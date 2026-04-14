【大阪・北堀江に新拠点】3Dプリンターラボ「DeepMaker」ショールーム兼ラボを開設、設計～製造まで一貫体験が可能に【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴 秀明）は、3Dプリントを活用した製造サービス、3Dプリンターラボ「DeepMaker」（以下、DeepMakerラボ）のショールーム兼ラボを新たに開設いたしましたので、お知らせいたします。

本拠点では、設計・試作・製造・仕上げに至るまでの一連の工程を実際に体験・確認できる環境を整備し、3Dプリントによる新たなものづくりの可能性を提案します。

なお、本拠点は、これまで3Dプリントシューズブランド「STARAY」の北堀江店として運営していた店舗を、製造拠点として再構築したものです。

本ショールーム兼ラボは予約制となっており、事前にご予約いただくことで、専門スタッフによる案内のもと各工程をご体験いただけます。

設計から仕上げまでを一貫体験できる「DeepMakerラボ」

3Dプリンターラボ「DeepMaker」では、3Dプリントを軸とした製造プロセスを一貫して体験できる環境を整えています。来場者は、実際の現場を通じて各工程を具体的に確認することが可能です。

■製造現場の可視化

3Dプリント製造を行うDeepMakerラボの現場

複数のスタッフによる連携作業により、効率的な製造プロセスを実現。従来の製造とは異なる、新しいものづくりの現場を体感いただけます。

■パラメトリックデザインによる設計

パラメトリックデザインによる設計作業の様子

用途や要件に応じて形状を最適化するパラメトリックデザインを活用し、柔軟かつ迅速な設計を可能にします。

■3Dプリントによる造形

産業用3Dプリンターによる造形工程

設計データをもとに、産業用3Dプリンターで造形を行い、試作から小ロット量産まで対応。金型を必要としない製造を実現します。

■研磨による品質向上

表面仕上げを行う研磨工程

造形後の製品は用途に応じて研磨を行い、表面品質や精度を高めます。

■塗装による最終仕上げ

製品の仕上げ工程（塗装）の様子

塗装工程を通じて外観品質を向上させ、製品としての完成度を高めます。

■多様なニーズに対応する設備環境

3Dプリンターラボ「DeepMaker」に設置された製造設備

ラボ内には複数の3Dプリンターおよび関連設備を常設し、試作から小ロット生産まで幅広いニーズに対応できる体制を整えています。

■ショールーム機能の併設

3Dプリンターラボ「DeepMaker」 外観

ショールーム機能も併設しており、製造サンプルの展示や具体的な導入相談が可能です。

開設の背景

近年、製造業では製品ライフサイクルの短縮や多品種少量生産への対応が求められており、従来の製造手法ではスピードや柔軟性の面で課題が顕在化しています。

DeepMakerは、3Dプリント技術を活用することで、設計から製造までを一体化し、これらの課題解決を目指すサービスです。

本ラボの開設により、製造プロセスの可視化と体験機会を提供し、導入検討の具体化を支援します。

今後の展望

DeepMakerとは :https://apple-tree.co.jp/deep-maker/

DeepMakerは、本拠点を通じて3Dプリントの社会実装をさらに推進し、製造業における新たな価値創出に貢献してまいります。

また、設計から製造・仕上げまでを一貫して体験できる環境を提供することで、3Dプリント活用の具体化と導入促進を支援してまいります。

本拠点での取り組みを通じて、設計・製造・流通をシームレスに繋ぐものづくりの実現を目指します。

施設概要

3Dプリンターラボ「DeepMaker」

・所在地：〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目7番9号 QUADRA KITAHORIE 1F

・オープン日：2026年4月14日（火）

・利用形態：完全予約制

見学予約はこちら :https://apple-tree.co.jp/showroom/会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp