やまなか家公式オンラインショップにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社KYコーポレーション（本社所在地：岩手県北上市、代表取締役社長：山中 勇基）が展開する「やまなか家」にて、店舗で商品と引き換えて利用できるeギフト（店舗型チケット）の提供を開始しました。

本取り組みにより、オンライン上で購入・贈付したチケットを、受取人がやまなか家の店舗にて提示することで、対象の商品やサービスと引き換えることが可能となります。

導入の背景

やまなか家ではこれまで、店舗での食事体験を通じて、多くのお客様にご利用いただいてきました。一方で、「お世話になっている方に気軽に贈りたい」「食事をごちそうする気持ちを形にしたい」といったニーズに対して、従来のギフト手段では十分に応えきれない場面もありました。

そこでこの度、オンラインで購入・贈付したチケットを店舗で商品と引き換えられるeギフト（店舗型チケット）を導入することで、来店時の体験そのものをギフトとして提供できる仕組みを構築しました。

eギフトを通して、より多くの方にやまなか家へお越しいただく機会を提供できれば幸いです。

やまなか家 × AnyGiftのeギフト（店舗型チケット）の特徴について

相手の住所を知らなくてもやまなか家のギフト商品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「やまなか家」をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、店舗チケットの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）店舗で引き換えできるチケットが発行されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介

店舗チケットは、以下の5つの金額からお選びいただけます。贈るシーンやご予算に合わせてご利用ください。

- やまなか家 500円デジタルギフト(https://kyfoods.shop/view/item/000000000405) - 日頃のささやかなお礼やお返しに。「一品プラスで楽しんで」という気軽な贈り物に- やまなか家 1,000円デジタルギフト(https://kyfoods.shop/view/item/000000000404) - 同僚や友人へ、「焼肉でも食べて」と気軽に贈れるプチギフトに- やまなか家 3,000円デジタルギフト(https://kyfoods.shop/view/item/000000000406) - お誕生日やお世話になった方への感謝の気持ちに。ランチ1回分のお食事ギフトとして- やまなか家 5,000円デジタルギフト(https://kyfoods.shop/view/item/000000000407) - 記念日やお祝いごとに。ディナータイムの焼肉体験をまるごとプレゼント- やまなか家 10,000円デジタルギフト(https://kyfoods.shop/view/item/000000000408) - 大切な方やご家族へ、特別な日の贅沢な焼肉ディナーを贈る一枚に

店舗型チケット特設ページはこちら：https://yamanakaya.jp/egift/

※画像は一例です

やまなか家について

当社は「元氣が旨い」宣言を通じて、「お客様を元氣にしたい。私達も元氣になりたい。」と思っています。こだわりぬいた商品、サービス提供、安心・安全をお客様に約束、そして美味しく楽しい、元氣を生み出す環境作りをします。それがお客様からの信用を得て、自分たちがプライドを持って働いていけるやまなか家ブランドの構築に繋がると信じています。

【会社概要】

会社名：株式会社KYコーポレーション

代表取締役：山中 勇基

事業内容：飲食店経営 ホテル経営 食品製造販売 音楽教室

会社HP：https://www.ky-group.jp/company/index.html

公式オンラインショップ：https://kyfoods.shop

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp