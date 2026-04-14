HQ、セブン-イレブンが展開する「コンパクト店舗」と連携を開始

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」を掲げる株式会社HQ（読み：エイチキュー、本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 祥二、以下「HQ」）は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下「セブン‐イレブン」）が展開する「コンパクト店舗」における連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、企業は自社内に設置したセブン‐イレブンの「コンパクト店舗」において、HQが提供する食事代補助サービス「食事補助HQ」を組み合わせることで、従業員にとってより豊かな福利厚生を実現。従来の社員食堂が抱えていたコストと格差の課題を解決し、すべての社員の生活の質を最大化します。

▼「食事補助HQ」サービスサイト

https://hq-hq.co.jp/shokuji

▼ コンパクト店舗とは

福利厚生の一環として就業者様の利便性向上を目的とした店舗です。工場・オフィス・マンション・寮などさまざまな場所に出店することができます 社員食堂・社内販売・オフィスカフェに代わる新たなサービスとしてご利用者様に支持されております。

https://www.sej.co.jp/sej_case/compact-store/

■ 連携の背景：インフレ時代における「手取り向上」へのニーズ

多くの企業様より福利厚生に関するご相談をいただく中で、昨今のインフレによる生活コスト上昇を受け、従業員の生活支援に直結する福利厚生へのニーズが急増していることが明らかとなりました。

特に、42年ぶりとなる税制改正の動きを受け、食事補助への関心が高まっている現状を踏まえ、インフレ時代に最適な生活支援策として、食事補助に特化した当社の新サービス「食事補助HQ」の提供開始を決定いたしました。本連携では、この「食事補助HQ」のデジタル補助を、セブン‐イレブンの「コンパクト店舗（省スペース・調理不要）」に適用させることで、場所や働き方を問わない次世代の食生活支援を提供します。

■ 本連携による4つのメリット

1. 社内コンビニがより使いやすく

「食事補助HQ」を適用することで、社内に導入されたセブン‐イレブンをより利用しやすくなります。お弁当から飲料、軽食まで、数千アイテムから自由に選択できる圧倒的な利便性を提供します。

2. 営業時間内ならいつでも利用可能

ランチタイムに限定されていた従来の食堂とは異なり、営業時間内であれば、いつでも利用が可能です。

3. 固定費の「最適化」により、従業員への直接還元を実現

従来の社員食堂インフラをセブン‐イレブンの「コンパクト店舗」へ転換することで、運営工数や廃棄ロス、厨房維持費を大幅に削減。「設備」にかけていた固定費を、「食事補助HQ」による「従業員への直接還元（実質的な賃上げ）」の原資に充てることが可能です。

4. 非課税運用における企業側の工数を大幅に削減

飲食物以外の購買も可能なコンビニにおいて、食事補助の非課税要件を満たすためには、本来、多大な証憑審査の工数が生じます。「食事補助HQ」では、そのチェック作業をアウトソースできるほか、テクノロジーの活用により、クリーンで透明性の高い非課税運用が可能です。

■ カード一枚、街中が社食になる「食事補助HQ」とは

※本サービスをご利用いただく場合、Visa Business Cardが発行されます。

「食事補助HQ」は、専用の「HQカード」で決済するだけで、企業が社員の食事代を非課税で半額補助できるサービスです。全国のVisa加盟店（飲食店・コンビニ等）であれば、場所を問わず幅広く利用可能です。

▼「食事補助HQ」サービスサイト

https://hq-hq.co.jp/shokuji



▼ （関連プレスリリース）「HQ、特許取得のカード式福利厚生「食事補助HQ」をリリース」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000089608.html

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

- プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/- 企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/- HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」とは「Humanity Quotient：人間らしい知性」を意味しています。IQからEQへ、そしてHQの時代へ。HQは、好奇心、やりきる力、共感力など、人間が本来持っている「人間らしさの知性」です。テクノロジーが進化するほど、HQがますます重要になっていく。HQは、テクノロジーの力で、人間らしい知性がより豊かに発揮される社会をつくります。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

【採用情報】

株式会社HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化する「EXプラットフォーム」の構築を通じて、自分らしい生き方を支える社会インフラを作ることを目指しています。

2021年の創業以来、リモートワーク支援から始まった当社の事業は、2024年のシリーズBの資金調達（20億円）を経て、次世代型福利厚生や食事補助、コーチングといった多角的なプロダクト群を統合した「EXプラットフォーム」へと急速な進化を遂げています。

現在は、4年間で6つのプロダクトをリリースした圧倒的な開発速度を武器に、EXプラットフォームとしての領域拡大をさらに加速させるフェーズにあります。

私たちの目指す挑戦は、長期にわたる壮大なものです。社会を変えていくために、素晴らしい人財の参画が何より大切です。

私たちと共にEXプラットフォームの実現に挑戦したいとお考えの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください。

▼採用ページ

https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HQ 広報担当 平川 ／ メール：pr@hq-hq.co.jp