コンポストがペット？　生ごみが消えて「楽しさに」変わる。デジタルコンポスト「コンポスペット」正式販売開始！

循環づくり株式会社

循環づくり株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：濱谷 政士）は、家庭の生ごみを堆肥化するプロセスをスマホアプリのデジタルペットと一緒に楽しめるデジタルコンポスト「コンポスペット」を2026年4月14日（火）より、コンポスペット公式ECサイトにて正式に販売開始いたします。

コンポストは、生ごみを微生物によって分解し堆肥にするものです。コンポスペットは、アナログで難しかったコンポストをセンサーとアプリの力で「ペットを育てる」ような”ワクワク”に変える。新しい形のコンポストです。本サービスの正式販売開始を記念して、先着10名様・半額モニター価格のキャンペーン販売も開始します。

【開発の背景】

コンポスペット・ホーム詳細を見る :https://www.compospet.com/

コンポストは基材と言われるベースの中に、生ごみを入れるだけで微生物が分解する、環境に良いものです。環境意識の高まりから、家庭向けのコンポストが広がりつつありますが、従来の家庭向けのコンポストは「やり方が分からない」「においや虫が心配」「状態の良し悪しが分からない」といった課題がありました。

「コンポスペット」は、これらの壁をテクノロジーとキャラクターの力で解消。「コンポスト×デジタルペット」という組み合わせでコンポストの新しい楽しみ方を提案します。コンポストにセンサを設けデータをスマホアプリで管理、そのデータを元にデジタルペットと一緒に「コンポストを育てる」ことができます。「ペットのようなコンポスト」それが「コンポスペット」です。

2025年のクラウドファンディングでは多くの支持をいただき、この度いよいよ一般販売を開始する運びとなりました。

【商品の特徴】

ミカヅキモくん・トップ画面1. 個性豊かデジタルペットたちがガイド

コンポストアドバイザーの「ボルボックスくん」や、音楽好きな「ミカヅキモくん」、仲良し3人組の「イカダモくん」がアプリに登場。コンポストを一緒に育ててくれます。

2. センサーによる「見える化」とアドバイス

コンポスト内部にセンサーを入れ、水分量や温度をリアルタイムで計測。スマホで「今、コンポストに何が必要か」アドバイスを行います。また、コンポストの温度変化や入れた生ごみなどの記録も残すことができます。

育成記録画面コンポスペット・ホーム 光触媒イメージ3. 室内でも安心、光触媒でにおいを分解

本体の内側に光触媒を塗布することで、気になるにおいを分解。においから来る虫の発生もなく、マンションやアパートのキッチンで安心して使うことができます。

【循環づくり株式会社が目指すもの】

今の消費社会の中で、多くの人が気づかないうちに沢山の消費に加担してしまっています。特に生活で発生する生ごみは燃えるごみとして処分されていますが、生ごみの8割が水分であり、水分を燃やすために膨大なエネルギーとコストをかけています。

コンポストは生ごみを分解し堆肥にします。その堆肥を使って、家庭菜園やガーデニングをすれば、家庭の中に小さな循環が生まれます。生活の中の小さな循環は、これまでの消費を見直すきっかけを与えます。そして、ほかの消費にも少しずつ影響を与えていきます。ただ、こうしたことは個人の環境意識だけでは、なかなか広がりません。

そこで、私たちは「循環×楽しさ」を新しい体験として提供します。「コンポスペット」は第一歩です。楽しさは新しいことへの興味を惹く推進剤です。

循環づくり株式会社は、楽しさを前面に「小さな循環」をつくることで、人々の暮らしの変化と意識の変化を生み出すことを目指していきます。

【販売ラインナップ】

コンポスペットは室内／屋外向け、センサ・アプリの有無で複数のラインナップがあります。

【販売概要】

- コンポスペット・ホーム ：25,000円（税込）（室内向け・センサ・アプリあり）- コンポスペット・ガーデン：12,000円（税込）（屋外向け・センサ・アプリあり）- コンポスペット・バッグ ： 5,800円（税込）（屋外向け・センサ・アプリなし）- コンポスペット・ボックス： 3,500円（税込）（屋外向け・センサ・アプリなし）- コンポスペット・ベース ： 2,500円（税込）（追加基材）コンポスペット・ホームコンポスペット・ガーデンコンポスペット・バックコンポスペット・ボックス

発売日： 2026年4月14日（火）

販売場所： コンポスペット公式ECサイト

URL：https://www.compospet.com/shop(https://www.compospet.com/shop)

コンポスペットショップ

【正式販売開始・リリース記念】

正式販売開始のリリース記念として、先着10名様・半額モニター価格のキャンペーン販売を開始します。コンポスペットLINE公式チャンネルにてクーポンを配布中です。クーポンを獲得後、ECサイトにてご購入ください。

コンポスペット・LINE公式チャネル：https://lin.ee/rDSDf8Q(https://lin.ee/rDSDf8Q)

【会社概要】

商号： 循環づくり株式会社

代表者： 代表取締役社長 濱谷 政士

所在地： 〒458-0826 愛知県名古屋市緑区平子が丘413番地の4

設立： 2024年6月

事業内容： コンポストの開発・製造・販売・サービス、循環型ビジネスに関するコンサルティング

URL： https://www.junkan-zukuri.jp(https://www.junkan-zukuri.jp)