深めるためのデータ活用の重要性はますます高まっています。一方で、多くのクラブではチケット販売とファンクラブ会員管理がそれぞれ別のシステムで運用されており、ファンデータを統合的に把握・活用することが難しい状況にあります。

また、従来のカード型会員証では紛失リスクや管理の手間が課題となっており、ファン・クラブ双方にとって利便性の向上が求められていました。

■ 『会員証機能』について

『会員証機能』は、MORE TIGETにおいて電子会員証の販売・発行を可能にする機能です。電子チケットと電子会員証をMORE TIGET上で一括管理することで、ファンの購買行動と会員属性を横断的に把握することが可能となります。

本機能の主なメリットは以下の通りです。

■奈良クラブとの取り組み

- ファンデータの一元管理：チケット購入データとファンクラブ会員データを統合管理し、ファンの行動を包括的に把握できます。- ロイヤリティ分析：会員証のグレードごとに、どの試合にどれくらいの頻度で来場しているかをデータで可視化。ロイヤリティの高いファンの行動をデータドリブンで把握できます。- ファンエンゲージメントの強化：データに基づいたファンエンゲージメント施策の立案・実行が可能となり、ファンクラブ運営の高度化に貢献します。- 利便性の向上：電子化によりスマートフォンから簡単に提示できるようになり、紛失リスクや管理の手間を解消します。

MORE TIGETではシーズンチケット機能を提供しており、今回、奈良クラブにて同機能を活用した「鹿パス（シーズンチケット）」の取り扱いを開始するとともに、『会員証機能』を新たに導入いただきました。

これまで奈良クラブではカード型の会員証を発行していましたが、本機能の導入によりすべてデジタル会員証に移行。チケットの購入データとファンクラブの会員データの両方をMORE TIGET上で一元的に取得・管理できるようになり、スポーツチームのコアファンの行動データを継続的に記録・活用することが可能になりました。

また当社は、本取り組みにあわせて奈良クラブとスポンサー契約を締結いたしました。MORE TIGETを通じたファン体験の向上とクラブの成長を引き続き支援してまいります。

■今後の展望

当社は、奈良クラブとの取り組みを通じて電子チケットおよび会員証機能のさらなる進化を図るとともに、スポーツ・エンタテインメント領域におけるファンデータの統合的な活用を推進してまいります。

■奈良クラブについて

奈良クラブ（運営会社：株式会社奈良クラブ）は、Jリーグに所属するプロサッカークラブです。奈良市・生駒郡三郷町を中心とする奈良県全県をホームタウンとし、2023年に奈良県初のJリーグクラブとして参入を果たしました。「サッカーを通じて、奈良の未来を共に創る」を理念に掲げ、スローガン「共創」のもと、地域の一員として市民・県民とともにスポーツ文化の振興に取り組んでいます。アカデミーや知的障がい者チームなど総合型スポーツクラブとしての活動も展開しながら、J2昇格を目指して戦っています。

奈良クラブ 公式サイト

https://naraclub.jp/

■「MORE TIGET (モアチゲット)」

MORE TIGETは、スポーツチームの試合運営・イベント運営に必須の機能をそろえた、スポーツイベント特化のチケット販売サービスです。指定席やシーズンパス、招待券、ファンクラブ限定チケットなど、あらゆるチケット形式に対応可能で、幅広いスポーツジャンルに適用できます。また、来場者データやアンケートの取得・可視化が可能で、新規ファン獲得やプロモーション施策の強化に役立つ分析を簡単に実現。さらに、専任スタッフが券売から販売支援、データ活用まで一貫してサポートし、チームのスポーツDXと成功を支援します。



【サービス概要】

名称 ： MORE TIGET (モアチゲット)

開始日 ： 2024年9月2日

URL ： https://more.tiget.net/

サービス紹介資料： https://bit.ly/moretiget



【主な導入実績】

＜サッカー／フットサル＞

横浜FC／クリアソン新宿／ニッパツ横浜FCシーガルズ／スフィーダ世田谷／YSCCフットサル／湘南ベルマーレフットサルクラブ／桐蔭横浜大学サッカー部



＜野球＞

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ／栃木ゴールデンブレーブス／埼玉武蔵ヒートベアーズ／美唄ブラックダイヤモンズ／KAMIKAWA・士別サムライブレイズ／石狩レッドフェニックス／別海パイロットスピリッツ



＜その他＞

PANCRACE（総合格闘技）／横浜GRITS（アイスホッケー）／カノアラウレアーズ福岡（バレー）

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp