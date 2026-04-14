省スペースで快適作業を実現！収納力抜群の2段式モニター台を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、デスク上の整理整頓と作業効率向上を実現する、コンパクトな2段式モニター台「100-MR234W（ホワイト）」と「100-MR234W（ブラック）」を発売しました。

掲載ページ

モニター台 2段式 幅40cm 机上台 モニター下収納 2段収納 木製 ホワイト

型番：100-MR234W 販売価格：2,709円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234W

モニター台 2段式 幅40cm 机上台 モニター下収納 2段収納 木製 ブラック

型番：100-MR234BK 販売価格：2,709円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234BK

おすすめポイント

・2段構造で収納力アップ

・モニター位置を上げて姿勢改善

・幅40cmのコンパクト設計

商品特長

コンパクトでもしっかり収納できる2段構造

幅40cmのコンパクト設計ながら、中棚付きの2段構造により優れた収納力を実現。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納でき、デスク上のスペースを有効活用できます。限られたワークスペースでも整理整頓された快適な環境をつくり出し、日々の作業効率を高めます。

作業姿勢を改善し、快適なデスクワークへ

モニターの高さを適切に引き上げることで、自然と背筋が伸びやすくなり、猫背の予防・改善に貢献します。長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減し、集中力を維持しやすい環境をサポート。快適な作業姿勢を求めるユーザーに最適なアイテムです。

出し入れしやすい使いやすい設計

中棚は天板より奥行きが1cm短く設計されており、ノートパソコンや書類の端をつかみやすく、スムーズに出し入れが可能です。日常的に使うアイテムの取り扱いを快適にし、ストレスのない操作性を実現。細部まで使いやすさに配慮した設計です。

配線もすっきり、スマートなデスク環境

天板には切欠構造を採用し、壁際に設置してもケーブルをスムーズに配線可能。さらに背面に障害物がない設計により、電源コードやケーブル類をすっきり整理できます。見た目も美しく、機能的なデスク環境を実現します。

多用途に使える便利な机上台

パソコン用モニター台としてだけでなく、プリンター台や電話台、テレビ台としても活用可能。デスクサイドに設置すれば簡易シェルフとしても使えるなど、用途に応じて柔軟に使えるのが特長です。耐荷重は合計15kgで、さまざまな機器を安心して設置できます。

商品仕様

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234W

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234BK

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-mr214/

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWGV2T2Z

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWGTLGZ8

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。