省スペースで快適作業を実現！収納力抜群の2段式モニター台を発売

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サンワサプライ株式会社



サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、デスク上の整理整頓と作業効率向上を実現する、コンパクトな2段式モニター台「100-MR234W（ホワイト）」と「100-MR234W（ブラック）」を発売しました。


掲載ページ


モニター台 2段式 幅40cm 机上台 モニター下収納 2段収納 木製 ホワイト


型番：100-MR234W　販売価格：2,709円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234W


モニター台 2段式 幅40cm 机上台 モニター下収納 2段収納 木製 ブラック


型番：100-MR234BK　販売価格：2,709円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234BK



おすすめポイント


・2段構造で収納力アップ
・モニター位置を上げて姿勢改善
・幅40cmのコンパクト設計


商品特長


コンパクトでもしっかり収納できる2段構造





幅40cmのコンパクト設計ながら、中棚付きの2段構造により優れた収納力を実現。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納でき、デスク上のスペースを有効活用できます。限られたワークスペースでも整理整頓された快適な環境をつくり出し、日々の作業効率を高めます。


作業姿勢を改善し、快適なデスクワークへ




モニターの高さを適切に引き上げることで、自然と背筋が伸びやすくなり、猫背の予防・改善に貢献します。長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減し、集中力を維持しやすい環境をサポート。快適な作業姿勢を求めるユーザーに最適なアイテムです。


出し入れしやすい使いやすい設計




中棚は天板より奥行きが1cm短く設計されており、ノートパソコンや書類の端をつかみやすく、スムーズに出し入れが可能です。日常的に使うアイテムの取り扱いを快適にし、ストレスのない操作性を実現。細部まで使いやすさに配慮した設計です。


配線もすっきり、スマートなデスク環境





天板には切欠構造を採用し、壁際に設置してもケーブルをスムーズに配線可能。さらに背面に障害物がない設計により、電源コードやケーブル類をすっきり整理できます。見た目も美しく、機能的なデスク環境を実現します。


多用途に使える便利な机上台




パソコン用モニター台としてだけでなく、プリンター台や電話台、テレビ台としても活用可能。デスクサイドに設置すれば簡易シェルフとしても使えるなど、用途に応じて柔軟に使えるのが特長です。耐荷重は合計15kgで、さまざまな機器を安心して設置できます。


商品仕様




サンワダイレクト各店掲載ページ


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234W
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR234BK


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-mr214/


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWGV2T2Z


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWGTLGZ8


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123



【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。