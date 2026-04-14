アイロボットジャパン、新製品の販売状況を公表「Roomba Mini」発売開始から1か月、シェア23％超を獲得して市場を席巻

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社（本社：東京都千代田区／代表執行役員社長 山田 毅）は、2026年2月末に発売した世界最小クラス（国内市場最小*1）のロボット掃除機「Roomba(R) Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」について、発売から1か月経過時点での販売状況を公表しました。Roomba Miniは発売直後から予約注文を含め計画を大きく上回る販売を記録し、3月単月のロボット掃除機カテゴリにおけるシェアは数量で23％*2、金額でも19％*2を超えともに首位を獲得、販売計画比で2倍以上*2となりました。また、ここ数年低迷していたロボット掃除機カテゴリ全体の成長もこのRoomba Miniの登場によりプラスに好転、対先月比22％増*2となり、小さなMiniが業界全体を大きく盛り上げる結果となりました。5月以降はマーケティング施策の本格展開も予定しており、さらなる販売拡大と市場の成長が期待されます。

「Roomba Mini」は、日本市場向けに日本法人代表である山田毅が中心となり開発されました。 “小さくてパワフル”というキャッチフレーズを体現する製品として、そのコンパクトなサイズ感と高い清掃性能が日本のユーザーに評価され、幅広い層に支持されています。これまでロボット掃除機を検討していなかった単身世帯やシニア層からの支持も広がっており、新たな需要を喚起しています。また、ECサイトでのレビューはAmazonにおいて平均4.5*2と高評価を獲得するなど、ユーザー満足度の高さも際立っています。

製品の販売好調について代表執行役員社長の山田毅は、「長年にわたり日本で事業を展開してきたアイロボットだからこそ、日本のお客様のニーズを的確に捉えた製品開発が実現できたと考えています。今後も日本のご家庭にとって本当に価値のある機能や使いやすさを追求し、製品・サービスの提供を通じて、より快適な暮らしに貢献してまいります」と述べています。

さらに、2026年4月6日には追加モデルとして、「Roomba(R) Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge(TM) 充電スタンド」を全国のアイロボット認定販売店(https://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)にて販売開始しました。

Roomba Mini Slimもまた、コンパクトな住居が多い日本の住環境ニーズに対応するために開発されました。従来のルンバの約2分の1*3の本体サイズに加えて、SlimCharge 充電スタンドにより縦置きが可能になったことで、設置面積を従来製品と比較して約85％削減*4できます。ワンルームや1Kといった狭い空間にも設置しやすく、室内スペースを最大限有効活用します。スペースパフォーマンスにこだわった究極のコンパクトモデルとして設計された本製品は、「Roomba Mini」シリーズの追加ラインナップとして、発売前から多くの事前予約をいただくなど大きな反響を獲得しており、コンパクトモデルへの高い需要を改めて示しています。

アイロボットは、日本の住環境にマッチした本製品を通してより多くの方にRoombaの魅力を感じていただき、快適で豊かな生活の実現に貢献してまいります。

*1： アイロボットジャパン調べ。メインブラシを搭載する水拭き機能つきロボット掃除機で2026年2月9日時点で日本国内販売中の製品において、本体直径が最小。

*2： いずれもアイロボットジャパン調べ。2026年3月31日現在。AmazonでのレビューはVine先取りプログラムカスタマーによる無料商品のレビューを含む。

*3：Roomba 105 Combo ロボットとの体積での比較。

*4：Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーションとの設置面積の比較。

■Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション

■Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/156_1_c4fd962061fd73d9edba0a321ab77d97.jpg?v=202604141151 ]

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 ルンバ(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で数千万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(https://www.irobot.com/)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、AutoEmpty、 SlimChargeは、アイロボットの登録商標または商標です。