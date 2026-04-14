日本最大級の奨学金プラットフォーム「ガクシー」、Liquid社の本人確認サービスを導入　マイナンバー等を活用したオンライン本人確認に対応

株式会社ガクシー

日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する株式会社ガクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原 良輔、以下 ガクシー）は、株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下、Liquid）が提供するオンライン本人確認サービスを導入し、奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」における奨学金申請時の本人確認機能を強化したことをお知らせいたします。本連携により、マイナンバーカード等を活用したオンラインでの厳格な本人確認が可能となり、奨学金申請手続きの利便性向上と不正防止を同時に実現しました。

背景

奨学金制度においては、特に貸与型奨学金などで申請者本人の厳格な確認が求められています。

従来、ガクシーでは運転免許証や健康保険証の画像アップロードによる本人確認を提供してきましたが、より高度な本人確認と業務効率化のニーズが高まっていました。

今回の導入により、マイナンバーカード等の公的証明書のICチップ読取と容貌撮影を活用した顔認証に対応し、デジタル上で完結する高精度な本人確認を実現しました。

概要

日本最大級の奨学金プラットフォーム「ガクシー」上での奨学金申請時に、以下の本人確認が可能となります。

● マイナンバーカード等の公的証明書のICチップ読み取りと容貌撮影による本人確認

● 運転免許証等による従来の本人確認との併用

これにより、奨学金申請における本人確認をオンライン上で完結できる環境を整備しました。

特徴

1．不正申込みの排除

申請者自身のスマートフォンでマイナンバーカードや運転免許証などの公的証明書のICチップを読み取り、自撮りの顔写真との照合を行うことで本人確認を実施します。

これにより、第三者によるなりすまし申請などの不正行為を防止します。

2．申請手続きの簡素化

ICチップに保存された情報（住所・氏名・生年月日・性別）が申請フォームに自動反映されるため、入力の手間を削減します。

3．業務効率化の実現

本人確認業務にかかる社内工数を大幅に削減し、従来比で約半分の工数での運営が可能となりました。

奨学金事業者にとっても、申請者確認業務の効率化と迅速化に寄与します。

ガクシーは今後も、奨学金申請の利便性と安全性を両立し、学生・財団・企業すべてにとって信頼性の高いプラットフォームの構築を目指してまいります。

株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

＜会社概要＞

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」 https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」 https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」 https://liquidinc.asia/gpass/

株式会社ガクシーについて

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。経済的な理由で夢を諦めることのない、さらには、挑戦者が世の中を変革し、牽引していけるような社会の実現を目指しています。具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの奨学金運営団体向けにはクラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）を提供しています。また、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に少額から奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」や「奨学金コンサルティング」、企業向けに奨学金を活用した「学生採用・集客支援サービス」も提供しています。これらの取り組みを通して、奨学金業界全体の変革を推進しています。

＜会社概要＞

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTAビジネスエアポート渋谷南平台3F

資本金： 100,000,000円（2026年1月時点）

事業内容：利用者向けの情報提供、オリジナル奨学金設立サポート、奨学金に関連するDX推進事業

URL：https://gaxi.co.jp

ガクシーの取り組みを知りたい方

奨学生のインタビューやガクシーの事業インパクトが掲載されています。

ガクシーインパクトレポートはこちら(https://drive.google.com/file/d/1270zqvAbr-JrtgoCh3ruYxvXFZf5P0b-/view)

動画：ガクシーの目指す社会「奨学金という社会貢献」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4 ]株式会社ガクシー

広報担当：小林

電話：050-3647-4177 メールアドレス：contact@gaxi.co.jp