株式会社GitSBT「品川ソーシャルイノベーションアクセラレーター」プログラムのDEMO DAYで最終成果「Waylume」を発表

株式会社GitSBTプログラムの受講生とスポンサー企業、品川区長の集合写真

AIリアルタイム操作ナビ「Waylume」を開発する株式会社GitSBT（本社：東京都中央区 代表取締役：松村圭貴）は、品川ソーシャルイノベーションアクセラレータープログラムの最終成果報告会「DEMO DAY」で発表いたしました。本イベントでは品川区のスタートアップ支援事業として、約半年間ビジネスプランやプロダクトを磨いてきた受講生が成果発表しました。株式会社GitSBTは半年間のプログラムを通じて開発した「Waylume」の事業内容を発表し、同時にリリース報告しました。

イベントの概要

イベント名：品川ソーシャルイノベーションアクセラレーター2025 DEMO DAY

開催日時：2026年3月13日（金）

開催場所：CITY HALL & GALLERY GOTANDA（品川区立五反田産業文化施設）

主催：品川区

運営：株式会社キャンパスクリエイト

当日は、スタートアップによるピッチに加え、事業会社、VC・CVC、支援機関などとの交流機会も設けられ、登壇企業 にとって今後の事業成長や共創可能性を広げる機会となりました。

DEMO DAYでの発表内容

株式会社GitSBTは、Waylumeのサービス概要、想定利用シーン、プロダクトの特徴、今後の展開について発表しました。 Waylumeは「各種Webサービスの管理画面でやりたいこと自体は決まっていても、操作導線がわかりづらくて迷ってしまう」ことをAIによるビジュアル操作支援によって解決するAIリアルタイム操作ナビゲーションサービスです。

反響・評価

DEMO DAY当日は、多くの来場者・関係者にWaylumeのコンセプトや活用イメージに関心をお寄せいただきました。特に、「Webサービスの動線の難しさ」という課題に対する共感の声を多くいただき、Web操作支援という領域に対するニーズを改めて確認する機会となりました。

今後の展開

株式会社GitSBTは、今回のDEMO DAYで得られたフィードバックをもとに、Waylumeの機能改善と提供価値のさらなる向上を進めてまいります。今後は、より多様なWebサービス上での操作支援精度を高めるとともに、ユーザーが迷いやすい複雑な操作フローに対しても、より直感的に案内できる体験の実現を目指します。あわせて、ユーザーにとって使いやすく、安心して利用できるAIサービスとして、提供範囲の拡大を検討してまいります。

■ 株式会社GitSBTについて

会社名：株式会社GitSBT

設立：2025年2月

代表者名：松村 圭貴

所在地：東京都中央区

サービスURL：https://waylume.app